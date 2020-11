'Balss maskā' pusfinālā šovu pamet Zvirbulis jeb Justs Sirmais

TV3 šova "Balss maskā" pusfinālā sacentās Zvirbulis, Nelabais un Lelle. Katrs no dalībniekiem izpildīja divas dziesmas – vienu jau šovā izpildītu, savukārt otru – mīļāko latviešu dziesmu. Pēc saspringta minēšanas vakara uz izbalsošanas svītras nokļuva Nelabais un Zvirbulis. Pēc detektīvu apspriedes tika lemts, ka pusfinālā no spēles izstāsies Zvirbulis, zem kura maskas slēpās dziedātājs Justs Sirmais.

Zvirbulim izdevās vienlaikus gan pārsteigt, gan samulsināt detektīvus, tādēļ minējumi bija visdažādākie. Baiba Sipeniece-Gavare minēja, ka zem maskas slēpjas šova "X Faktors" 1. sezonas uzvarētājs Arturs Gruzdiņš, savukārt Krivenchy minēja, ka tas ir režisors Rūdolfs Mings, taču Jānis Šipkēvics domāja, ka zem enerģiskās maskas slēpjas aktieris Andris Bulis. Tomēr visprecīzākā bija Samanta Tīna, kurai jau kopš raidījuma sākuma bija skaidrs, ka tas ir Justs Sirmais.

"Es Justu atkodu uzreiz pēc viņa balss tembra un pēc viņa kājas kustības. Taču tavs stāsts izklausījās pēc vismaz 40 gadus veca pieredzējuša vīrieša, un man tas galīgi negāja kopā, tu taču esi jauns čalis," par Justa atklāšanu teic Samanta Tīna.

Justs atzina, ka, lai arī pavedieni ir balstīti īstos faktos, tie ir mazliet "aizplīvuroti", lai sarežģītu uzdevumu gan skatītājiem, gan detektīviem. Tāpat arī Justs stāsta, ka viņš ir mainījies: "Es jau divus gadus neesmu izlaidis jaunu mūziku un neesmu arī bijis šeit, Latvijā, jo es studēju Anglijā, esmu mainījies un mainījusies ir arī mana domāšana".

