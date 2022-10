Arī Bulgārija paziņo par izstāšanos no gaidāmās 'Eirovīzijas'

Jaunā – paaugstinātā – maksa par dalību starptautiskajā dziesmu konkursā "Eirovīzija" arī Bulgārijai likusi pārdomāt savas valsts dalību populārajā šovā, un tā ir lēmusi nepiedalīties konkursā, kas nākamgad notiks Liverpūlē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tādējādi Bulgārija līdzās Ziemeļmaķedonijai un Melnkalnei ir jau trešā valsts, kas pavēstījusi par nepiedalīšanos 2023. gada "Eirovīzijā.

Kā ziņo raidorganizācija BBC, šobrīd Eiropas Raidorganizāciju apvienībā (EBU) savu dalību apstiprinājušas 37 valstis, to vidū arī Latvija.

Iemesls, kāpēc dažas valstis no dalības atsakās, ir paaugstinātā maksa par EBU licenci, kas enerģētiskās krīzes un inflācijas apstākļos licis pieņemt lēmumu šo naudu šovam netērēt, bet gan novirzīt citām nacionāla mēroga vajadzībām.

Zīmīgi, ka ne Bulgārija, ne Melnkalne un Maķedonija aizvadītajā "Eirovīzijā" nespēja kvalificēties konkursa finālam.

Netiek atklāts, cik katra valsts maksā par EBU licenci, taču šogad dalībvalstīm ir palūgta lielāka maksa. To portālam "Delfi" nenoliedza arī Latvijas Televīzijā. Summas ir atkarīgas no katras valsts izmēriem un to finansiālās situācijas. Kopējie ieņēmumi no licences jeb tiesībām pārraidīt "Eirovīziju" savā valstī veido apmēram sešus miljonus eiro.

Šogad lielā "Eirovīzija" tiks rīkota Liverpūlē, Anglijā, un to organizēs britu raidsabiedrība BBC. Pašu mājās šobrīd rit dziesmu iesniegšana nacionālajai atlasei "Supernova".