Noskaidroti 'Eirovīzijas' nacionālās atlases 16 dalībnieki

Dalībai Latvijas Televīzijas dziesmu konkursa "Supernova 2022" pusfinālā izvēlēti 16 dalībnieki, kuri jau pēc mēneša – 5. februārī – televīzijas tiešraidē sacentīsies par iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Turīnā, Itālijā. Vēl vienu pusfinālistu no 10. līdz 14. janvārim interneta balsojumā būs iespēja izvēlēties skatītājiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šogad "Supernova" gādās par neskaitāmiem pārsteidzošiem mirkļiem! Esam patīkami pārsteigti par iesniegto dziesmu rekordu un redzam, ka mūziķi ļoti piedomājuši, kā atšķirties, izcelties un pārsteigt auditoriju. Gandarījums, ka pusfinālā iekļuvušās dziesmas ir dažādas un košas – ar nepacietību gaidām klausītāju un skatītāju vērtējumu pusfināla tiešraidē LTV1 jau 5. februārī. Kā pierāda līdzšinējo Eirovīzijas dalībnieku gaitas – dalība konkursā var kļūt par lielisku tramplīnu starptautiskai karjerai," teic Agnese Štrause-Kubliņa, LTV Bērnu, jauniešu un izklaides raidījumu redakcijas vadītāja.

Konkursa "Supernova 2022" pusfinālā iekļuvuši (ne visi savus skaņdarbus padarījuši plašākai publikai jau noklausāmus):

1. Aminata "I'm Letting You Go" (mūzika un vārdi – Aminata Savadogo) Aminata pārstāvēja Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā 2015. gadā, iegūstot 6. vietu finālā ar pašsacerēto dziesmu "Love Injected". Viņa ir arī autore dziesmai "Heartbeat", kas Eirovīzijas finālā 2016. gadā ieguva 15. vietu. Aminata izdevusi trīs studijas albumus: "Inner Voice", "Red Moon", "Maiga vara" un 18 singlus. 2020. gadā viņa parakstīja līgumu un uzsāka sadarbību ar ierakstu kompāniju "Universal Music Latvia".

2. Beatrise Heislere "On the Way Home" (mūzika – Edvards Grieze, vārdi – Edvards Grieze un Beatrise Heislere) Beatrise gan kā soliste, gan apvienību dalībniece piedalījusies dažādos koncertos un festivālos. Pieredzi guvusi kā grupas "PeR", Markus Rivas un citu mūziķu bekvokāliste konkursos "Eirodziesma", "Muzikālā Banka" u.c. Plašāku atpazīstamību Beatrise ieguva, trio "Hypnotic" sastāvā piedaloties Latvijas "X Faktors" pirmajā sezonā 2017. gadā un konkursā "Supernova 2018". Beatrises pēdējā izdotā oriģināldziesma ir "Aizturi elpu".

3. Bermudu Divstūris "bad" (mūzika un vārdi – Marats Ogļezņevs)

Grupai "Bermudu Divstūris", kuru veido divi brālēni – Biceps un Triceps –, bija apnikušas mūsdienu dziesmas uz četriem akordiem, tāpēc pirms desmit gadiem viņi nolēma iet tālāk – rakstīt dziesmas uz viena akorda. Brālēnus uz koncertiem pavada rajona bračkas – Snickers, Lee, Saldais un bungu pavēlnieks Vicītis. 2014. gada oktobrī grupa izdeva savu pirmo albumu "Ballējam neguļam", par kuru ieguva Mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta Mikrofons 2014" kategorijā "Labākais deju mūzikas albums". "Bermudu Divstūris" klajā laidis 16 singlus un neskaitāmas ballīšu dziesmas.

4. Bujāns "He, She, You & Me" (mūzika – Reinis Sējāns un Intars Busulis, vārdi – Marts Pujāts, Jānis Šipkēvics) "Bujāns" sevi piesaka kā "pasaules līmeņa duetu, kas izklausās gandrīz kā grupa". Apvienība, kuras sastāvā darbojas Intars Busulis un Reinis Sējāns, 2021. gada decembrī nosvinējusi piecu gadu jubileju. Šo gadu laikā radītas piecas atpazīstamību guvušas dziesmas: "Tu esi labākais", "Es tev šodien teikšu jā", "Velkam Tu Ze Klab", "Masku faktors" un nu arī "He, She, You & Me".

