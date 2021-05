Eiropa izraugās šā gada labāko 'Eirovīzijas' dziesmu. Tiešraides arhīvs

Šovakar Roterdamā notiek "Eirovīzijas" dziesmu konkursa fināls, kurā startē 26 valstis. Pēc visu mākslinieku uzstāšanās sāksies balsojums, kurā arī Latvijas iedzīvotāji varēs piedalīties uzvarētāja noteikšanā. "Delfi" piedāvā teksta tiešraidi.

Eirovīzija 2021 fināls Paldies visiem, kuri sekoja portāla Delfi teksta tiešraidei un tiekamies nākamgad, kad konkurss pēc ilgiem laikiem norisināsies Itālijā! 🇮🇹🤘🎸👨‍🎤 https://twitter.com/ReinisB123/status/1396237750169391106 https://twitter.com/MadaraN/status/1396237879374868482 Latvija savus 12 punktus skatītāju balsojumā atdeva Lietuvai, 10 punkti tika atdoti Krievijai, bet nākamie uzvarētāji no Itālijas saņēma 7 punktus https://twitter.com/marta97335319/status/1396236885903695874 Itālija uzvar pirmoreiz kopš 1990. gada! https://twitter.com/agijakola/status/1396236090516836360 Par uzvarētājiem kļūst Itālija, Šveici atstājot trešajā vietā! Nākamgad tiekamies Itālijā! Francija nostājas otrajā vietā un tas nozīmē, ka čempioni var būt Itālija vai Šveice! https://twitter.com/agateb3/status/1396235604158042115 Katastrofa Maltai! Pirmais trijnieks Destinijai nebūs. Islande saņem pietiekami daudz punktus, lai izvirzītos vadībā, taču viņus zemāk nomet Itālija, ļoti pārliecinoši apsteidzot visus ar 524 punktiem kopumā. Ukraina saņem 267 punktus un izvirzās vadībā! Uz kādu brīdi. https://twitter.com/pandjux/status/1396234359288614918 Pateicoties skatītāju balsojumam, pirmajā vietā izvirzās Somija! Uzvarai ar šo gan nepietiks, jo savus punktus vēl saņems līderi. https://twitter.com/skubijsdu/status/1396233885453885443 Lietuva skatītāju balsojumā saņem 165 punktus! Uz Viļņu nākamgad gan nebrauksim. https://twitter.com/Ed74427311/status/1396233625922936835 Arī Spānija, Nīderlande un Vācija paliek bez punktiem skatītāju balsojumā. Kaut kas tāds vēl nav redzēts! https://twitter.com/AgnijahFromSky/status/1396233134279118851 Lielbritānija šogad paliek bez punktiem! Žūrijas balsojums ir beidzies un tagad sākas jautrākais – skatītāju balsojums! Savas balsis kā pirmie saņems žūrijas balsojuma pastarīši – kā pēdējais saņems šveicietis un pirms viņa pārējie, sākot ar apakšgalu. https://twitter.com/undulis/status/1396231046446915587 https://twitter.com/liiigav/status/1396231282015842310 Šobrīd izskatās, ka Šveice svinēs uzvaru žūrijas balsojumā. Vai skatītāju balsojums apgriezīs visu kājām gaisā? Bieži vien tā arī notiek. https://twitter.com/mazaaislapseens/status/1396230313886498820 https://twitter.com/ElvaLaureen/status/1396230342479130626 Joprojām vadībā Šveice, Francija un Malta. Itālija, kas varētu būt skatītāju favorīts, arī daudz neatpaliek. Jautājums par uzvarētāju vēl ir ļoti atklāts. https://twitter.com/Janchuks_/status/1396229605883846659 https://twitter.com/ievazole/status/1396229610120036353 https://twitter.com/diskutearmums/status/1396229336613724167 https://twitter.com/sofia_brnvska/status/1396228451804356612 Lielbritānija šobrīd ir vienīgā valsts bez punktiem. https://twitter.com/flower_boxx/status/1396227931769384960 https://twitter.com/kravale94/status/1396227429669249028 https://twitter.com/viuksmp/status/1396226878558679051 https://twitter.com/ilgvaronis/status/1396226843154518016 Pirmā vadības maiņa – Francija ir izvirzījusies līderpozīcijā! Latvija savus 12 punktus no žūrijas piešķir Šveicei! Šobrīd vadībā ir visas trīs dziesmas ar nosaukumiem franču valodā – Šveice, Francija un Malta. https://twitter.com/keichh/status/1396225279673225220 Latvija savas balsis paziņos jau pavisam drīz kā 16. valsts. Bez punktiem joprojām Apvienotā Karaliste, Spānija, Vācija, Norvēģija un Nīderlande. https://twitter.com/Eclipse_Page/status/1396224627240800261 Šveice arvien vairāk izvirzās