Dziedāšanas šovā 'Balss maskā' uzvar Baltais vilks – Gints Andžāns

Svētdien, 9. maijā, noslēdzās TV3 muzikālā šova "Balss maskā" otrā sezona, kurā uzvaras laurus plūca Baltais vilks jeb aktieris Gints Andžāns.

Finālā par uzvaru cīnījās trīs maskas – Fēnikss, Saules meita un Baltais vilks. Pēc skatītāju balsojuma par šova otrās sezonas uzvarētāju kļuva Baltais vilks, kura lomā bija iejuties aktieris Gints Andžāns.

Otro vietu ieguva Saules meita jeb dziedātāja Anmary, bet trešajā vietā palika Fēnikss, zem kura slēpās mūziķe Aija Vītoliņa.

Baltais vilks finālā izpildīja dziesmu "Circle of Life" no animācijas filmas "Karalis Lauva", un detektīvi sprieda, ka zem maskas varētu būt aktieris Gints Andžāns, Emīls Kivlenieks, Kārlis Arnolds Avots vai šovmenis Renārs Zeltiņš... Bet pēc skatītāju balsojuma īsi pirms superfināla no spēles izstājās Fēnikss. Zem ugunīgākās maskas šovā slēpās dziedātāja Aija Vītoliņa.

Pēc skatītāju balsojuma par uzvarētāju šovā kļuva enerģiskais Baltais vilks jeb aktieris Gints Andžāns, kurš ik nedēļu priecēja skatītājus ar košiem, dejiskiem un aizraujošiem priekšnesumiem. Baltais vilks šova garumā bijis skatītāju iemīļotākā maska, izpelnoties šo titulu deviņu nedēļu garumā simpātiju balsojumā.

Vilks par to, kad izdzirdējis savu vārdu minējumu vidū: "Es mazliet noraustījos pirmajā reizē, kad izdzirdēju savu vārdu. Bet šovakar Samanta vairākas reizes teica, ka viņa mani tiešām nepazīst, taču viņa ir vienīgā no detektīviem, ar kuru es esmu bijis kopā uz skatuves! Un kad viņa teica, ka viņa gandrīz gadu nav bijusi teātrī, es gandrīz pacēlu roku, lai pateiktu, ka es arī!"

Detektīvi Baibu Sipenieci-Gavari samulsināja fakts, ka pavedienos minēts: Baltais vilks ir dzimis Rīgā. Gints atklāja, ka pirmos četrus gadus viņš ir pavadījis Mežaparkā, taču tikai pēc tam pārvācies uz Madonu. Baiba jokoja pretī, ka "Wikipedia" melo, jo tur par šo faktu nekas nav teikts un tādēļ šis pavediens ir licies ļoti maldinošs.

Līdz ar Ginta Andžāna uzvaru noslēgusies šova otrā sezona; pirmajā sezonā uzvaras laurus plūca Nelabais, zem maskas slēpjoties "Singapūras satīna" māksliniekam Kristapam Strūbergam.