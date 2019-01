Vērtē Rojs Rodžers: 'Supernovas' dalībnieku stila kļūmes un veiksmes

Jau vēstīts, ka skatītāji un žūrija lēma – "Supernova" finālā par tiesībām Latviju šogad pārstāvēt "Eirovīzijā" cīnīsies Edgars Kreilis ar dziesmu "Cherry Absinthe", Samanta Tīna ar "Cutting The Wire", Aivo Oskis ar "Somebody's Got My Lover" un grupa "Laime pilnīga" ar dziesmu "Awe".