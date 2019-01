'Supernovas' kaislības: Silvera tērps, Eilanda joki un Ketijas misēklis

Sestdien vēlu vakarā tika noskaidroti Latvijas Televīzijas rīkotā autoru un izpildītāju konkursa "Supernova 2019" pirmie četri pusfinālisti, un tiešraide ierasti lika sarosīties arī tā dēvētajiem "dīvāna ekspertiem", kas visu notiekošo aktīvi komentēja sociālajos tīklos.

Skatītāji un žūrija lēma, ka finālā par tiesībām Latviju šogad pārstāvēt "Eirovīzijā" cīnīsies Edgars Kreilis ar dziesmu "Cherry Absinthe", Samanta Tīna ar "Cutting The Wire", Aivo Oskis ar "Somebody's Got My Lover" un grupa "Laime pilnīga" ar dziesmu "Awe". Šiem dalībniekiem finālā pievienosies vēl četri mākslinieki, kas sestdien, 2. februārī, tiks izraudzīti otrajā pusfinālā.

Lai gan strīdēties par gaumi, protams, ir muļķīgi, sestdienas vakarā "Twitter" burtiski šūmējās un vārījās. Soctīklotāji iztirzāja katru sīkumu un neskopojās ar dzēlīgiem jociņiem un kritiku ne tikai dalībniekiem, bet arī žūrijai un šova vadītājām Dagmārai Legantei un Ketijai Šēnbergai.

Par vienu no vakara apspriestākajiem priekšnesumiem kļuva Aleksa Silvera uzstāšanās. Viņš par ceļazīmi uz finālu cīnījās ar Aminatas dziesmu "Fireworks". Jauneklis uz skatuves kāpa sarkanā kostīmiņā un plikām pēdām. Tāpat arī viņa priekšnesumu izdaiļoja dejotāja.

Žūrija nebija pārāk lielā sajūsmā par redzēto, un īpaši atklāts pret Aleksu bija Ralfs Eilands, kurš neslēpa – viņam šis priekšnesums šķitis klišejisks un smieklīgs. Līdzīgās domās bija arī sociālo tīklu lietotāji, no kuriem daudzus uzjautrināja tieši puiša tērps.

Runā, ka pēc Aleksa Silvera uzstāšanās Aminata zvanīja un prasīja savu dziesmu un kleitu atpakaļ 🤷🏻‍♂️#ltvsupernova #Supernova2019 — Jānis Polis (@JanisPolis) January 26, 2019

Patika #LtvSupernova . Alekss Silvērs kronis visam. Aminatai un viņas dziesmas līdzautoriem nav pilns rubulis likt likmes uz kaut ko tādu. Bet atliek vienreiz vinnēt, kā zūd realitātes sajūta. Un vajag vēl un vēl, un tad parādās šādi sarkani klauni. Ļoti patika #Supernova2019 — Nobloķēt nedrīkst atbloķēt (@kautkata2018) January 27, 2019

Tas , sarkanajā žaketē bez rokām bija tāds sūds,ka uz brīdi pat aizmirsu par Kiviču. #ltvsupernova — TomassFinks (@TomassFinks) January 26, 2019

Tāpat ari krietna kritikas deva tika vakara vadītājām Dagmārai un Ketijai, kā arī scenaristiem. Netrūka tādu, kas šķendējās par abu dāmu neveiklajiem jokiem un mulsinošajām izdarībām.

Vadītāju dialogi ir tik slikti, ka uzreiz skaidrs, ka scenāristam budžets ir apgriezts vai arī šogad tiek spēlēts arī uz pensionāriem. #supernova2019 — Sančo (@SancoGrins) January 26, 2019

Ja šis būtu cringe challenge, Dagmāra jau būtu mani Pie beigusi pirmajās sekundēs. Šitie "joki" mani nogalina. #supernova2019 #ltvsupernova — Maira Z. (@maira6666) January 26, 2019

Pavisam neveikls misēklis gadījās Ketijai, kura dziedātājai Līgai Rīderei pasniedza "Supernovas" īpašo atmiņu kladi. Māksliniece jau stiepa rokas, lai to saņemtu, bet Ketija grāmatiņu pacēla nost.

Savukārt žūrijā izcelties ar atklātību, dzēlīgām piezīmēm un jociņiem pamanījās Ralfs Eilands. Viņu sociālajos tīklos izaicināja radio personība Kaspars Breidaks, kurš piesolīja 50 eiro, ja Ralfs pēc Samantas Tīnas priekšnesuma izskaņas tiešraidē paziņos, ka "2009. gads piezvanīja – viņš grib savas džinsas atpakaļ".

Ralfs šo izaicinājumu arī pieņēma un piebilda – viņš to nebūtu teicis, ja tā arī nebūtu patiešām domājis.