'Supernova 2019': kurš pārvarēs pirmo kārtu un iekļūs finālā?

Jau šovakar noskaidrosies pirmās četras dziesmas, kas 16. februārī startēs Latvijas Televīzijas autoru un izpildītāju konkursa "Supernova 2019" finālā un cīnīsies par iespēju pārstāvēt Latviju pasaules lielākajā popmūzikas šovā ar nosaukumu "Eirovīzija". Īsi pēc deviņiem vakarā savus spēkus skatītāju un bargās žūrijas priekšā izmēģinās astoņi mākslinieki, un mēģināsim aplūkot viņu izredzes nonākt lielajā finālā vai pat uz grandiozās skatuves Telavivā.

Jāsāk ar to, ka šis gads kopumā varētu būt negaidītu pārsteigumu pilns, jo izteikta favorīta "Supernovā" nav, un taisnības labad jāsaka arī, ka ar īpaši augstām vietām mēs šogad "Eirovīzijā", visticamāk, aplaimoti netiksim. Atliek vien cerēt, ka mākslinieki būs sagatavojuši rūpīgi pārdomātus priekšnesumus, ar ko pārsteigt žūriju un skatītājus, jo ar lipīgām un pārliecinošām dziesmām šogad lutināti neesam. Ķersimies nu aplūkot, ar ko mums darīšana pirmajā pusfinālā. Ar visiem māksliniekiem var iepazīties šeit.

No pirmā pusfināla dziesmām tuvākā sūtīšanai uz Telavivu varētu būt Edgara Kreiļa izpildītā dziesma par ķiršu absintu ("Cherry Absinthe"). Veikls gājiens no Edgara puses bija dziesmas nosaukuma maiņa, jo tās sākotnējais nosaukums bija "Fire". Vispār šogad atlasē diezgan daudz skaņdarbu, kas veltīti tieši uguns tēmai – iespējams, tas saistīts ar ugunīgo pērnā gada Kipras uznācienu, kas finālā ieguva otro vietu.

Nebūs liels pārsteigums, ja finālā iesoļos arī grupa "Laime Pilnīga", pārsteigums ir tas, ka viņi vispār ir pagodinājuši "Supernovu" ar savu klātbūtni. Dziesma tiešām patīkama un, iespējams, vislabākā, kas mums šogad atlasē ir, taču ne tāda, kas paliks atmiņā starp vizuļojošajiem un kliedzošajiem priekšnesumiem Telavivā. Ļoti ceru, ka kungi iegūs labu vietu, bet uz Telavivu dosies tikai tūrisma nolūkos.

Kā vienu no pirmā pusfināla favorītiem varam uzskatīt arī pieredzējušo Samantu Tīnu, kuras dziesmas tapšanā piesaistīti pat speciālisti no ārzemēm. Ja atceramies, ka pērn finālā žūrija nedaudz negaidīti "iecēla" Lieni Greifāni, varam gaidīt, ka arī šogad lielākas izredzes būs tiem, kuri skatītāju un žūrijas priekšā pazibēs ne pirmo reizi. Katrā ziņā Samantai ir viens no šī gada spēcīgākajiem vokāliem, un dziesmā "Cutting the Wire" viņa to noteikti pierādīs.

Pārējo piecu mākslinieku nonākšana finālā būtu jāuzskata par nelielu pārsteigumu, un te jau viss atkarīgs no māksliniekiem pašiem – kuram nenotrīcēs balss, kuram būs izdevies sagatavot žilbinošāku priekšnesumu un kurš dziļāk iekritīs žūrijas acīs un dīvāna ekspertu sirdīs.

Sagatavojam popkornu, dzērienus un uzlādētus telefonus, jo jau kopš senseniem laikiem Latvijā par gada karstākajiem vakariem "tviterī" kļūst tieši "Supernovas" un "Eirovīzijas" vakari.

Pirmajā pusfinālā 26. janvārī startēs Samanta Tīna, Edgars Kreilis, Elza Rozentāle, Aivo Oskis, Alekss Silvers, Līga Rīdere, "Kris & Oz" un "Laime Pilnīga".

Otrajā pusfinālā 2. februārī uz skatuves kāps Adriana Miglāne, Markus Riva, "Dziļi Violets" feat. Kozmens, "Laika Upe", "Double Faced Eels", Kristiāna Bumbiere, Kristīne Pastare (Peress) un "Carousel".

Priekšnesumus vērtēs žūrija, kuru jau otro gadu vadīs radio "Pieci.lv" mūzikas redaktors Rūdolfs Budze jeb Dj Rudd. Abos pusfinālos viņam šogad pievienosies pieredzējušie mūziķi Linda Leen un Ralfs Eilands, kā arī Radio SWH programmu producents, mūziķis Artis Dvarionas. Tāpat arī lielu lomu spēlēs skatītāju balsojums. Papildus tiks ņemti vērā arī unikālie dziesmu klausījumi mūzikas straumēšanas platformā "Spotify".