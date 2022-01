Noklausies! Dziedātājas Aminatas smeldzīgā balāde 'Supernovai'

Viena no pašmāju spēcīgāko balsu īpašniecēm, dziedātāja Aminata izdevusi smeldzīgu balādi "I'm Letting You Go" un piesaka savu dalību šī gada "Eirovīzijas" nacionālajā atlasē "Supernova". Dziesmai drīz tapšot arī pienācīgs videoklips, sola māksliniece.

Dziesma "I'm Letting You Go" stāsta par diviem cilvēkiem, kuri vairs nejūt romantisku mīlestību viens pret otru.

"Šķiršanās vienmēr ir sāpīga, it īpaši, ja kopā pavadīti daudz gadi. Šķirties ir bail, jo nevar zināt, kas sagaida nākotnē, ar otru cilvēku esi saaudzis kopā, un nevari iedomāties savu dzīvi bez viņa, vai arī viņa dzīvi bez tevis. Domas par to, ka tavs cilvēks satiks kādu citu, ir sāpīgas. Egoistiski, bet mēs vienalga paliekam attiecībās un tad tās vairāk izskatās pēc atkarības, bet vienīgā iespēja atbrīvoties no šīs atkarības ir būt drosmīgam un ļaut otram cilvēkam un sev būt laimīgiem," par singlu stāsta Aminata.

Singls "I'm Letting You Go" šogad būs arī viena no dziesmām, kas "Supernovā" cīnīsies par iespēju pārstāvēt Latviju "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Turīnā. Aminata Eirovīzijā piedalījās jau 2015.gadā, izcīnot augsto sesto vietu, savukārt pērnā gada Samantas Tīnas "Eirovīzijas" dziesmai Aminata bija līdzautore.