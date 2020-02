'Supernova 2020': Latvija izvēlas savu pārstāvi 'Eirovīzijā'. Teksta tiešraide

Sestdienas, 8. februāra vakarā tiek aizvadīts Latvijas Televīzijas rīkotā autoru un izpildītāju konkursa "Supernova 2020" fināls, kurā žūrijas izvēlēti deviņi mākslinieki sacenšas par tiesībām Latviju šogad pārstāvēt 65. "Eirovīzijas" dziesmu konkursā, kas maijā notiks Roterdamā, Nīderlandē. "Delfi Izklaide" kaislībām un notikumiem finālā piedāvā sekot līdzi teksta tiešraidē, kurā var ne tikai uzzināt aktuālāko informāciju un konkursa norises gaitu, bet arī iepazīties ar "dīvāna ekspertu" zīmīgākajiem viedokļiem tviterī.

Līdz šim konkursa dalībniekus finālā vērtēja gan TV skatītāji, gan žūrija, bet šogad visu noteiks tieši skatītāju balsojums – tikai uz nācijas pleciem būs lēmums par to, kurš maijā Roterdamā aizstāvēs Latvijas godu.

Finālu šovakar atklās jaunā dziedātāja Seleste. Kā otro uz skatuves redzēsim DRIKSNA, kuram sekos Katrīna Bindere, bet ceturtais būs Edgars Kreilis. Piektais kārtas numurs finālā ticis Katrīnai Dimantai, sestais būs Miks Dukurs, savukārt septītā – Nīderlandē dzīvojošā latviete ANNNA. Ar astoto numuru finālā startēs grupa "Bad Habits", savukārt šī gada konkursa finālu noslēgs Samanta Tīna.

"Supernova 2020" fināls tiešraidē skatāms kanālā LTV1 un "Reply.lv", kā arī ar surdotulkojumu kanālā LTV7.

SUPERNOVA 2020: FINĀLS

https://twitter.com/kristaps24/status/1226233310474592257

"Dīvāna eksperti" pagaidām nav sajūsmā. Nedz Seleste nedz DRIKSNA nācijas vairākumu, šķiet, neuzrunā. Ļaudis pieprasa kaut ko jestrāku.

https://twitter.com/DEksperte/status/1226232825730478081

https://twitter.com/LArtour/status/1226232548541566976

https://twitter.com/rubinstein_/status/1226232306169532417

Kā otrais ar dziesmu "Stay" uz skatuves kāps DRIKSNA jeb Jānis Driksna, kurš pazīstams kā grupas "My Radiant You" solists un dziesmu autors. Viņš konkursā "Supernova" piedalās trešo reizi. Arī iepriekšējās divās reizēs viņa sacerētās dziesmas iekļuvušas finālā, piedaloties kopā ar grupu – "We Will Be Stars" 2016. gadā un "All I Know" 2017. gadā.

https://twitter.com/JanisForte/status/1226230286452690946

"Seleste, mēs visi ar tevi lepojamies," rezumē Grēviņš.

"Dīvāna eksperti" savos izteikumos par Selesti ir skarbi. Savukārt žūrija norāda, ka viņa nākotnē varētu sasniegt ļoti daudz.

https://twitter.com/rubinstein_/status/1226229245841747976

https://twitter.com/JansIkes/status/1226228958917775360

Seleste ir mācījusies mūzikas skolas kora klasē, taču dziedātprasmi galvenokārt apguvusi pašmācības ceļā. Mūzikas skolā mācījusies klavierspēli, savukārt brīvajā laikā šobrīd apgūst ģitārspēli. Jaunajai izpildītājai nav iepriekšējas skatuves pieredzes. Viņa konkursā startē ar dziesmu "Like Me".

Šovakar finālā startēs deviņi mūziķi. Kā pirmā uz skatuves kāps 17 gadus vecā dziedātāja Seleste.

Skaties tiešraidi internetā: https://twitter.com/LTV_Supernova/status/1226226343471435776

https://twitter.com/nokijs/status/1226226490905366528

Šova pirmajās minūtēs tviterī naski tiek apspriesti dalībnieku kolorītie tērpi. Tāpat arī iztirzāts tiek scenārijs un vadītāju izteiktie jociņi. Un, kas interesanti, ļaudis spriedelē arī par Grēviņa iedegumu.

Raidījuma vadītāji skatītājus iepazīstina ar žūriju. Tiesa, žūrijas viedoklim šovakar būs tikai informatīva nozīme, jo visu noteiks skatītāju balsojums.

Kā TV tiešraidē stāsta Grēviņš, Latvija "Eirovīzijā" startējusi 20 reizes un vienu reizi arī plūkusi uzvaras laurus.

UN ŠOVS VAR SĀKTIES!

Līdz tiešraidei atlikušas vien dažas minūtes. Atgādinām, ka šogad konkursa vadītājiem Ketijai Šēnbergai un Tomam Grēviņam pievienojusies jauna kolēģe – populārā vlogere Beta Beidz.

https://twitter.com/eedgars/status/1226224195702534146

Tviterī pamazām sākas rosība – "dīvāna eksperti" ne tikai sāk naski izteikt savas prognozes par fināla iznākumu, bet arī sacenšas, kurš būs gana asprātīgs, lai nonāktu teksta tiešraidē.

Iepriekšējos gados "Supernovas" teksta tiešraidi nodrošināja "Eirovīzijas" entuziasts un portāla "Delfi" sociālo tīklu profilu satura redaktors Edgars Bāliņš, taču šovakar viņš rosās konkursa aizkulisēs Latvijas Televīzijas ēkā Zaķusalā. Sveiciens Edgaram!

https://twitter.com/MrBalins/status/1226193896788647936

Jau vēstīts, ka par ceļazīmi uz "Eirovīziju" šovakar sacentīsies deviņi mākslinieki, kurus izraudzījās profesionāļu žūrija.

Fināla tiešraide kanālā LTV1 startēs pulksten 21.25.

Sveiciens visiem "Eirovīzijas" faniem Latvijā! Klāt "mazie Ziemassvētki" jeb konkursa "Supernova 2020" fināls. Jau pēc pāris stundām mēs uzzināsim, kuram veiksminiekam tiks tas gods Latviju šogad pārstāvēt 65. starptautiskajā "Eirovīzijas" dziesmu konkursā, kas maijā notiks Roterdamā, Nīderlandē.