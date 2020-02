Latvijas pārstāvi 'Eirovīzijā' noteiks tikai skatītāju balsojums

Jau sestdienas, 8. februāra, vakarā tiešraidē Latvijas Televīzijas pirmajā kanālā (LTV1) tiks aizvadīts autoru un izpildītāju konkursa "Supernova 2020" fināls, kura uzvarētājs iegūs tiesības maijā Latviju pārstāvēt 65. starptautiskajā dziesmu konkursā "Eirovīzija", kas notiks Roterdamā, Nīderlandē. Izšķirošais lēmums būs jāpieņem skatītājiem.

Līdz šim konkursa dalībniekus finālā vērtēja gan TV skatītāji, gan žūrija, bet šogad visu noteiks tieši skatītāju balsojums, informē konkursa rīkotāji.

"Skatītāji un dziesmu izpildītāji varēs ieklausīties žūrijas viedoklī par to, kā izdevušies fināla priekšnesumi, taču žūrijas balsojuma šogad nebūs. Konkursa uzvarētājs tiks noteikts, saskaitot telefonbalsojumā, SMS balsojumā un internetbalsojumā iegūtās skatītāju balsis," izmaiņas balsošanā skaidro "Supernova 2020" producente Ilze Jansone.

Žūrijas sastāvā šogad būs trīs mūzikas jomas eksperti no ārvalstīm un viens pārstāvis no Latvijas. Fināla priekšnesumus TV tiešraidē vērtēs Igaunijas jaunās alternatīvās mūzikas raidstacijas "Raadio 2" galvenā satura redaktore Mārja Merivo-Parro (Maarja Merivoo-Parro), Lietuvas nacionālās atlases žūrijas locekle, "LRT" šovu vadītāja Gerūta Griniūte (Gerūta Griniūtė) un "Universal Music Group" Baltijas reģiona vadītājs Petri Mannonens (Petri Mannonen) no Somijas.

Savukārt Latviju žūrijā pārstāvēs "Radio SWH" programmu producents un mūziķis Artis Dvarionas, kurš piedalījies arī "Supernova 2020" pieteikto dziesmu priekšatlasē, klātienes atlasē un finālā iekļuvušo dziesmu vērtēšanā.

Jau vēstīts, ka "Supernova 2020" fināla tiešraidi sestdien vadīs Ketija Šēnberga, Toms Grēviņš un Beta Beidz (Beāte Bērziņa). Finālu atklās jaunā dziedātāja Seleste. Kā otro uz skatuves redzēsim DRIKSNA, kuram sekos Katrīna Bindere, bet ceturtais būs Edgars Kreilis. Piektais kārtas numurs finālā ticis Katrīnai Dimantai, sestais būs Miks Dukurs, savukārt septītā – Nīderlandē dzīvojošā latviete ANNNA. Ar astoto numuru finālā startēs grupa "Bad Habits", savukārt šī gada konkursa finālu noslēgs Samanta Tīna.

Šogad "Eirovīzijā" piedalīsies 41 dalībvalsts. Pirms nedēļas Roterdamā notikušajā izlozē tapa zināms, ka Latvija piedalīsies otrajā pusfinālā, kas notiks 14. maijā. Par vietu finālā šajā pusfinālā cīnīsies arī Igaunija, Dānija, Austrija, Šveice, Somija, Moldova, Sanmarino, Serbija, Islande, Čehija, Grieķija, Bulgārija, Armēnija, Gruzija, Portugāle un Albānija.