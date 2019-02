Klāt izšķirošais fināls: kurš Latviju pārstāvēs 'Eirovīzijā'?

Šovakar noskaidrosies Latvijas pārstāvis starptautiskajā dziesmu konkursā "Eirovīzija". No astoņiem konkursa "Supernova 2019", kas kanālā LTV1 startēs pulksten 21.25, finālistiem izraudzīsimies vienu, kuram būs tas gods 16. maijā kāpt uz lielās skatuves Telavivā un pārsteigt visu Eiropu. Kura dziesma tā būs? Vai finālā mūs sagaida kāds pārsteigums? Vai varbūt uzvarētājs patiesībā jau sen ir noskaidrots un šovakar atlikušas tikai formalitātes?

Esam aizvadījuši divus brīnišķīgus sestdienas vakarus, un šis vakars solās būt vēl jo spožāks, jo fināls norisināsies uz lielākas skatuves Rīgas kinostudijā ar lielākām iespējām. Klīst baumas, ka teju visi mākslinieki ir papildinājuši savus priekšnesumus. Tiesa, ne visiem tas izdevies veiksmīgi, taču atšķirības būšot acīmredzamas. Kāds pārsteigs ar jaunu jaku, kāds ar citām biksēm, bet dažiem fināla numurs būs kā diena pret nakti, ja salīdzina ar pusfināla uznācienu.

Lai gan visu šo laiku tika uzsvērts, ka pārliecinoša favorīta mums nav, pēdējā laikā līderpozīcijās izvirzījusies ir Samanta Tīna, ko var novērot gan dažādu ekspertu izteikumos, gan arī bukmeikeru prognozēs. Tieši šīs nedēļas laikā koeficients par Samantas uzvaru ir krities teju divreiz, un viņa ir pārliecinoši apsteigusi pārējos dalībniekus. Tas izskaidrojams gan ar publicētajiem pusfināla rezultātiem, gan ar faktu, ka finālā liela teikšana būs žūrijas vērtējumam, un žūrijai Samanta patīk. "Cutting The Wire" (Kariņ, davai!) noveicās arī ar izlozi, jo Samanta uz skatuves kāps pirmspēdējā, gluži kā Marija Naumova 2002. gada "Eirovīzijas" finālā.

Kā otrais favorīts uz uzvaru ir romantiskais duets "Carousel". Viņu priekšnesums otrajā pusfinālā neradīja nekādas šaubas – izcils kameru darbs, pāriecinošs izpildījums, laba angļu valoda un patiesi baudāms skaņdarbs. Klupšanas akmens varētu būt tas, ka dziesmā pārāk daudz dzirdams viens motīvs, un tas varētu kļūt pārāk garlaicīgi. Domājams, ka šis duets savāks to skatītāju balsis, kuri dod priekšroku rāmākai mūzikai un līdz galam neatzīst mūsdienu popmūziku.

No sākotnējām favorītpozīcijām ļoti attālinājušies ir humora pilnie "Dziļi violets" un Kozmens, kuri saņēma krietnu sutu no žūrijas un skatītājiem pēc sava pusfināla uznāciena, kas patiešām bija negaidīti garlaicīgs. Lai arī grupa iekarojusi lielu popularitāti, piedaloties Skuteļa šovā, šķiet, ka pat viņu uzticīgākie fani noslieksies par labu kādam citam "Supernovas" dalībniekam. Klīst baumas, ka finālā puiši pārsteigs ar uzlabotu priekšnesumu, taču nepiemirsīsim, ka galavārds šeit būs žūrijai, kura diez vai pieļaus šāda numura nonākšanu uz Eiropas skatuves.

Par pasākuma "melnajiem zirdziņiem" varētu kļūt grupas "Double Faced Eels" un "Laime Pilnīga" –lai gan "Laime pilnīga" bija pirmā pusfināla uzvarētāji žūrijas balsojumā, ir pamats uzskatīt, ka viņiem šogad tomēr neizdosies "Supernovas" triumfs. Iespējams, ka daudzas viņu balsis "noņems" duets "Carousel" ar krietni noslīpētāku TV šovu. Līdzīgs stāsts ir par atraktīvajiem "Double Faced Eels", kuru skaņdarbam tiešām nav ne vainas, taču ne žūrija, ne skatītāji to, visticamāk, neatzīs par labāko priekšnesumu.

Tikmēr skatītāju mīlulis Markus Riva ieguva pirmo vietu otrā pusfināla balsojumā, taču pēc žūrijas vērtējuma ir skaidrs, ka uz Telavivu viņš, visticamāk, dosies tikai kā tūrists, un līdzīgs stāsts ir arī par abiem pārējiem puišiem – Edgaru Kreili un Aivo Oski.

Kaut kā tā nelāgi sagadījās, ka visi trīs kungi startēs kā pirmie, un, pie tam, visi kā viens ar deju mūzikai raksturīgiem skaņdarbiem. Šis pavisam noteikti nenāks par labu nevienam no viņiem, un skatītāji būs priecīgi redzēt jebko citu pēc trīs tik līdzīgām dziesmām. Jāsaka gan, ka Markus Riva azotē ir vairāki trumpji – uzlabotais šovs, atraktīvā horeogrāfija un milzīgā fanu armija. Vai ar to pietiks, lai līdz galam aizkustinātu žūriju? Diezin vai.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šoreiz tiešām ir pamats gaidīt kādu pārsteigumu, jo neviens no māksliniekiem nav tik ļoti izteikts žūrijas favorīts, kā pērnā gada uzvarētāja Laura Rizotto, un varam uzskatīt, ka tikai no šovakar redzētā būs īsti skaidrs "Supernovas" čempions. Ja kaut kas tomēr liek domāt, ka pārsteigumi tomēr izpaliks, tad tie ir bukmeikeru cipari, jo lai nu kas, bet viņi šādos pasākumos mēdz kļūdīties visai reti.

Ar visiem konkursa finālistiem var iepazīties un viņu dziesmas noklausīties šeit. "Supernovas" tiešraide kanālā LTV1 sāksies pulksten 21.25. Tāpat arī fināla norisei varēs sekot līdzi "Delfi Izklaide" teksta tiešraidē.