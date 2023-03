BBC atcēlusi Geriju Linekeru no programmas 'Match of the Day' vadīšanas

Britu raidorganizācija BBC atcēlusi Anglijas futbola zvaigzni Geriju Linekeru no sporta programmas "Match of the Day" vadīšanas pēc viņa ieraksta tviterī, kritizējot Lielbritānijas valdības jauno patvēruma politiku.

BBC vislabāk apmaksātā zvaigzne Linekers šonedēļ valdības teikto par migrāciju salīdzināja ar Vācijas nacistu laika retoriku.

"Šī ir tikai neizmērojami nežēlīga politika, kas vērsta pret visneaizsargātākajiem cilvēkiem tādā valodā, kas ir līdzīga tai, ko Vācija lietoja 30. gados," rakstīja Linekers.

BBC paziņoja, ka uzskata Linekera "nesenās aktivitātes sociālajos medijos par mūsu vadlīniju pārkāpumu", piebilstot, ka viņam vajadzētu izvairīties no nostājas politiskos jautājumos.

"BBC ir nolēmusi, ka viņš atkāpsies no "Match of the Day" vadīšanas, līdz mēs būsim vienojušies un ieņēmuši skaidru nostāju par viņa sociālo mediju izmantošanu," teikts raidorganizācijas paziņojumā.

Bijušais Anglijas un Barselonas kluba uzbrucējs Linekers "Match of the Day" vada kopš 1999. gada.

Linekera neapmierinātību izraisīja video, kurā iekšlietu ministre ministre Suella Breivermen atklāja plānus apturēt migrantus, kas šķērso Lamanšu ar mazām laivām.

Lielbritānijas iecerētais imigrācijas likums nelegālajiem imigrantiem, kas valstī ierodas laivās un mazos kuģos, liegs tiesības uz patvērumu.

Izrādot solidaritāti, virkne raidījumu vadītāju un komentētāju atteikušies piedalīties sestdienas programmā "Match of the Day".