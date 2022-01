Vēl desmit mākslinieki cīnās par vietu 'Supernovā' – nobalso!

10. janvārī sākas balsojums, kurā skatītājiem un klausītājiem ir iespēja izvēlēties LTV konkursa "Supernova 2022" septiņpadsmito pusfināla dalībnieku. 16 dziesmas mums jau ir zināmas, un bet pēdējo dalībnieci noteiks skatītāji. Iepazīstinām ar "otrās iespējas" māksliniekiem!

Dalībai "Supernova 2022" pusfinālā LTV izveidotā žūrija jau ir izvēlējusies 16 dalībniekus. Skatītāju un klausītāju balsojumam izvirzītas 10 nākamās labākās žūrijas izvēlētās konkursa dziesmas un dalībnieki. Tikai viens, kurš saņems lielāko sabiedrības atbalstu, pievienosies citiem pusfinālistiem un uzstāsies konkursa televīzijas tiešraidē 5. februārī.

Nobalsot var šeit līdz 14. janvāra plkst. 23.59.

Balsojuma dalībnieki:

1. ANTRA STAFECKA UN ATIS IEVIŅŠ "Call the Lights" (mūzika – Antra Stafecka, vārdi – Antra Stafecka, Atis Ieviņš un Oskars Deigelis)

Dziedātāja un dziesmu komponiste Antra Stafecka atpazīstamību ieguva, piedaloties TV realitātes šovā "Okartes Skatuve 2". Antra dzied grupā "Otra Puse", ar to kopā izdoti vairāki singli – "Uzzīmē mani", "Es Tev", "Kopā", "Tavās rokās". Mūziķe izdevusi divus solo albumus – 2015. gadā "Vientuļā zvaigzne", 2019. gadā, sadarbojoties ar producentu Jāni Čubaru, – "26 UN VISS". Antra piedalījusies Eirovīzijas dziesmu konkursa nacionālajās atlasēs trīs reizes.

Dziedātājs, mūziķis, komponists un muzikālais producents Atis Ieviņš mūzikas jomā darbojas jau vairāk nekā 15 gadus. Bijis Latvijas hard rock grupas "COLT" vokālists, piedalījies TV šovos un mūziklos. Šobrīd aktīvi piedalās dažādos muzikālos projektos kā solists.

2. DĀRTA STEPANOVA "Brīnumzeme" (mūzika – Valters Pūce, vārdi – Patrīcija Ksenija Cuprijanoviča)

Dārta kopš bērnības piedalījusies vokālajos konkursos, koncertuzvedumos un programmās. 2012. gadā izdots viņas iedziedātais albums "Dārta dzied. Raibā papagaiļa dziesmas", kas saņēma Mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons" kā labākais bērnu dziesmu albums. 2017. gadā iznāca mūziķes izpildītās dziesmas "Tumša nakte, zaļa zāle" mūzikas video, 2019. gadā – Dārtas un dziedātāja Laura Valtera dziesmas "Pulsē ātrums" mūzikas video. 2021. gadā izdoti divi singli: "Tālāk jāiet" kopā ar grupu "DAGAMBA" un "Brīnumzeme".

3. EDVARDS STRAZDIŅŠ "Open Road" (mūzika un vārdi – Edvards Strazdiņš, Kerija Hauptmane)

Deviņpadsmitgadīgais dziedātājs un dziesmu autors Edvards Strazdiņš muzikālo karjeru sācis 2013. gadā, kad, mācoties 3. klasē, kopā ar draugu dibināja muzikālo duetu. Tas skolas vidē aktīvi darbojās līdz pat pamatskolas izlaidumam. Vēlāk ar tēvu sācis spēlēt kristīgās dziesmas vietējā baznīcā, abi kopā arī rakstījuši kristīgās dziesmas. 2021. gads ir bijis līdz šim aktīvākais mūzikas jomā – sadarbībā ar producentu Gintu Stankeviču profesionālā studijā ierakstītas un izdotas četras dziesmas, no kurām pazīstamākās ir "Dziesma par Kurzemi" un "Dārzs".