5. Citi zēni "Eat Your Salad" (mūzika – Roberts Memmēns, vārdi – Jānis Pētersons, Dagnis Roziņš, Jānis Jačmenkins (JJ Lush)) Grupa "Citi Zēni" ir pašpasludinātie "repa prinči un 21. gadsimta popmūzikas dīvas" – sešu cilvēku muzikālā apvienība, kuras mūziku var raksturot kā "vispirms sakratītu un pēc tam atvērtu svaiga tonika bundžiņu". Grupā muzicē Jānis Pētersons (vokāls), Dagnis Roziņš (vokāls un saksofons), Reinis Višķeris (taustiņinstrumenti), Krišjānis Ozols (ģitāra), Roberts Memmēns (bass) un Toms Kagainis (bungas). 2021. gada izskaņā iznāca grupas debijas albums "Suņi iziet ielās". Jaunākais grupas singls ir "Limuzīns uz krīta".

6. Elīna Gluzunova "Es pabiju tur" (mūzika – Jānis Šipkēvics Jr., vārdi – Marts Pujāts)

Elīna plašāku atpazīstamību ieguva, 2019. gada nogalē plūcot uzvaras laurus šovā "X Faktors". 2020. gada vasarā ierakstu kompānijas "SONY" paspārnē iznāca viņas debijas singls "Svētku diena", 2020. gada nogalē tika izdota arī viņas oriģināldziesma "Sapņa piepildījums" ar Reiņa Sējāna mūziku un Jāņa Šipkēvica Jr. vārdiem.

7. Inspo "A Happy Place" (mūzika – "Inspo", vārdi – Nadīna Stirniniece) Grupu "Inspo" 2020. gadā izveidoja Aivars Lietaunieks. 2021. gada vasarā projektam pievienojās Nadīna Stirniniece, piešķirot grupas mūzikai "izteikti dūmakainu un nosplēpumainu tembru". Grupa krusto mūzikas žanrus un liek uzsvaru uz atmosfēriskas noskaņas veidošanu, neatstājot novārtā indie un modernā roka ietekmi. Grupa 2021. gada oktobrī izdevusi savu pirmo minialbumu "Space Between".

8. KATŌ "Promises" (mūzika un vārdi – Kaspars Ansons, Anna Zankovska)

Dziedātāja KATŌ debitēja 2019. gada februārī, izdodot singlu "Es gāju par tālu". Viņas pirmais mazalbums "Ko mani putni ēd" saņēma nomināciju "Gada debija" Mūzikas ierakstu gada balvā "Zelta mikrofons 2020". 2020. gadu KATŌ pavadījusi, radoši attīstot savu muzikālo rokrakstu un vizuālo tēlu. 2021. gadā sadarbībā ar mūziķi ZeBrene tika izdots albums un tā vadošais singls "Es tā jūtos". Dziedātāja savu mūziku raksturo kā indie-pop, tās radīšanai viņa iedvesmojas no savas pieredzes un novērojumiem.

9. Linda Rušeniece "Pay My Own Bills" (mūzika – Rūdolfs Ozols, Ralfs Eilands, Valters Sprūdžs, vārdi – Ralfs Eilands, Valters Sprūdžs)

Dziedātāja Linda Rušeniece pēdējos sešus gadus pavadījusi Nīderlandē, komponējot mūziku un apgūstot vokālo mākslu Roterdamas konservatorijā "Codarts". Bekvokālistes lomā viņa uzstājusies kopā ar grupu "Prāta Vētra", Edavārdi un "Astro'n'out". Linda atgriezusies Latvijā, lai realizētu savu solo karjeru un veidotu pirmo albumu. Lindas mūzikā apvienojas R'n'B, soul un popmūzikas skanējums, iedvesmojas viņa no tādiem māksliniekiem kā Joss Stone un Beyonce.

10. Markus Riva "If You're Gonna Love Me" (mūzika un vārdi – Markus Riva) Dziedātājs, dziesmu autors, producents un TV raidījumu vadītājs Markus Riva izdevis septiņus albumus. Dzied latviešu, krievu, angļu un ukraiņu valodās. Starptautiskajā TV šovā "Gribu pie Meladzes" ieguvis otro vietu. Vairākas reizes piedalījies konkursā "Supernova", divas reizes iegūstot otro vietu. Markus kā aktieris piedalījies arī vairākos seriālos, filmās un video projektos, darbojas arī kā DJ.

