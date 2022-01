'Supernovā' pirmie dziedās 'Citi zēni', pēdējie – grupa 'Inspo'

Latvijas Televīzijas dziesmu konkursa "Supernova 2022" pusfināla tiešraidē 5. februārī piedalīsies 17

dalībnieki, no viņu vidus labākos turpmākajai sacensībai finālā izvēlēsies skatītāji un žūrija. Ikviens

aicināts aktīvi atbalstīt savus favorītus īsziņu un telefonbalsojumā.

Gan pusfinālā, gan finālā skatītāju īsziņu un telefonbalsojuma rezultātus saskaitīs kopā ar žūrijasbalsojuma rezultātiem. Katrai skatītāja balsij būs būtiska nozīme – par savu favorītu no viena tālruņanumura varēs zvanīt un sūtīt īsziņas neierobežotā skaitā.

No pusfināla "Supernovas" fināla šovam kvalificēsies 10 dalībnieki, kuri būs ieguvuši augstāko vērtējumu. Žūrijai un LTV iespēja finālam izvirzīt vienpadsmito dalībnieku, taču "wild card" varēsizvēlēties arī nepiešķirt.

Uzstāšanās secība pusfinālā:

1) CITI ZĒNI

Zaļais dzīvesveids un mīlestība vienam pret otru ir galvenais dziesmas "Eat Your Salad" vēstījums. Tā pievērš uzmanību tādām aktuālām tēmām kā ilgtspējība un veģetāra diēta. Grupa "Citi Zēni" uzskata, ka Latvija ir viena no zaļākajām vietām pasaulē, tādēļ ar šādu dziesmas vēstījumu vēlas pārstāvēt Latviju "Eirovīzijā".

2) MIKS DUKURS

Dziesma "First Love" vēsta par diviem acu pāriem, kuri satiekas, un divām sirdīm, kuras savijas. Tad varnotikt neparedzamais, neizskaidrojamais! Un tikai tad, kad esam zaudējuši pilnīgi visu, esam gatavi kam jaunam.



3) LINDA RUŠENIECE

"Pay My Own Bills" vēsta par jaunu sākumu, par vecā un negatīvā atstāšanu pagātnē. Šī dziesma ir kāiesoļošana jaunā, patstāvīgā dzīves posmā. Ar pašpietiekamu un atbrīvotu skatu uz nākotni. Linda cer ardziesmu iedrošināt ikkatru apzināties savu vērtību un pāršķirt jaunu lapu.



4) ELĪNA GLUZUNOVA

Dziesma "Es pabiju tur" stāsta par mīlestību. Cik dažādi esam mēs paši, tik dažādas ir arī mūsu mīlestībasizpausmes. Galvenais ir kaut reizi mūžā piedzīvot šo sajūtu un pacelties spārnos tik augstu, lai nekas un neviens šos spārnus vairs nespētu aplauzt.



5) RAUM

Skaņdarbs "Plans" ir par diviem cilvēkiem, kuri atraduši viens otru un kuriem ļoti labi saskan, tomēr viņi mazliet sabīstas un nobremzē savas attiecības. Kā jau dzīvē bieži notiek, vienam jābūt drosmīgajam un jāsper pirmais solis, pajautājot: "Vai gribi pamēģināt? Vai es varu kļūt par tavu nedēļas plānu?"



6) PATRIKS PETERSON

Dziesma "Can't Get You Outta My Head" ir par sevis atrašanu, iemīlēšanos un prieku, ko sniedz otrs cilvēks.



7) MĒS JŪS MĪLAM

"Rich Itch" mudina jebkurā situācijā un jebkurā vietā nezaudēt savu pārliecību, apzināties savu cenu. Katrs cilvēks ar savu personību ir tikai viens tāds uz pasaules, tātad labākā viņa paša versija, kāda jebkad ir radīta. "Mēs jūs mīlam" ar šo pārliecību aicina iet cauri dzīvei uz pilnu banku.



8) KATŌ

Dziesmā "Promises" viņa teic – lai tevi mīlētu citi, vispirms jāsola mīlēt pašam sevi. Kā kāzās – līdz mūža galam. Jāliek malā sevis salīdzināšana ar citiem un jātiecas kļūt labākam. Tev nav ko zaudēt, ja esi apmierināts un harmonijā ar sevi.



