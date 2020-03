13 lieliski seriāli, kas kvalitatīvi 'apēdīs' tavu brīvo laiku mājās

Kino gardēžu jau novērtēti un arī pavisam svaigi seriāli – "Delfi Izklaide" nāk talkā aizpildīt brīvo laiku visiem tiem, kam filmas apnikušas, bet dienas karantīnā velkas. Vajadzīgs seriāls.

Gaumes, kā zināms, ir dažādas, un tās nav strīda vērtas. "Delfi Izklaide" seriālu izvēli piedāvā daudzveidīgu, kā arī ikviens aicināts komentāru sadaļā rekomendēt citiem līdzpilsoņiem savus iecienītākos seriālus, kas palīdzēs mājās būšanas laiku aizvadīt interesantāk. #paliecmajas!

Hits kā pasaulē, tā arī Latvijā – "The Crown"

Vēsturiska drāma, ko piedāvā "Netflix" straumēšanas platforma kopš 2016. gada. Pieejamas 30 sērijas trijās seriāla sezonās. Stāsts ir par Lielbritānijas monarhiju laiku lokos, turklāt tajā attēlota reāla karaliskā dzimta, daudzi tās pārstāvji joprojām ir dzīvi un valda. Zīmīgi, ka arī britu karaliene Elizabete II atzinusi "Troni" par ļoti baudāmu seriālu, taču publiski izteikusies, ka dažas intīmākas seriālā atainotās detaļas viņu cilvēciski sarūgtinājušas. Seriāls patiks visiem, kam patīk justies zinošākiem par to, kā gan notiek lietas elitārajā sabiedrībā, un kā top politika.

Izglītojoši karantīnas laikam – "Pandemic: How to Prevent an Outbreak"

Pavisam jauns un svaigs arī "Netflix" dokumentālais seriāls, kas, šķiet, uztrāpījis pašā laikā. Sastāv no sešām sērijām un vēsta par vīrusu epidēmijām, pandēmijām. Daudz vēstures, liela deva spriedzes. Īpaši iesakāms vakcīnu strīdniekiem – gan pretiniekiem, gan atbalstītājiem. Tieši "Covid-19" izplatības laikā šis seriāls kļuvis par visskatītāko ASV.

Seriāls par jauniešiem un vidusskolēnu seksu – "Sex Education"

Ja mājās ir pusaudzis vai vairāki, viņi šo seriālu, visticamāk, jau ir piefiksējuši. Kamēr mūsdienu bērnu vecāki izauga ar "Glābējzvanu" un "Beverlihilsu", šis "Hulu" piedāvātais pērn tapušais seriāls tēmu loku pavēris plašāk nekā tikai joki pie ģērbtuves skapīšiem. Darbība norit vidusskolā, un seriālā sirsnīgi tiek vēstīts arī par gejiem, lesbietēm, negribētu grūtniecību un kopumā jauniešiem aktuālām lietām. Sirsnīgs, jauks un jautrs. Patiks arī vecākiem.

Augstākās raudzes melnā komēdija – "Barry"

Telekompānijas "HBO" 2018. gada auklējums. Stāsts ir gan sasodīti melns, gan arī smieklīgs. Profesionāls "killers" Berijs dzīvo, bēdu nezinot: darbs viņam nešķiet grūts, nauda plūst kā pa reni... Taču viss mainās, kad Berijs nejauši nonāk teātra trupas meistarklasē. Aktieris no viņa, maigi sakot, s*dīgs, un tieši te sākas seriāla aizraujošākie notikumi...

Vai nu ārkārtīgi "ievelk", vai arī nemaz nepatīk – "The Outsider"

Pavisam svaiga "HBO" tapusi krimināldrāma, kas balstīta Stīvena Kinga grāmatas motīvos. Stāsts par jauna zēna slepkavību, un pēdas uz vainīgo diezgan tiešas. Taču... it kā vainīgajam parādās patiešām vērā ņemams alibi, proti, cilvēks nozieguma izdarīšanas brīdī bijis pavisam citur. Tiem, kas ciena arī mistikas elementus stāstā, "The Outsider" būs īstais seriāls laika nosišanai karantīnā. Kā gan viens cilvēks var vienlaikus būt divās dažādās pilsētās?

Senais deviņdesmito gadu TV seriāls jaunās skaņās – "Dynasty"

Deviņdesmito gadu vidū kanāls LNT demonstrēja 1980. gadā ASV uzņemto seriālu "Dinastija" ar Džoannu Kolinsu galvenajā lomā. 25 gadus pēc tam "Netflix" tās pašas intrigas pārcēlis uz mūsdienu Denveru, bagātām ģimenēm, savstarpējām intrigām. Skaistas sievietes, nauda, naids, atriebība, sekss un tumši noslēpumi.