4. KATRĪNA DIMANTA "My Voice" (mūzika un vārdi – Katrīna Dimanta, Reinis Briģis)

Katrīna Dimanta muzicējusi grupās "All folked up", "Māsas Dimantas Sisters" un "Imanta Dimanta un draugi", "NuFolk Global connections", "Ducele", dziedājusi duetā ar Lauri Valteru, radījusi un izpildījusi mūziku deju svētkiem, koncertuzvedumiem, spēlēm u.c. notikumiem. Ar grupu "Aarzemnieki" startējusi starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā. Solo karjeru uzsākusi 2019. gadā, izdodot singlu "Pipars" un ar dziesmas versiju angļu valodā "Heart Beats" piedaloties konkursā "Supernova 2020". Katrīna izdevusi arī singlu "Tu uz mani paskaties", drīzumā iecerējusi izdot pirmo studijas solo albumu "KRĀSAS".

5. MARTA RITOVA "Let Me Go" (mūzika – Marta Ritova un Armands Varslavāns, vārdi – Marta Ritova)

Dziedātāja un dziesmu autore Marta Ritova pēc pāris gadu radošās pauzes atgriezusies Latvijas mūzikas apritē, izdodot dziesmu kopā ar reperi Ozolu. Iepriekš izdevusi trīs solo albumus, piedalījusies 2013. gada Eirovīzijas nacionālās atlases finālā, kur ieguvusi 3. vietu, piedalījusies arī 2016. gada "Supernovas" superfinālā. 2014. un 2015. gados bijusi starp "Muzikālās bankas" finālistiem.

6. MĀRTIŅŠ STRODS "One More Time" (mūzika – Mārtiņš Strods, vārdi – Mārtiņš Strods, Evija Smagare)

Dziedātājs un dziesmu autors Mārtiņš Strods šogad plāno izdot savu pirmo solo albumu. Līdz šim piedalījies TV šovos un vokālajos konkursos, kā arī koncertējis un uzstājies festivālos. Muzicē grupā "Baritoni", kuras sastāvā iekļuva "X Faktors" finālā. Rēzeknes zaļo pakalnu kora sastāvā guvis uzvaru šovā "Koru kari 3", bijis solists šovā "Mūsu labākās dziesmas". Piedalījies arī "Ghetto faktors" un "Slavjanskij bazar".

7. MIKS GALVANOVSKIS "I'm Just A Sinner" (mūzika un vārdi – Miks Galvanovskis, Reinis Briģis)

Miks Galvanovskis bijis solists grupā "Ne citu rīt". 2016. gadā uzsāka solo karjeru, piedalījās "Supernova 2017". Miks ir projekta "Jauno mūziķu apvienība" izveidotājs, 2018. gadā izdevis debijas albumu "In Pieces", 2019. gadā sadarbībā ar producentu Reini Briģi – mazalbumu "No 2-5". Mūziķis arī šogad plāno izdot albumu.

8. RIHARDS BĒRZIŅŠ "1+1" (mūzika un vārdi – Rihards Bērziņš)

Rihards Bērziņš raksta un izpilda mūziku kopš 14 gadu vecuma. Mūzika ir neatņemama Riharda dzīves sastāvdaļa, viņš uzskata, ka "viens mirklis dzīvē ir trīs minūtes mūzikā". Pēdējos gados aktīvi sadarbojies ar mūziķi Arstarulsmirus, kopā ierakstot jau trešo albumu. Mūziķis spēlē arī cover grupā "Countryside".

9. TĒTIS "Labākie vārdi" (mūzika un vārdi – Nauris Brikmanis, Valters Osis)

Grupā "Tētis" apvienojušies mūziķi Nauris Brikmanis, Valters Osis, Didzis Bardo un Valters Pūce, kuri visi ir tēti.

10. TOMS KALDERAUSKIS "Naked Smile" (mūzika un vārdi – Liene Stūrmane, Kaspars Ansons, Toms Kalderauskis)

Toms Kalderauskis 2017. gadā izdevis singlu "We Won't Back Down" un piedalījies konkursā "Supernova 2017". Šajā gadā izdevis arī singlu "Vietu nav", 2018. gadā – "Ja ļausi", 2019. gadā – "Misery". Ar singlu "Be My Truth" mūziķis pieteica dalību konkursā "Supernova 2020". Toms piedalījies dažādās muzikālajās izrādēs, duetā ar Rūtu Dūdumu-Ķirsi tapis singls "PLŪDI". Iedziedājis seriāla "Paliec negatīvs" tituldziesmu "Stay negative, my love", kā arī tituldziesmas latviešu valodas dublējumu multfilmai "Ķepu patruļa".

Balsot par favorītiem iespējams reizi 24 stundās, autorizējoties ar savu sociālo mediju profilu. Balsojuma uzvarētāju LTV paziņos 15. janvārī.