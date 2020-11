Beidzies šovs 'Balss maskā' – tajā uzvar pats Nelabais

Novembra pēdējā svētdienā beidzot kļuva zināms TV3 rudens muzikālā šova "Balss maskā" uzvarētājs.

Šova finālisti – Lelle un Nelabais – uz skatuves kāpa divreiz.Pirmajā reizē viņi izpildīja vienu no dziesmām, ko dziedājuši kādā no raidījumiem iepriekš, bet otrajā reizē dziedāja kādu sev mīļu dziesmu.

"Balss maskā" pirmās sezonas uzvarētājs tika noskaidrots skatītāju telefonbalsojumā. Par to kļuva Nelabais, zem kura maskas slēpās grupas "Singapūras satīns" mūziķis un seriāla "Lielie muļķi" aktieris Kristaps Strūbergs. Tas daudziem bija liels pārsteigums. Bet daudziem arī nebija...

Nelabo atmaskojot, izrādījās, ka zem viņas slēpjas supergrupas "Singapūras satīns" dalībnieks Kristaps Strūbergs jeb SU$HI TAKEØUT. Kristaps ir arī detektīva Krivenchy draugs un grupas biedrs, kuram visa šova garumā bija izdevies "apvest" savu kolēģi ap stūri, par ko Krivenchy bija lielā šokā.

Krivenchy satraukumā skaidroja: "Man tā balss bija pazīstama, bet es to izmetu no prāta, jo es Kristapam paralēli rakstīju Satīna čatā un viņš man atbildēja! Viņš man atbildēja no beksteidža? Nervar būt, man nesagāja nekas pēc laikiem. Es esmu mēms!" Bet Baiba Sipeniece steidzās izteikt viedokli par Krivenchy neveiksmi: "Kā tu vari neatpazīt savu grupas biedru, tu, āzi! Jūs kādreiz tajā grupā skaidrā esat? Piedod, bet vārds "lūzeris" šeit būs tieši vietā".

Baibai pievienojās arī Samanta Tīna, veltot Krivenchy pārmetumus: "Tu esi ļoti slikts draugs, tiešām!" Tomēr par Nelabo izteicās pozitīvi: "Man vienmēr ir patikuši sliktie puiši – tu mūs kārtīgi izvazāji aiz deguna! Tu biji lielisks!"

Bet, piemēram, Kristapa sieva Mairita sociālajā tīklā "Twitter" nu beidzot pēc vairāku nedēļu mēles turēšanas aiz zobiem varēja atklāt: jā, Nelabais bijis viņas vīrs.

AKD JĀ! Piedodiet, bet bija tik sasodīti grūti melot un mainīt sarunas tematus! Liels prieks ka šovs beidzies tbh https://t.co/TksWrY2X2p — Mairita Strūberga (@my_rita) November 29, 2020

Otrajā vietā palika Lelle, zem kuras maskas, kā izrādījās, slēpās dziedātāja Aminata.

"Aminata, tu esi tāds malacis! Nevienā brīdi nevarēja pateikt, ka tā esi tu," saviļnoti pauda Samanta. Viņa arī vaicāja, vai talantīgā dziedātāja ir apguvusi arī akadēmisko mūziku, taču Aminata to noliedza, sakot, ka tā viņa mēdz "dziedāt dušā". Lelles spožo veikumu komentēja arī Jānis Šipkēvics: "Tu esi uzcēlusi šim šovam ļoti augstu latiņu, šeit ir tava talanta dažādu formātu cienītāji! Tu parādīji sevi no vislabākās puses!"

Jāatgādina, ka šova "Balss maskā" noteikumi paredzēja stingru slepenību, proti, dažkārt pat dalībnieku tuvinieki nezināja, ka kāds piedalās šovā. Maska un slepeni mēģinājumi vairāku nedēļu garumā bija ikdiena visiem šova dalībniekiem.

"Balss maskā" ir pēc ārzemēs jau aprobēta parauga veidots TV3 šovs, kurā zem maskām slēpjas sabiedrībā zināmi cilvēki, ik nedēļu sacenšoties par labākajiem priekšnesumiem. Dodot zīmīgas atklāsmes, viņi par sevi netieši pastāsta šova žūrijai, kurai nākas uzminēt slavenības. Kas uzminēts jeb "atkosts", tas šovu pamet. Pašmāju "Balss maskā" detektīvi bija Baiba Sipeniece-Gavare, reperis Krivenchy, dziedātāja Samanta Tīna un Jānis Šipkēvics seniors; šovā piedalījās 12 sabiedrībā atpazīstamas personas.