Tīņu drāma ar mistikas piešprici – "Riverdale"

Vietne "TvGuide" par šo seriālu saka: tas ir tik neticami stulbs, ka ir lielisks. Stāsts ir par mazpilsētā noslepkavotu skolēnu; lietu metas izmeklēt nelaiķa skolasbiedri. Seriālam ir jau četras sezonas, jo jauniešiem ļoti patīk. Galvenajos varoņos katrs var atpazīt sevi: klases gudrītis, klases nūģis, katram citādāki vecāki... Mierīgi baudāms ģimenes lokā.

Dāmām, kuras iemīlas "sliktajos zēnos" – "You"

Arī "Netflix" seriāls, divas sezonas, 20 epizodes. Viss sākas ar grāmatu veikala menedžera ieskatīšanos kādā pircējā, studentē. Jauniete kļūst par vīrieša apsēstības objektu. Ne vienā vien atsauksmē teikts: šis seriāls mērķēts sievietēm, kuras "iekrīt" uz psihiski nestabiliem vīriešiem un pat sociopātiem. "You" ir psiholoģiskas dabas trilleris, diezgan drūms, tomēr ar gudru padomiņu.

Vērtīgi kopā ar bērniem – dokumentālais cikls "Our Planet"

Arī "Netflix" piedāvājums. Šobrīd rit pirmā sezona, pieejamas astoņas epizodes ar izglītojošiem, jēgpilniem un nebūt ne sarežģīti zinātniskā valodā izstāstītiem stāstiem par pasauli, kurā dzīvojam. "Netflix" cer, ka šos aizraujošos dabas stāstus noskatīsies vismaz 25 miljonu mājsaimniecību visā pasaulē.

Klasika, ko gribas redzēt vēl un vēl – "Gossip Girl"

"HBO" rūpalā parādījies jau tālajā 2007. gadā, šis joprojām ir viens no slavenākajiem jaunāko laiku seriāliem, ko labprāt skatās gan jaunieši, gan pieaugušie. Latvijā to demonstrēja ar nosaukumu "Intrigante". Stāsts par augstākajam slānim piederošiem jauniešiem, viņu savstarpējām intrigām. Līdz ar koronavīrusa karantīnu daudzviet pasaulē seriāls atžirdzis ar jaunu uzrāvienu interesentu vidū.

Miessargs valsts sekretārei – "Bodyguard"

Gluži nesen raidorganizācijā BBC tapis seriāls, kas pašā Lielbritānijā ātri kļuva ļoti populārs. Stāsts ir par Afganistānas kara veterānu, kurš spiests sadzīvot ar psiholoģisku traumu. Galvenais varonis ļoti noskaņots ienīst valdību, kas, viņaprāt, pilnīgi visu politikā dara šķērsām. Pēc kāda īpaša notikuma galvenais tēls kļūst par nācijas varoni un tad arī miesassargu valsts sekretārei. Bet atcerieties: viņš ienīst valdību...

Nav šausmene, bet šermuļi garantēti – "The Handmaid's Tale"

"Kalpones stāsts" ir rakstnieces Mārgaretas Atvudas romāns. Straumēšanas serviss "Hulu" to izvērsa vēl tālāk, un arī seriāla žanrs nemelo: fantastika plus traģēdija. Darbība notiek nākotnē, kurā vairs nedzimst bērni. It kā mūsdienu pasaule, ielās moderni džipi, bet bērni ir deficīts, tāpēc kanādietes fertilajā vecumā tiek nolaupītas jaunai pasaulei, kur viņas spiestas gādāt bērnus elitārai ļaužu saujiņai. Viņas sauc par kalponēm, un tāda arī ir šo sieviešu dzīve. Seriāls aizraujošs un smags; nav ieteicams jaunajām māmiņām.

Nepārspējams līderis – "Game of Thrones"

Nu jau astoto sezonu piedzīvojis "HBO" seriāls "Troņu spēle". Te nav ko daudz piebilst: vairums jau zina, ka šo mītisko drāmu nav iespējams apstāties skatīties, ja reiz "uz adatas" ir uzkāpts. Astoņas "Emmy" balvas runā pašas par sevi. Zīmīgi, ka tas ir visvairāk nelegāli lejupielādātais seriāls TV vēsturē. Ja kaut kādu iemeslu dēļ gadu gaitā to nav sanācis noskatīties, nu ir īstais laiks saprast, par ko pasaule jūsmo jau sen.