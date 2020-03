Atcelta šī gada lielā 'Eirovīzija' Roterdamā

"Covid-19" pandēmijas dēļ starptautiskā dziesmu konkursa "Eirovīzija" organizatori pieņēmuši lēmumu šogad festivālu atcelt.

Dziesmu konkursam "Eirovīzija" šogad bija paredzēts notikt maijā triju dienu garumā Roterdamā, Nīderlandē.

Pasākums ir atcelts, vēstīts Eiropas raidorganizāciju apvienības paziņojumā.

Jau iepriekš izskanēja versijas par to, ka konkurss varētu notikt arēnā bez skatītājiem vai arī tikt pārcelts uz vēlāku laiku.

Tomēr nu pieņemts lēmums vispār atcelt pēc skaita 65. konkursu. Nākamā gada festivāls plānots turpat Roterdamā.

Paziņojumā izteikta pateicība visiem, kuri strādāja pie tā, lai lielais pasākums notiktu, kā arī pausta līdzjūtība valstu atlasēs uzvarējušajiem māksliniekiem, kuri ilgstoši strādājuši pie saviem priekšnesumiem.