9) MIKS GALVANOVSKIS

Dziesma "I'm Just a Sinner" ir par ikdienu, ar kuru mūsdienu pasaulē saskaramies diezgan bieži –negatīvismu, apvainojumiem un uzspiestiem standartiem. Tie bieži vien cilvēkus ietekmē un demotivē, liekot zaudēt ticību, kas ir viņu patiesais "es". Miks teic, ka vārdus rakstījis par sevi, jo gadu gaitā daudzi ir centušies viņu apstādināt, bet puisim izdevies visus šķēršļus pārvarēt.



10) MARKUS RIVA

Dziesma "If You're Gonna Love Me" ir gan veltījums, gan intīma saruna starp diviem cilvēkiem. Nepastāv vairs nekādu robežu, aizdomu, šaubu – viss pārvēršas bezgalīgā mīlestībā, kura atbalsojas kosmosā. Tomēr tu attopies uz vientuļas planētas un nesaproti, vai tā ir bijusi realitāte...



11) THE COCO'NUTS

Dziesma "In And Out of the Dark" vēsta par pārkāpšanu pāri tumšiem brīžiem dzīvē. Dažreiz tie mēdz ievilkt kritienā lejup, pazušanā, tomēr beigās vienmēr kaut kur blakus ir gaisma.



12) AMINATA

Aminatas dziesma "I'm Letiing You Go" vēsta par diviem cilvēkiem, kuri vairs nejūt romantisku mīlestību viens pret otru. Šķirties ir sāpīgi, īpaši, ja kopā pavadīti daudzi gadi. Domas, ka tavs cilvēks satiks kādu citu, ir sāpīgas. Egoistiski paliekam attiecībās, jo negribam ļaut otram cilvēkam būt brīvam. Bet pienācis laiks saprast, ka mīlestība kļuvusi par atkarību un ka jāļaut viņam aiziet.



13) BERMUDU DIVSTŪRIS

Grupas dziesma "Bad" ir par mīlestības visdažādākajām šķautnēm. Par tās spēku apreibināt un sajust bezgalības kritienu.



14) BEATRISE HEISLERE

Dziesma "On the Way Home" Beatrises balsī stāsta par pašnovērtējumu, savu vēlmju un vajadzību nostādīšanu pirmajā vietā. Arī pēc sarūgtinājuma attiecībās un otra cilvēka pāridarījumiem ir iespējams atgriezties pie sava īstā es. Ir jāieklausās sevī, lai pieņemtu kaut kā beigas un kā jauna sākumu.



15) ZELMA

Dziesmas "How" sākums un vidus daļa vēsta par sāpēm un apjukumu, kas radies tuva cilvēka nodevības dēļ. Beigu daļa ar ģitāras solo pauž dusmas un vispārēju emociju eksploziju.



16) BUJĀNS

Apvienības "Bujāns" dziesma "He, She, You, Me" ir par mīlestību, kurā mēs katrs vēlētos peldēties ik dienu. Mūziķi norāda, ka šī nebūt nav joku dziesma. Cilvēki, kuriem tā ieskandinās visdziļākās dvēseles stīgas, spēj mīlēt. Savukārt tie, kuriem šī šķiet joku dziesma, nekad nav mīlējuši, netic mīlestībai un noliedz to. Šī dziesma ir pierādījums mīlestībai – tā pastāv, virmo visapkārt un mēs to katru dienu varam ieelpot.



17) INSPO

Grupas dziesma "A Happy Place" vēsta par rutīnu un to, ka jebkurš no mums sapņo kādu rītu piecelties un doties uz lidostu, lai aizlidotu tālu prom no savām četrām sienām. Jo katram ir sava laimīgā vieta. Aizlidošanai ir metaforiska nozīme, jo tā var simbolizēt arī mīļākā raidījuma skatīšanos. Dziesma apraksta ne tikai laimīgo un gaišo, bet arī dzīves situācijas un izvēles, kas mums liek pie nonākt pie aizlidošanas metaforiskās nozīmes.

"Supernovas" pusfināla un fināla šovus vadīs Lauris Reiniks un Ketija Šēnberga. Konkursa žūrijas sastāvu LTV atklās pēc starptautiskā "Eirovīzijas" dziesmu konkursa Turīnā, Itālijā. Žūrijā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi.