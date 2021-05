Edgars Bāliņš: Ko varam sagaidīt no 'Eirovīzijas' pirmā pusfināla

Jau šovakar ar pirmo pusfinālu sāksies 65. "Eirovīzijas" dziesmu konkurss un tajā par desmit ceļazīmēm uz lielo finālu cīnīsies 16 valstis.

Portāls "Delfi" piedāvā rūdīta "Eirovīzijas" fana Edgara Bāliņa redzējumu par potenciālajiem pirmā pusfināla notikumiem, bukmeikeru prognozēm un priekšnesumiem, kuri pavisam noteikti par uzvaru cīnīsies arī sestdienas lielajā finālā.

Kā pirmie uz skatuves kāps mūsu brāļi lietuvieši, kuri šogad par vietu finālā var būt visai droši. Grupa "The Roop" apburs skatītājus ar ekstravagantām kustībām, lipīgu melodiju un aktuālu dziesmas tēmu. Lietuvas pārstāvji nacionālajā atlasē uzvarēja ar ļoti iespaidīgu pārsvaru gan tāpēc, ka daudzi vietējie mākslinieki atteicās piedalīties atlasē, lai netraucētu viņiem iegūt jau pērn nopelnīto ceļazīmi, gan arī tāpēc, ka dziesma un priešnesums nudien izceļas uz daudzu "Eirovīzijas" mīlas balāžu fona. Vai Lietuva šogad pārspēs savu visu laiku augstāko sasniegumu – sesto vietu? Ļoti iespējams. Vietu finālā gan bukmeikeri, gan "Eirovīzijas" blogeri sola arī Maltas dziedātājai Destinijai, kuras izredzes uz uzvaru gan nedaudz nokritās pēc pirmajiem mēģinājumiem – daudzi tajā saskatīja līdzību ar 2018. gada uzvarētāju Nettu, taču neviens nešaubās, ka šī jaunā dziedātāja iekaros miljoniem siržu visā Eiropā un nav izslēgts, ka nākamgad pasākums norisināsies šajā Vidusjūras salā.

Tikpat droši par nonākšanu finālā var justies cita Vidusjūras sala Kipra - tās pārstāves Elenas Tsagrinu deju soļi izcili papildina kompozīciju "El Diablo", un tā nebūtu pirmā reize, kad Kipra pacīnās par visaugstāko pozīciju karstu deju ritmu pavadījumā. Ja otrdien jums nezināmu iemeslu dēļ nesanāk noskatīties pirmo pusfinālu – varu garantēt, ka šīs dziesmas redzēsiet sestdien. Kā nākamie pirmā pusfināla favorīti ir Ukraina un Krievija: šo abu valstu izredzes strauji pacēlās tieši pēc pirmajiem publiskajiem mēģinājumiem un tieši šeit mēs varam redzēt izcilu piemēru tam, kā priekšnesums var uzlabot dziesmas izredzes nonākt augstā vietā. Ukraiņu grupu "Go_A" piemeklēja nelielas likstas, kad bija aizdomas par solistes inficēšanos ar Covid-19, taču viss beidzies laimīgi, un mēs šovakar varēsim baudīt enerģisko ukraiņu šovu pēc pilnas programmas. Krievijas pārstāve Maniža mūs izvedīs cauri krievu meitenes ciešanām un piedzīvojumiem gadsimtu garumā – ne velti dažs labs vietējais producents pēc šīs dziesmas noklausīšanās to atzina par savu favorītu. Nedaudz pārsteidzoši, ka Krievija pieļāva šīs mākslinieces nonākšanu Roterdamā, jo viņa zināma arī kā rūdīta cīnītāja par sieviešu tiesībām un minoritāšu aizstāve. Skandināviju pirmajā pusfinālā pārstāvēs Zviedrija un Norvēģija un, lai gan dalību sestdienas lielkoncertā vajadzētu nodrošināt abiem puišiem, uz šīm valstīm lielā "Eirovīzija" nākamgad nedosies. Parasti Zviedrija ir automātiska favorīte uz uzvaru konkursā, pateicoties milzīgajam atlases konkursam, bet šogad 19 gadus vecā Tusses izredzes daudzi vērtē piesardzīgi. Kanādiešu mākslinieka "The Weeknd" fani noteikti sagaidīs zviedru jaunieša uznācienu ar sarauktu pieri. Arī norvēģa Tix priekšnesums tiek vērtēts pretrunīgi, un viņa uzvara nacionālajā atlasē bija negaidīts pārsteigums, jo puisis aiz sevis atļāvās atstāt 2019. gada skatītāju favorītus "KEiinO". Lai gan daudzi viņa dziesmu "Fallen angel" atzīst par lipīgu un iespaidīgu šovu, tikpat daudzi nespēj tikt pāri viņa bezgaumīgajam stilam un ārprātīgi primitīvajiem dziesmas vārdiem. Lai vai kā, Tusse un Tix sestdien būs klausāmi vēlreiz. Par atlikušajām trīs vietām uz finālu cīnīsies Horvātija, Azerbaidžāna, Rumānija, Izraēla un Beļģija. Šeit grūti izcelt kādu favorītu, jo katrai ir savas priekšrocības: Izraēlai ļoti spēcīgs vokāls, Rumānijai labi noproducēta dziesma, Horvātijai lipīgs skaņdarbs, bet Beļģiju pārstāv šī konkursa populārākie mākslinieki – grupa "Hooverphonic". Par vietu finālā varētu pacīnīties arī dāmas no Austrālijas un Īrijas, taču jāatceras, ka pirmais pusfināls ir ļoti spēcīgs un šoreiz aiz borta var palikt priekšnesumi, kas citus gadus būtu droši finālisti. Diemžēl Slovēnija un Ziemeļmaķedonija jau pamazām var sākt gatavoties nākamajam gadam, jo šogad līdz finālam neaizstiepsies.

Iepriekšējo gadu statistika pierāda, ka bukmeikeru un pieredzējušāko fanu prognozes pusfinālos visbiežāk ir precīzas, taču allaž piedzīvojam arī kādu negaidītu pārsteigumu – uz to cerēsim arī šogad. "Eirovīzijas" pirmais pusfināls Latvijas Televīzijā būs vērojams otrdienas vakarā pulksten 22.