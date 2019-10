300 gadi pirms 'Troņu spēles': tiks veidots seriāls par Tārgārjenu dzimtu

Kanāls HBO šonedēļ oficiāli beidzot apstiprinājis iepriekš izskanējušās runas, ka tiks veidots kritiķu slavētā un godalgotā seriāla "Troņu spēle" ("Game of Thrones") prīkvels. Tā būs stāsta ekranizācija, kurā darbība risināsies 300 gadus pirms notikumiem jau iepriekš minētajā seriālā.

Jaunais seriāls ar nosaukumu "House of the Dragon" būs balstīts uz rakstnieka Džordža R.R. Mārtina grāmatu "Fire & Blood".

Sižeta centrā būs Tārgārjenu dzimta, un notikumi seriālā risināsies 300 gadus pirms cīņas par "dzelzs troni".

Pie seriāla scenārija ciešā sadarbībā ar Mārtinu strādās Raiens Kondals. Pilotsēriju režisēs Migels Sapočniks. Ārzemju plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka šobrīd pasūtītas ir desmit sērijas.

Atgādinām, ka uz Mārtina grāmatas motīviem balstītais un viens no populārākajiem seriāliem televīzijas vēsturē "Troņu spēle", kas astoņu gadu ētera dzīves laikā tika godalgots ar 47 "Emmy" balvām, noslēdzās šogad maijā.

Gadu gaitā pakāpeniski auga seriāla budžets, un pēdējā sezonā vienas sērijas uzņemšana izmaksāja pat 15 miljonus ASV dolāru. Seriālam pavisam kopā bija 73 sērijas.

