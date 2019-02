Samanta Tīna par neveiksmi 'Supernovā': man sāp, un esmu neizpratnē

Latvijas Televīzijas rīkotā autoru un izpildītāju konkursa "Supernova 2019" finālā uzvarēja un ceļazīmi uz "Eirovīziju" izcīnīja duets "Carousel" ar dziesmu "That Night". Tikmēr viena no favorītēm, dziedātāja Samanta Tīna ar kompozīciju "Cutting The Wire", palika pirmspēdējā vietā, un tas samulsinājis ne tikai viņas fanus, bet arī pašu mākslinieci.

Finālā sacentās astoņi mākslinieki, kurus žūrija un skatītāji izraudzījās divos "Supernovas" pusfinālos. Jau pirms izšķirošās tiešraides, kas notika sestdien, 16. februārī, bukmeikeri un arī "Eirovīzijas" eksperti prognozēja, ka Samanta varētu uzvarēt.

Rezultātu attiecībā 50 pret 50 veidoja žūrijas vērtējums un skatītāju balsojums. Svētdien publiskotie dati liecina – nedz žūrija Tīnu bija ierindojusi augstā vietā, nedz skatītāji pienācīgi atbalstījuši. Samanta pati bijusi neizpratnē par rezultātiem.

"Būšu atklāta! Man sāp, un esmu neizpratnē! Bet paldies visiem, kas bija ar mani – manai komandai un atbalstītājiem! Visiem, kas man rakstīja, uzmundrināja un sūtīja veiksmi un spēku vēstulēs. Ar to es esmu uzvarētāja – man esat jūs!" "Instagram" tīklā savus atbalstītājus uzrunājusi Samanta.

Kā liecina fināla balsojuma dati, žūrija Samantu ierindoja sestajā vietā. Arī skatītāju vērtējumā, kas iekļāva dziesmu unikālos klausījumus "Spotify", balsojumu "Supernovas" mājaslapā, tirdzniecības parka "Alfa" balsojumu, kā arī telefonbalsojumu un sms fināla tiešraidē, Samanta ieguva sesto vietu, bet kopvērtējumā – septīto vietu.