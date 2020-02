Video: 'Eirovīzijas' ārzemju eksperti analizē 'Supernovas' finālistus

Tuvojoties Latvijas Televīzijas (LTV) autoru un izpildītāju konkursa "Supernova 2020" finālam, arvien biežāk "Eirovīzijas" fani no visas Eiropas steidz izteikt savas prognozes un vērtējumus par Latvijas censoņu dziesmām.

Arī "Eirovīzijas" lielākā fanu bloga "Wiwibloggs" eksperti ir snieguši savu kritiku par deviņām Latvijas fināldziesmā un savu vērtējumu publicējuši vietnē "YouTube". Fanu portāla pārstāvji Viljams Lī Adamss un Debans Aderemi atklājuši savu "Supernovas" labāko trijnieku, un abi savos vērtējumos bijuši nesaudzīgi.

Blogeri prātoja, ka dziedātājas ANNNA izpildītā kompozīcija izklausās tā, it kā to izpildītu Billija Ailiša, precīzāk, – ja to izpildītu viņas māte vai vecākā māsa. Eksperti norādīja, ka dziesmas koncepts ir interesants, taču ar šo skaņdarbu nekur tālu tikt nebūšot iespējams, jo lielajā "Eirovīzijā" tā tiktu ātri aizmirsta. Lai gan priekšnesums tika nodēvēts par nedaudz garlaicīgu un vienveidīgu, Debans un Viljams augstu novērtēja Annas centību.

Grupas "Bad Habits" dziesmas vērtēšanā ekspertu domas dalījās – Viljams atzina, ka solistam ir izcila balss un rekomendēja aizsūtīt šo grupu uz Nešvilu un Teksasu, kur tā iederētos, un minēja, ka "Bad Habits" piestāvētu bāram, kurā atļauts smēķēt, kur kāds uz viņiem rādītu ar pirkstu un teiktu, ka "šiem džekiem ir nākotne". Viņš arī piebilda, ka dziesma ir laba, taču ne līdz galam nostrādāta – tā neesot uzvarētāja, taču tai ir potenciāls. Debans, atsaucoties uz dziesmā dzirdamajiem vārdiem, teica, ka nostaigāt tūkstoš jūdzes ir vienkāršāk, nekā baudīt divas minūtes no šīs dziesmas. Kompozīcija kopumā esot ātri aizmirstama.

Savukārt, vērtējot dziedātāju Driksna, kungi atzina, ka viņš tiešām izskatās pēc mākslinieka un viņa unikālā balss ir ļoti laba – tā nedaudz pat atgādinot leģendāros "Smashing Pumpkins". Dziesmai gan esot nepieciešams ļoti labs priekšnesums, lai tā nepazustu starp pārējām kompozīcijām un uzkavētos skatītāja atmiņā. Pie skaņdarba vajadzētu nedaudz piestrādāt, taču tā esot aizkustinoša un labs starta materiāls.

Edgara Kreiļa dziesmas vērtēšanu eksperti sāka ar dziesmas nosaukuma "iegūglēšanu", jo pat cilvēkiem, kam angļu valoda ir dzimtā, nav ne jausmas, ko šis nosaukums nozīmē. Kungi novērtēja Edgara pārliecību uz skatuves – viņš uzstājoties tā, it kā prezentētu savu devīto albumu. Dziesmai esot savdabīgs balanss – panta daļa esot enerģiskāka par piedziedājumu. Viņuprāt, kopumā kompozīcija esot laba, taču Edgara potenciāls netiekot pietiekami izmantots, turklāt dziesmai vajadzētu nomainīt nosaukumu.

Ekspertu vērtējumā arī Katrīnas Binderes dziesma esot laba, taču tai trūkstot progresa. Šī bija pirmā dziesma, kuru viņi nevēlējās noklausīties līdz galam – par spīti Katrīnas lieliskajam izskatam, dziesma tomēr neesot pietiekami laba "Supernovai".

Katrīnu Dimantu eksperti novērtēja kā ļoti enerģisku dalībnieci ar dziesmu, kas varētu patikt, gan mātei, gan meitai, gan vecmāmiņai. Kungi atzina, ka, uzstājoties grupas "Aarzemnieki" sastāvā, Katrīnai netika dota iespēja uzmirdzēt tik spoži, kā šajā priekšnesumā, un ļoti atzinīgi novērtēja dziesmas garumu – divas minūtes un divdesmit sekundes, jo daudzas citas dziesmas esot tieši četrdesmit sekundes par garu. Tiesa, domas dalījās par fonā esošo dejotāju.

Mika Dukura dziesmai "Wiwibloggs" pārstāvji noklausījās tikai pirmo minūti, jo tā esot pārāk garlaicīga un ārkārtīgi iemidzinoša. Par spīti Mika lieliskajam talantam un lieliskajai balsij, dziesma esot praktiski nederīga "Eirovīzijai".

Samantas Tīnas dziesma satricināja ekspertus ne pa jokam – viņi to atzina par kaut ko unikālu. Kustības, balss, tērps – viss esot augstā līmenī. Kamēr citām dziesmām kulminācija pienāk labi, ja vienu reizi, šajā skaņdarbā kulminācija esot ik pēc 15 sekundēm, sprieda ekspreti. Viņi priekšnesumu pasludināja par vairākkārtēju orgasmu ausīm un acīm. Tiesa, abi arī norādīja, ka ieraksts neesot pārāk baudāms un bez priekšnesuma šī dziesma nekam nederot, tomēr kopējais tēls esot iespaidīgs.

Savukārt jaunās dziedātājas Selestes tērps izskatoties kā nošpikots kādā no "Netflix" seriāliem par augstskolu, taču viņa pati izskatoties tā, it kā nemaz negribētu atrasties uz "Supernovas" skatuves. Arī šo dziesmu blogeri nevēlējās noklausīties līdz galam, automātiski paredzot tai zemu vietu "Supernovā".

Izvēloties savu labāko trijnieku, ekspertu domas dalījās tikai otrās vietas jautājumā. Trešo vietu abi piešķīra Katrīnai Dimantai, otro vietu viņu vērtējumā dalīja Driksna un Edgars Kreilis, bet pirmajā vietā abi ierindoja Samantas Tīnas priekšnesumu. Jau vēstīts, ka "Supernova 2020" fināla tiešraidi sestdienas, 8. februāra, vakarā vadīs Ketija Šēnberga, Toms Grēviņš un Beta Beidz (Beāte Bērziņa). Fināls tiešraidē būs skatāms Latvijas Televīzijas pirmajā kanālā pulksten 21.25.