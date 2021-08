Efektīgā Olga Kambala uzsāk TV šovu zvaigznes dzīvi

Ar jauniem notikumiem pašmāju zvaigžņu dzīvē atgriežas "STV Pirmā!" producētais realitātes šovs "Slavenības. Bez filtra". Līdzās jaunlaulātajam Kašeram un Magonei Šutovienei durvis uz savu privāto dzīvi vērs fitnesa modele, Kaspara Kambalas sieva Olga Kambala.

Kāda patiesībā ir viņas ikdiena un ko no viņas prasa drakoniskās diētas un gatavošanās fitnesa konkursiem? Cik viegli ir ambiciozai sievietei nolikt otrā plānā savas vēlmes, lai lutinātu un appuišotu vīru, kuram joprojām pie sirds ir ne tikai ģimenes dzīve, bet arī izklaides? Kā Olgas meitas pieņēmušas Kasparu, kurš aktīvi iesaistās viņu audzināšanā – brauc pakaļ uz tusiņiem un gatavs nolikt pie vietas ikvienu džeku, kurš meitenēm piedurs kaut pirkstiņu. Vēl vairāk – Kaspars vēlas audžumeitām dot savu uzvārdu, bet vai ar to būs mierā Olgas bijušais vīrs? To un daudz ko citu varēs uzzināt šova "Slavenības. Bez filtra" jaunajā sezonā, kas ēterā būs jau 30. augustā.

Latvija par Olgas Grinčenko-Pacijenko eksistenci nezināja līdz pat brīdim, kad Kaspars Kambala paziņoja – viņam ir jauna sirdsdāma, turklāt uzradusies burtiski maķenīt pēc šķiršanās no iepriekšējās draudzenes. Kaspars un Olga arī apprecējās pēc dažu mēnešu draudzības.

Kaspara dēļ Olga pameta savu līdzšinējo vīru. Viņa bija precējusies 16 gadus un šajā laulībā dzimušas trīs meitas. Ar Kasparu viņa sāka satikties, būdama vēl precēta sieva: "Viņš man vienreiz pārmeta, ka esot ar precētu sievieti. Nākamajā dienā aizgāju un sakārtoju visus dokumentus, lai būtu brīva. Ar viņu kopā es esmu laimīga," teic Olga.

Olga Kambala līdzās Kasparam jau TV pavasara sezonā filmējās šovā "Mīla burbulī", kas vēstīja par vairāku pāru privāto dzīvi pandēmijas apstākļos.