11. Mēs jūs mīlam "Rich Itch" (mūzika – Rūdolfs Ozols, Valters Sprūdžs un Ralfs Eilands, vārdi – Ralfs Eilands) "Mēs Jūs Mīlam" ir apvienība, kuras pamatā ir Kaspara Breidaka un Ralfa Eilanda draudzība. Viņi ir raduši viens otru ikdienā, savās izrādēs un reizēm arī dažādu TV un radio tiešraižu laikā izaicināt vai "pavilkt uz zoba". Tā kā "Mēs Jūs Mīlam" ar savu publisku piemēru lekšanu ārpus komforta zonas, sevis un citu izaicināšanu vēlas veicināt arī citu dzīvēs, Ralfs, Kasparam nezinot, "Supernovai" iesniedza dziesmu "Rich Itch". Abi gan vienojās, ka dziesmu tomēr izpildīs nevis Kaspars, bet "Mēs Jūs Mīlam".

12. Miks Dukurs "First Love" (mūzika un vārdi – Miks Dukurs) Dziedātājs un dziesmu autors Miks Dukurs ne tikai rada, bet producē savu mūziku indie pop žanrā, iespaidojoties arī no rokmūzikas un hiphopa. Piedalījies konkursā "Supernova 2017" un "Supernova 2019". Miks rada arvien jaunu mūziku un sniedz koncertus. 2021. gada spilgtākie notikumi ir divi solo koncerti The Art Ranch "Dukuri" koncertzālē Cēsīs. Janvārī mūziķis izdevis vēl vienu solo albumu "33".

13. Patriks Peterson "Can't Get You Outta My Head" (mūzika un vārdi – Elviss Pētersons) Patriks Peterson, pilnā vārdā Elviss Patriks Pētersons, 2016. gadā absolvējis Ādažu Mākslas un mūzikas skolu klavierspēlē, vairākus gadus piedalījies skolas orķestrī un dziedājis vairākos ansambļos, apguvis arī ģitāras un kontrabasa spēles pamatus. Pirmās oriģināldziesmas angļu valodā Patriks sācis rakstīt 16 gadu vecumā, neilgi pēc tam tās pirmo reizi prezentējis mūzikas un mākslas festivālā "Bildes". Dziesmu rakstīšanas nometnes "RIGaLIVE" sestajā sesijā iepazinies ar producentu Kasparu Ansonu un dziedātāju Oskaru Deigeli, ar kuriem sadarbojoties 2020. gada novembrī izdevis savu pirmo singlu "Parā' man!". 2021. gada decembrī izdevis savu otro singlu "Can't Get You Outta My Head".

14. Raum "Plans" (mūzika un vārdi – Reinis Straume, Arnis Račinskis)

Mūziķis un dziesmu autors RAUM, īstajā vārdā Reinis Straume, ir pirmais latviešu izpildītājs, kurš parakstījis līgumu ar mūzikas ierakstu kompāniju "Warner Music Baltics". Viņš jau izdevis trīs singlus. Pirms tam RAUM vairākus gadus bija viens no grupas "Double Faced Eels" vadošajiem dalībniekiem, arī mūzikas un tekstu autors vairākām grupas dziesmām. Piedalījies arī "X Faktors" otrajā sezonā.

15. The coco'nuts "In And Out of the Dark" (mūzika – "The Coco'nuts", vārdi – Marija Valmiera) Grupu 2012. gadā izveidoja Marija Valmiera (balss), Pēteris Narubins (ģitāra) un Artūrs Strautmanis (bungas), vēlāk tai pievienojās Toms Valmiers (bass), Monta Kurme (balss) un Benijs Zeltkalis (saksofons). 2014. gadā grupa izdevusi minialbumu "Appetizer" 2016. gadā – studijas albumu "Amid Opposites", 2018. gadā – otro studijas albumu "No Other Way Out". 2019. gada novembrī grupa pārstāvēja Latviju Ķīnas – Centrālās un Austrumeiropas (CAE) Mūzikas nedēļā Čendu, Ķīnā. Pašlaik notiek darbs pie grupas trešā studijas albuma.

16. Zelma "How" (mūzika – Arturs Liede un Andrjus Jaņuns, vārdi – Arta Zelma Jēgere)

Zelma profesionāli mūzikas jomā darbojas kopš 2015. gada, līdz šim izdevusi divus studijas solo albumus ar pseidonīmu Viņa, kā arī vienu minialbumu kopā ar grupu "Bandmaster". 2018. gadā Zelma par albumu "Elpo" saņēma Mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons" kategorijā "Labākā debija". Mūziķes otrais albums "Mildas īstais vārds ir Zelma" izdots 2019. gadā.

Pusfināla septiņpadsmito dalībnieku būs iespēja izvēlēties ikvienam konkursa "Supernova" klausītājam un skatītājam – no 10. līdz 14. janvārim sabiedrisko mediju portālā LSM notiks balsojums, kuram izvirzītas 10 nākamās labākās žūrijas izvēlētās konkursa dziesmas. "Supernova" pusfināls – 5. februārī plkst. 21.05.