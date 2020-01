Iepazīsties! Deviņi finālisti, kas cīnīsies par ceļazīmi uz 'Eirovīziju'

Ceturtdien, 16. janvārī nosaukti deviņi labākie, kas Latvijas Televīzijas autoru un izpildītāju konkursa "Supernova 2020" finālā 8. februārī cīnīsies par ceļazīmi uz konkursu "Eirovīzija". Finālā piedalīsies Samanta Tīna, Edgars Kreilis, Katrīna Dimanta, Miks Dukurs, ANNNA, "Bad Habits", DRIKSNA, Katrīna Bindere un Seleste.

Jau vēstīts, ka LTV1 gaidāma tikai viena tiešraide, kurā par uzvaru "Supernovā" un tiesībām pārstāvēt Latviju 65. starptautiskajā "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Roterdamā, Nīderlandē, cīnīsies deviņi dalībnieki. Arī televīzijas skatītāji varēs aktīvi iesaistīties dziesmu vērtēšanā, balsojot par savu favorītu. "Šogad būs tikai viena tiešraide, un tas uzreiz būs fināls. Tātad tikai viena iespēja visiem kopā izlemt, kurš Latviju maijā pārstāvēs Roterdamā", stāsta konkursa producente Ilze Jansone.

Šogad konkursa finālistus no 26 klātienes atlasē startējušajiem dalībniekiem izvēlējās starptautiska žūrija, kuras sastāvā bija gan mūzikas ierakstu, mūzikas menedžmenta un mediju, kā arī komunikācijas jomas profesionāļi, gan konkursa rīkotāji no Latvijas Televīzijas. Vērtējot pretendentus, žūrija ņēma vērā vairākus faktorus – dziesmas oriģinalitāti un uzbūvi, muzikālo potenciālu, dziesmas vēstījumu, izpildītāja vokālās dotības un spējas, potenciālu konkurēt starptautiskajā tirgū un to, kā konkrētais mākslinieks un dziesma varētu izskatīties un "Eirovīzijas" lielās skatuves. Tika ņemta vērā arī "YouTube" platformas datu analīze, kas atspoguļo to, kā sabiedrība "patērējusi" atlases kārtā izskanējušās 26 dziesmas šīs nedēļas laikā.

Papildus astoņiem finālistiem žūrija deva iespēju "Supernova" finālā šogad startēt arī jaunajai izpildītājai Selestei. "Konkursam ir svarīgi, ka ir jauni, spējīgi un drosmīgi mākslinieki, kuriem ir sapnis par lielo skatuvi un nav aizspriedumu pret šo konkursu. Seleste sevi ļoti labi parādīja atlasē, šī ir viņas pirmā uzrakstītā dziesma, un mēs ceram, ka šis viņai un citiem jaunajiem māksliniekiem dos vajadzīgo impulsu savu mērķu sasniegšanai," žūrijas izvēli pamato "Supernova 2020" producente Ilze Jansone.

"Delfi Izklaide" piedāvā iepazīties ar visiem fināla māksliniekiem un jau laicīgi izvēlēties savu favorītu.