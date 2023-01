'Supernovā' pirmais dziedās Artūrs Hatti, pēdējie – 'Sudden Lights'

Sestdien, 4. februārī, Latvijas Televīzijas dziesmu konkursa "Supernova" pusfinālā par iekļūšanu finālā sacentīsies 14 žūrijas izvēlētie dalībnieki. Tālāk tiks desmit skaņdarbi.

Ketijas Šēnbergas un Laura Reinika vadībā pusfinālā skatītājiem būs iespēja iepazīt dalībniekus un tiešraidē pirmoreiz novērtēt dziesmu izpildījumu.

Gan pusfinālā, gan finālā vienlīdz nozīmīga būs skatītāju un žūrijas loma – labākie tiks noteikti skatītāju zvanu un īsziņu balsojuma un žūrijas balsojuma kopvērtējumā. Finālā iekļūs 10 dalībnieki.

Uzstāšanās secība pusfinālā:

1.Artūrs Hatti

Ar skaņdarbu "Love Vibes" Artūrs vēlas iedvesmot cilvēkus: "Lai šī dziesma ļaut ticēt, ka katram no mums ir savs dvēseles radinieks!"

2.Alise Haijima

Dziesma "Tricky" ir par pārliecību un patstāvību. Pasaulē ir daudz dažādu kultūru, bet, ja ieskatāmies dziļāk, saprotam, ka nemaz neesam tik ļoti atšķirīgi.

3."Inspo"

Dziesma "Sway" vēsta par mentālās veselības problēmām, ar ko saskaras arvien lielāka sabiedrības daļa. Mūziķi tajā apraksta sajūtas, cīnoties ar savu iekšējo pasauli un domām, atmiņām. "Ir mirkļi, kad sanāk iestrēgt kādā atmiņu mapītē, nevarot to aizvērt, tomēr vienmēr pastāv izejas ceļš – vai nu ar līdzcilvēku palīdzību vai atrodot iekšējo mieru sevī." Grupa vēlas iedrošināt ikvienu, kam ir grūti, nekautrēties lūgt palīdzību.

4.Toms Kalderauskis

"When It All Falls" stāsta par dzīves nebeidzamo skrējienu. Tomes teic: "Daudz mēģinām paspēt vienlaicīgi, tāpēc kļūdamies un krītam, atkal ceļamies un skrienam. Bet kāda no tā visa jēga? Pēc kā mēs skrienam? Kurā brīdi būs pietiekami?" Mūziķis uzskata, ka jēga ir jāatrod katram pašam. Galvenais ir turpināt skriet, varbūt nedaudz lēnākā tempā, bet pieredzēt visu, ko var no šīs dzīves ņemt. Tas ir maratons, nevis sprints.

5.Katrine Miller

Dziesma "Beaten Down" aicina brīdī, kad esi pavisam sagrauts, atrast spēku cīnīties. Par savu valsti, par savām tiesībām vai par savu tuvāko cilvēku.

6.Justs

"Strangers" vēsta, ka arī šķietami tuvākais cilvēks dažkārt var kļūt par pilnīgu svešinieku. Un lai arī kādus pārdzīvojumus un pārdomas šī situācija raisītu, ir jāpieņem, ka dzīve iet uz priekšu un katram no mums tajā ir savs ceļš ejams.

7.Adriana Miglāne

"Like I Wanna" stāsta, ka jātver katrs dzīves mirklis un jāmāk novērtēt pat mazākās lietas. Adriana teic, ka mums katram jādzīvo tā, lai, atskatoties uz dzīvi, priecātos par daudz krāšņām atmiņām.

8."24. Avēnija"

Kārļa Grīnberga un Ernesta Vīgnera dziesma "You Said" atspoguļo laiku, kādā mēs dzīvojam – interneta laikmetu, kurā informācija izplatās tik ātri, ka kāda cilvēka izdomājums mijiedarbības ķēdes rezultātā tās pašas dienas vakarā var kļūt par aplamu patiesību.

9.Markus Riva

"Forever" aicina sajust vienīgo bezrobežu laimes mirkli, kas mums katram dzīvē ir bijis. Dziesma ir par vēlēšanos apstādināt laiku un palikt konkrētajā brīdī uz mūžu, lai arī zinām, ka tas nav reāli.

10.Avéi

Dziesmā "Let Me Go" dziedātāja pauž, ka vissmagākās cīņas bieži vien ir tās, kas norit sevī. Avéi: "Šīs cīņas ir tās, kas tevi visstraujāk ved uz izaugsmi. Piedzīvotie notikumi atstāj neatsveramu nospiedumu visā turpmākajā laikā."

11.Patrisha

Mūziķe dziesmā "Hush" runā par to, ka, paliekot vienam, jāspēj saglabāt sevī spēku, nedrīkst pazaudēt mērķtiecību un spēju pastāvēt par sevi. Katram cilvēkam ir vājie un emocionālie brīži, taču mums pašiem jāmāk būt savai atbalsta sistēmai un stiprajam plecam.

12.Raum

"Fake Love" ir turpinājums pērn iesāktajam mūziķa stāstam dziesmā "Plans". Ja tas vēstīja par attiecību sākumu, tad šis – par to krahu. RAUM teic, ka dziesma ir par brīdi, kad saproti, ka rozā brilles ir noņemtas, plīvurs ir nokritis un lielā mīlestība izrādījusies tikai kļūda sistēmā vai AI uzgleznots skaists nekas.

13.Luīze

Dziesmā "You To Hold Me" mūziķe analizē, kas notiek, kad mūsu sirds vēlmes iet pret to, ko saprotam ar prātu. Kam uzticēties vairāk – sirdij vai prātam?

14."Sudden Lights"

Dziesma "Aijā" ir šūpuļdziesma trakojošai pasaulei. Tajā sastopas nemiers un trauksme, kas valda mums apkārt, un šupuļdziesma, kas ir harmoniska un nomierinoša. "Aijā" ir ne tikai šūpuļdziesma raudošam bērnam, bet arī sev pašiem un pasaulei.

Konkursa uzvarētājs, kuru noteiks žūrija un skatītāji fināla balsojumā 11. februārī, iegūs iespēju maijā pārstāvēt Latviju starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Liverpūlē, Lielbritānijā.

Dziesmu un izpildītāju iekļūšanu konkursa "Supernova" pusfinālā noteica LTV izvēlētā žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi. Drošības apsvērumu dēļ arī šogad LTV žūrijas pārstāvju vārdus atklās tikai pēc starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa maijā.

"Supernovas" pusfināls – 4. februārī plkst. 21.10 LTV1 un REplay.lv.