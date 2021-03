Draugu seriāls 'Lielie Muļķi' atgriežas ar trešo – pēdējo – sezonu

Lielo Muļķu ciema iedzīvotāji tic, ka viņu ikdiena aizrit reģionālās metropoles centrā, metot humora un satīras pilnus dzīves izaicinājumus visiem, kas tur nokļūst. Tādēļ dokumentālās satīras seriāla "Lielie Muļķi" trešā un noslēdzošā sezona pie "Shortcut" skatītājiem nonāks 1. aprīlī.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Seriāla galvenie varoņi – trīs labākie draugi – turpinās risināt savus personiskos pārdzīvojumus un rūpēties par sava ciema labklājību un atpazīstamības veicināšanu.

Daudziem talantiem apveltītais Garais, kura lomā iejūtas latviešu supergrupas "Singapūras satīns" dalībnieks Kristaps Strūbergs, ilgosies pēc savas meitas un centīsies savu "hip hap" pārnest jaunos augstumos. Taču būtiskākais ir tas, ka viņš tagad ir mēra sekretārs, un šajā amatā ir milzum daudz izaicinājumu, pret kuriem viņš attiecas ar savu vislielāko atbildību...

Liriskā dvēselīte Rainītis, kuru attēlo komiķis un arī "Singapūras satīna" dalībnieks Edgars Bāliņš, ir atguvis babas mājas, ticis pāri mīlestībai pret Ļenku un prāto par iešanu politikā, jo vēlas Lielo Muļķu ciemu "padarīt atkal lielu".

Savukārt Valmieras teātra aktiera Paula Iklāva atveidotais Egīls joprojām ir nenogurdināms mīlnieks un šovbiznesa lietpratējs ar izciliem kontaktiem. Kā izsakās kāds viņam tuvs cilvēks, Egīls būtībā ir "destinēts kļūt par seksa influenceri". Vai tā notiks?

"Triloģikas" izskaņā neiztikt arī bez citiem iemīļotajiem "Lielo Muļķu" varoņiem. Aktrise Elīna Bojarkina jeb seriālā Keitija no parastās blondās lauku meitenes ir pārvērtusies par metālisti. Roberta Gobziņa attēlotā ciema mēra Aļņa sirdī tiks iedegta mīlestības liesma. Komiķe Jolanda Suvorova jeb vienkārši Jolanda vairs nav tikai ciema mēra sekretāre – viņas prasmes un spējas ir novērtētas, un viņa paaugstināta par Aļņa padomnieci, līdz ar to iegūstot daudz brīvā laika. Epizodiski skatītāji sastaps arī Lielo Muļķu sāncenses – Elīnu (Beāte Bērziņa), Anju (Jana Bruka) un Ļenku (Elīna Pakalne) no Mazo Muļķu ciema.

Tāpat Lielo Muļķu ikdienu izdaiļos un savu roku savdabīgo notikumu attīstībā pieliks dažādi noslēpumaini viesi. Lielā mērā tieši skats no malas vietējiem iedzīvotājiem ļauj ieraudzīt sava dzimtā ciema patiesās vērtības. Bet tos "Lielie Muļķi" vēl nav gatavi atklāt...

Seriāls "Lielie Muļķi" uzņemts mokumentālajā (mocumentary) jeb dokumentālās satīras formātā. Tet Studio piedāvāto seriālu veido režisori Kristians Alhimionoks un Alberts Viegliņš, savukārt scenārija autore ir dramaturģe un rakstniece Rasa Bugavičute-Pēce.

Jaunajiem piedzīvojumiem seriāla "Lielie Muļķi" trešajā sezonā ļauties varēs jau no 1. aprīļa "Shortcut", kas pieejams arī "Helio iTV". Turpat pieejamas abas iepriekšējās seriāla sezonas.