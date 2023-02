'Supernovas' pusfinālā kļūst zināmi 10 konkursa finālisti

Sestdienas vakarā Latvijas Televīzijas studijā aizvadīts pašmāju "Eirovīzijas" dziesmas atlases konkursa "Supernova" pusfināls, kurā klausītāji varēja izvērtēt 14 dziesmas un nobalsot par viņuprāt cienīgākajām pārstāvēt Latviju "Eirovīzijā" Liverpūlē. Finālbalsojums vēl priekšā.

"Supernovas" pusfinālā izskanēja 14 dziesmas, bet tālāk finālam kvalificējās desmit, tādējādi četrus numurus atstājot "aiz borta". Konkursa pusfinālā vienlīdz nozīmīga loma bija gan skatītāju izvēlei, gan žūrijas vērtējumam par kompozīcijām.

Tālākajam finālam kvalificējās "Supernovas" veterāns Markus Riva ar dziesmu "Forever", Alise Haijima ar skaņdarbu "Tricky", grupa "24. avēnija" ar kompozīciju "You Said", mākslinieks Raum ar dziesmu "Fake love", dziedātāja Avéi ar dziesmu "Let me go", Toms Kalderauskis ar skaņdarbu "When it all falls", jau atpazīstamā grupa "Sudden Lights" ar šūpuļdziesmu "Aijā", Patrisha ar dziesmu "Hush", Artūrs Hatti ar "Love vibes" un Luīze ar dziesmu "You to hold me".

"Inspo", Katrina Miller, Justs un Adriana Miglāne finālā netika.

"Supernovas" fināla balsojums – jau nākamnedēļ. Konkursa uzvarētājs, kuru noteiks žūrija un skatītāji fināla balsojumā 11. februārī, iegūs iespēju maijā pārstāvēt Latviju starptautiskajā "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Liverpūlē, Lielbritānijā.

Dziesmu un izpildītāju iekļūšanu konkursa "Supernova" pusfinālā noteica LTV izvēlētā žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi. Drošības apsvērumu dēļ arī šogad LTV žūrijas pārstāvju vārdus atklās tikai pēc "Eirovīzijas" maijā.