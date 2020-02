Kaunā nekritīs, bet arī uzvara maz ticama: 'dīvāna eksperti' par Samantas Tīnas dziesmu 'Eirovīzijai'

Sestdien Latvijas Televīzijas rīkotajā konkursā "Supernova 2020" laurus plūca Samanta Tīna, kurai šis bija jau sestais mēģinājums tikt uz starptautisko dziesmu festivālu "Eirovīzija". Ar priekšnesumu "Still Breathing" viņai tas izdevās – TV skatītāji balsojumā šo dziesmu atzina par vispiemērotāko skaņdarbu "Eirovīzijai", kas maijā notiks Roterdamā, Nīderlandē.

Samanta Tīna "Supernova" konkursā uzvarējusi ar dziesmu, kam pati ir mūzikas autore, bet vārdus sacerēja Aminata Savadogo, kura pirms vairākiem gadiem visnotaļ labi Latviju pārstāvēja "Eirovīzijā".

"Still Breathing" nav pavisam klasisks "Eirovīzijas" gabals. Dziesma ir trepa žanrā, ar savdabīgiem kompozīcijas elementiem. Sociālajos tīklos ne viens vien TV skatītājs norādīja, ka dziesmas lielākā veiksme ir Samantas Tīnas ārkārtīgi spēcīgā balss, un tas būšot ļoti svarīgi konkursā Roterdamā.

Ņemot vērā, ka izvēli "Supernovā" noteica skatītaji, zvanot vai internetā balsojot par sev tīkamāko dziesmu, šogad, atšķirībā no citiem gadiem, sociālajos tīklos lasāms daudz knapāks "dusmu vilnis" par uzvarējušo dziesmu. Jo īsti jau nav, uz ko dusmoties.

Taču soctīklotāji pamanījuši arī, viņuprāt, nepilnības Samantas Tīnas priekšnesumā. Spraiga diskusija izvērtās vietnē "Twitter" zem ieraksta, ka esot ļoti grūti uztvert dziesmas tekstu. Pat tiktāl, ka neesot saprotams neviens vārds:

Jūs man gribiet teikt, ka sapratāt kaut vienu vārdu no Samantas dziesmas? #ltvsupernova — Nika (@NKristopane) February 8, 2020

Tomēr skatītāji ļoti novērtēja "Still Breathing" interesanto priekšnesumu, kas, kā izteicās arī kāds no žūrijas ekspertiem, bijis augsta līmeņa šova numurs. Tam piekrīt arī liela daļa skatītāju – sak, ar šo Latvija kaunā nekritīs.

Katrīna arī bija lieliska, bet Samanta šoreiz 100% pelnījusi! #ltvsupernova — Linda Ozoliņa (@fluffy_mia) February 8, 2020

Lai kā man nepatīk uzvarētājdziesmas izpildītājas personība un ne visai arī pati dziesma, bet skaidrs, ka par šīs izvēles uzstāšanos lielajā EV 🇱🇻 nebūs jākaunas (šķībi nedziedās, priekšnesums būs pamanāms utt.), tā ka kopumā gan jau viss ir ok. Lai veicas! #ltvsupernova — Liga B. (@msligab) February 9, 2020

No visiem finālistiem Samantai Tīnai ir visspēcīgākā dziedamā un gaudojamā rīkle, to nevar noliegt. Tas vai viņai ir botox vaigos, vai viņa ir iedomīga kaza, tas ir otršķirīgi. #ltvsupernova — Latvijas kaza (@LatvijasKaza) February 9, 2020

Tiesa, ne visiem Latvijas izvēle patīk.

Cepuri nost Samantai par neatlaidību un enerģisko uzstāšanos, bet tā dziesma ir tīrās šausmas manām ausīm. Šķiet, ka Eiropa (ja nu vienīgi Balkāni) atkal “mūs” nesapratīs. #ltvsupernova — Betija Turlaja (@BetijaTurlaja) February 8, 2020

Tikko pa radio dzirdēju #ltvsupernova uzvarētājdziesmu 🙈🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

TV nav un tādām stulbībām līdz nesekoju, bet nu dziesma nekàda...

Tad pārējās bija vēl sliktākas? 🤷‍♀️ — Anete (@auzaans) February 9, 2020

Aiziet Harlem Shake edition! Ups! Es domāju - Samanta Tīna 🤮 kārtējo reizi, kad ir pietiekoši labas dziesmas, ņem un aizsūta kārtējo.. Nav jau tā, ka tikai tas, kas patīk man, ir labs, bet šis ir vēmiens manām ausīm fk #ltvsupernova #eirovīzija — Le Habib (@Heyitmehabib) February 9, 2020



Cilvēki neskopojās arī ar asprātībām par TV ekrānā redzamo. Ironiski par sevi pajokoja DJ Rudd, kurš iepriekšējos gados bija "Supernovas" žūrijas sastāvā, bet šogad ne.

Bet pieredzējušie "Supernovas" vērotāji jau zina, ka šo pasākumu visinteresantāk ir vērot LTV7 kanālā, kur tas tiek piedāvāds ar surdotulkojumu:

šautauts ltv7 surdotulkiem🔥🔥🔥tas priekšnesums, kas pārspēs surdotulkus, lai brauc uz eirovīziju!#ltvsupernova — Igors Šelegovskis (@Igorss__) February 8, 2020

Svētdienas pēcpusdienā Latvijas Televīzija publiskoja balsojuma datus:

🔴Atklājam vakardienas @LTV_Supernova fināla rezultātus. Tabulā esam atsevišķi izdalījuši gan interneta, gan telefona balsojuma rezultātus, kurus summējot tika noteikts #LTVsupernova 2020. gada uzvarētājs. pic.twitter.com/WBTaSYrbbu — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 9, 2020

"Delfi" jau vēstīja, ka 8. februāra vakarā konkursā "Supernova 2020" startēja kopskaitā deviņas dziesmas, uzvarot Samantas Tīnas "Still Breathing". Šis priekšnesums apsteidza pārējos iepriekš atlasītos konkursa finālistus, otrajā vietā atstājot Katrīnu Dimantu ar dziesmu "Heart Beats", bet trešajā - mūziķi "Annna" ar dziesmu "Polyester".

Par ceļazīmi uz Eirovīzijas dziesmu konkursu Roterdamā cīnījās arī Miks Dukurs ar dziesmu "I'm Falling For You", grupa "Bad Habits" ar dziesmu "Sail With You", Seleste ar dziesmu "Like Me", Edgars Kreilis ar dziesmu "Tridymite", Katrīna Bindere ar dziesmu "I Will Break Your Heart" un dziedātājs "Driksna" ar dziesmu "Stay".

Šogad konkursa uzvarētāju pilnībā noteica skatītāju balsojums.