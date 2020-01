Izziņoti konkursa 'Supernova 2020' pretendenti. Kurš iekļūs fināla astotniekā?

No ceturtdienas, 9. janvāra, Latvijas Televīzijas rīkotā autoru un izpildītāju konkursa “Supernova” "YouTube" kontā iespējams noklausīties tās konkursam pieteiktās dziesmas un izpildītājus, kurus atlases žūrija decembrī aicināja uz noklausīšanos klātienē.

Jau ziņots, šogad Latvijas Televīzijas autoru un izpildītāju konkursam "Supernova" būs tikai viena tiešraide 8. februārī, kad uzzināsim, kurš no pretendentiem dosies uz 65. starptautisko "Eirovīzijas" dziesmu konkursu, kas šogad maijā notiks Nīderlandes pilsētā Roterdamā.

Mainoties TV raidījumu skaitam, mainījusies arī dziesmu atlases kārtība. "Televīzijas skatītāji aktīvi dziesmu vērtēšanā balsojot varēs iesaistīties tikai fināla tiešraidē. Astoņas fināla dziesmas izvēlēsies žūrija, ņemot vērā arī to, kā dziesmas "YouTube" platformā būs vērtējuši klausītāji," skaidro konkursa "Supernova 2020" producente Ilze Jansone. Astoņas fināla dziesmas tiks izziņotas pēc nedēļas – 16. janvārī.

Šogad konkursam "Supernova" tika pieteikts rekordliels dziesmu skaits – 126. Nākamajā atlases kārtā iekļuvušas 26 dziesmas (tās sarindotas nenoteiktā secībā):

Elizabete Gaile – "For You"

Mūzika: Elizabete Gaile, Edijs Ostapko

Vārdi: Elizabete Gaile, Jūlijs Melngailis

Producents: Kaspars Ansons

Līva – "Not That Important To You"

Mūzika: Līva Komarovska, Kaspars Ansons, Uku Moldau

Vārdi: Līva Komarovska, Kaspars Ansons, Uku Moldau

Producents: Kaspars Ansons

Annemarija Moiseja – "Undo"

Mūzika: Mārtiņš Gailītis (Marka), Jans Vavra, Annemarija Moiseja, Reinis Straume

Vārdi: Reinis Straume, Jans Vavra

Producents: Mārtiņš Gailītis (Marka)

Seleste – "Like Me"

Mūzika: Reinis Briģis

Vārdi: Seleste Solovjova-Vlasova

Producents: Reinis Briģis

Rūta Ķergalve– "Izgaismots"

Mūzika: Rūta Ķergalve

Vārdi: Rūta Ķergalve

Producenti: Mārcis Gegusts, Rūta Ķergalve

"Laika upe" – "All My Roads"

Mūzika: Reinis Straume, Kaspars Ansons, Guntis Nurža, Atis Čamanis, Reinis Petrovičs, Jānis Pastars, Edgars Ansons-Tomsons

Vārdi: Reinis Straume

Producents: Kaspars Ansons

''Audiokvartāls" – "Connection"

Mūzika: Ivars Ozoliņš, Arnis Ozoliņš, Juris Ludženieks, Ludvigs Lielauss, Mārtiņš Gailītis

Vārdi: Valters Mirkšs, Reinis Straume

Producenti: Mārtiņš Gailītis, Juris Ludženieks

Toms Kalderauskis – "Be My Truth"

Mūzika: Liene Atvara, Toms Kalderauskis, Roberts Memmēns

Vārdi: Liene Atvara, Toms Kalderauskis

Producents: Roberts Memmēns

Markus Riva – "Impossible"

Mūzika: Markus Riva, Aminata Savadogo

Vārdi: Markus Riva, Aminata Savadogo

Producenti: Markus Riva, G'harah "PK" Dedeggingseze

Katrīna Bindere – "I Will Break Your Heart"

Mūzika: Katrīna Anete Bindere-Čodere, Jānis Driksna, Niklāvs Sekačs

Vārdi: Katrīna Anete Bindere-Čodere, Jānis Driksna, Niklāvs Sekačs

Producenti: Kaspars Ansons, Niklāvs Sekačs

Shanti – "Voices In My Mind"

Mūzika: Liene Matveja, Santa Dzalbe

Vārdi: Santa Dzalbe, Linda Ozola

Producents: Antons Kuzmins

Madara – "Māras zeme"

Mūzika: Madara Fogelmane

Vārdi: Madara Fogelmane

Producents: Uldis Timma

Samanta Tīna – "Still Breathing"

Mūzika: Samanta Tīna

Vārdi: Aminata Savadogo

Producents: Samanta Tīna, Arnis Račinskis

Sabīne Blūma-Blūmane – "Beauty Will Save The World"

Mūzika: Gaitis Lazdāns

Vārdi: Diāna Žukova

Producents: Gaitis Lazdāns

Maia –"Make It Real"

Mūzika: Maija Aukšmuksta, Reinis Ašmanis

Vārdi: Maija Aukšmuksta

Producents: Reinis Ašmanis

Edgars Kreilis – "Tridymite"

Mūzika: Edgars Kreilis, Ingars Viļums

Vārdi: Edgars Kreilis, Ingars Viļums

Producents: Ingars Viļums

Katrīna Dimanta – "Heart Beats"

Mūzika: Katrīna Dimanta, Herberts Blumbergs, Andis Ansons, Jānis Bērziņš

Vārdi: Katrīna Dimanta, Herberts Blumbergs, Andis Ansons, Jānis Bērziņš

Producenti: Andis Ansons, Fonds Līdzskaņa

Antra Stafecka un Atis Ieviņš – "Coming Over"

Mūzika: Atis Ieviņš

Vārdi: Atis Ieviņš, Jānis Čubars

Producents: Jānis Čubars

Aivo Oskis – "Dive Deep"

Mūzika: Aivis Ošķis, Bruce Mendes, Ruslans Kuksinovičs

Vārdi: Aivis Ošķis

Producents: Ruslans Kuksinovičs

"Bad habits" – "Sail With You"

Mūzika: Mārtiņš Balodis, Kristaps Grīnbergs, Normunds Bārbals, Jānis Līde

Vārdi: Mārtiņš Balodis

Producents: Bad Habits

ANNNA – "Polyester"

Mūzika: Anna Madara Pērkone

Vārdi: Anna Madara Pērkone

Producenti: Thijs Van Der Klugt, Anna Madara Pērkone

Alise Haijama –"Me Me Song"

Mūzika: Lotars Lodziņš, Jānis Kalve, Artūrs Palkevičs

Vārdi: Valdis Čirksts

Producenti: Lotars Lodziņš, Jānis Kalve

DRIKSNA – "Stay"

Mūzika: Jānis Driksna

Vārdi: Aidan O'Connor

Producents: Kaspars Ansons

Miks Dukurs – "I'm Falling For You"

Mūzika: Miks Dukurs

Vārdi: Miks Dukurs

Producents: Miks Dukurs

Alekss Silvers – "Again"

Mūzika: Alekss Silvers, Andis Ansons, Uku Moldau

Vārdi: Alekss Silvers, Andis Ansons, Uku Moldau

Producenti: Kaspars Ansons, Andis Ansons

Signe un Jānis – "Inner Light"

Mūzika: Jānis Aizupietis, Signe Aizupiete

Vārdi: Asnāte Tarvide

Producents: Armands Varslavāns