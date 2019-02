Zināmi 'Supernovas' fināla balsojuma dati; skatītāji lauž šķēpus par rezultātiem

Sestdien, 16. februārī, noslēdzās Latvijas Televīzijas rīkotais autoru un izpildītāju konkurss "Supernova 2019", kurā uzvaras laurus plūca un tiesības Latviju šopavasar pārstāvēt starptautiskajā "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Telavivā izcīnīja duets "Carousel" ar dziesmu "That Night". Svētdien publiskoti fināla balsojuma dati, kas liecina – skatītāju favorīts kopvērtējumā bijis Markus Riva.

"Supernovas" iznākums tradicionāli liek sabiedrībai šķelties un raisa nevienprātību, jo gaumes un uzskati par to, kādam tad jāizskatās "Eirovīzijas" priekšnesumam, krasi atšķiras. Kamēr daļa ļaužu joprojām pieturas pie pārliecības, ka panākumu atslēga ir krāšņi tērpi, šovs, dejas un tingeltangelis, citi uzsver – pēdējo gadu pieredze liecina, ka skatītājus vairāk uzrunā unikalitāte un nestandarta priekšnesumi.

Viskaismīgākie ķīviņi izcēlušies starp Markus Rivas un dueta "Carousel" faniem, un svētdien publiskotie fināla balsojuma rezultāti tikai piešāvuši eļļu ugunij.

Jau vēstīts, ka finālā uzvarētāju attiecībā 50 pret 50 noteica skatītāji un žūrija, kuras sastāvā bija radio "Pieci.lv" mūzikas redaktors Rūdolfs Budze jeb DJ Rudd, mūziķe Linda Leen, Radio SWH programmu producents un mūziķis Artis Dvarionas, kā arī "Universal Music Group" Baltijas reģiona vadītājs Petri Mannonens no Somijas.

Savukārt skatītāju vērtējums iekļāva dziesmu unikālos klausījumus "Spotify", balsojumu "Supernovas" mājaslapā, tirdzniecības parka "Alfa" balsojumu, kā arī telefonbalsojumu un sms fināla tiešraidē.

Dati liecina, ka skatītāju līderis bijis Markus Riva, kamēr žūrija viņu ierindojusi vien piektajā vietā, un daudzi dziedātāja fani jau sākuši šķetināt sazvērestības teorijas, kuras žūrija, viņuprāt, speciāli savērpusi pret Rivu, lai viņš kārtējo reizi (precīzāk – jau sesto reizi) netiktu uz "Eirovīziju".

Tikmēr pirmo vietu žūrija piešķīra "Carousel", un jāatzīmē, ka arī skatītāju telefonbalsojumā un sms, kā arī balsojumā konkursa mājaslapā duets ierindojās pirmajā vietā, bet kopvērtējumā tomēr nedaudz piekāpās Rivam, kurš pirmo vietu bija izcīnījis tikai "Alfas" balsojumā.

Visčābīgāk duetam bija klājies "Spotify" balsojumā, kur tas ierindojās septītajā vietā, un "Alfa" balsojumā, kur dziesma "That Night" ieguva piekto vietu.

Tāpat arī daudzi ir pārsteigti par Samantas Tīnas zemo vietu finālā – viņa no astoņiem māksliniekiem palika septītā. Lai gan viņa bija viena no favorītēm uz uzvaru, dati liecina – nedz žūrija viņu ierindojusi augstā vietā, nedz skatītāji no sirds atbalstījuši.