Iepazīsties! Otrais astoņnieks, kas cīnīsies par ceļazīmi uz 'Eirovīziju'

Sestdienas, 2. februāra, vakarā tiks aizvadīts Latvijas Televīzijas autoru un izpildītāju konkursa "Supernova 2019" otrais pusfināls. Tajā astoņi mākslinieki cīnīsies par četrām vietām lielajā finālā, kurā tiks noskaidrots Latvijas pārstāvis šī gada "Eirovīzijā".

Otrajā pusfinālā uz skatuves kāps Adriana Miglāne, Markus Riva, "Dziļi Violets" feat. Kozmens, "Laika Upe", "Double Faced Eels", Kristiāna Bumbiere, Kristīne Pastare (Peress) un "Carousel". Žūrija un skatītāji lems, kuri četri dalībnieki tālāk tiks virzīti uz finālu.

Atgādinām, ka no pirmā pusfināla tiesības uzstāties finālā ieguva Edgars Kreilis ar dziesmu "Cherry Absinthe", Samanta Tīna ar "Cutting The Wire", Aivo Oskis ar "Somebody's Got My Lover" un grupa "Laime pilnīga" ar dziesmu "Awe".

"Delfi Izklaide" piedāvā iepazīties tuvāk ar "Supernovas" otrās tiešraides dalībniekiem, noklausīties viņu sarūpētās kompozīcijas un jau laicīgi izvēlēties savu favorītu.