vadībā žūrijas balsojumā. https://twitter.com/kourtnija/status/1396224127657250820 Kā pirmā vadībā šovakar izvirzās Šveice! Žūrijas balsojumā Gjonam jābūt augstu. https://twitter.com/Akmens64/status/1396223020373524486 https://twitter.com/_svilpaste_/status/1396222938068754433 Balsošana ir beigusies un nu sākas jautākā daļa – katra dalībvalsts vispirms dalīs savas žūrijas balsis un pēc tam tiks paziņoti skatītāju balsojumi. Ja kāds grib zināt uzvarētājus pusminūti pirms pārējiem – kopējais punktu skaits šovakar ir 4524. Ņemam kalkulatoru un skaitām līdzi. https://twitter.com/mazaismurdzins/status/1396221474030108673 https://twitter.com/_skabarga/status/1396221461673783297 https://twitter.com/NiksEvalds/status/1396220761606590481 https://twitter.com/Florestanss/status/1396220707068170241 https://twitter.com/LArtour/status/1396220828547682305 https://twitter.com/kourtnija/status/1396220851981365249 Uz ēkas jumta Roterdamā kāpj viens 'Eirovīzijas' uzvarētājs pēc otra. Varam būt droši, ka Marija Naumova tur nekāps, jo viņa jau komentē šovu Latvijā. Atgādinām to, ka ikviena dalībvalsts kopumā var piešķirt 116 punktus. 58 no žūrijas, 58 no skatītājiem. Kas būs Latvijas favorīti? https://twitter.com/anjo_lv/status/1396219584068431876 https://twitter.com/Villeruss/status/1396219597532114945 Bukmeikeri un citi Eirovīzijas pazinēji spriež, ka par uzvaru cīnīsies Itālija, Francija un Malta. Latvijas tvitosfērā ļoti bieži tiek cilāts arī Ukrainas un Somijas vārds. https://twitter.com/Sildniks/status/1396216339497426948 Vēl pēdējās sekundes nobalsot un sāksies žūrijas balsojuma paziņošana! https://twitter.com/awakeagnese/status/1396216854675435521 https://twitter.com/syncros5/status/1396217024276307969 https://twitter.com/LaRitournelle/status/1396215943664123904 Cerams, ka jums rīt ir brīvdiena, jo žūrijas balsojuma paziņošana ir visai ilgs un ļoti satraucošs process! https://twitter.com/lemurmincis/status/1396215231228022787 https://twitter.com/fog_frog/status/1396214807922155520 Notikušas lielas izmaiņas bukmeikeru prognozēs! Šobrīd Francijas un Itālijas izredzes uzvarēt tiek vērtētas teju līdzīgi. Joprojām varam balsot par saviem favorītiem, bet jau drīzumā tiks paziņotas katras valsts žūrijas balsojums – notiks pieslēgšanās 39 valstīm, ieskaitot Latviju. Mūsu žūrijas punktus paziņos Aminata. https://twitter.com/NiksEvalds/status/1396213741402923008 https://twitter.com/pepperinoo/status/1396213279479975939 https://twitter.com/shmaramagda/status/1396212959005773826 https://twitter.com/AKozlovska/status/1396213028882894851 https://twitter.com/dixie_chick19/status/1396212565836013570 https://twitter.com/Ginta_Ka/status/1396212588925571073 https://twitter.com/agnjusha/status/1396212666109153285 https://twitter.com/GRozenbergs/status/1396212267763617797 https://twitter.com/Akmens64/status/1396211697292087296 https://twitter.com/VitaDaukste/status/1396211184546766853 https://twitter.com/cactus_is_love/status/1396211331695583234 https://twitter.com/abolkuuka/status/1396211373504335873 https://twitter.com/lumane_krista/status/1396211442421047300 Bukmeikeru prognozēs strauji uzkāpušas Somijas izredzes uzvarēt! Pirmajās trīs vietās joprojām Itālija, Francija un Malta. https://twitter.com/lilemiile/status/1396210557716414469 Balsot iespējams arī ar zvanu uz telefona numuru 902013XX 'XX' vietā rakstot sava favorīta kārtas numuru! Balsošana ir sākusies! SMS uz numuru 1897 ar sava favorīta kārtas skaitli vai oficiālajā Eirovīzijas aplikācijā. https://twitter.com/Akmens64/status/1396209780839047175 Esam dzirdējuši visas 26 šīvakara dziesmas un jau pavisam drīz varēsim atdot balsis par saviem favorītiem! https://twitter.com/saussasfalts/status/1396209452198600707 https://twitter.com/DavisVilums/status/1396209468497670154 https://twitter.com/randolvlurker/status/1396209519903051780 🇸🇲 Kā pēdējie šovakar jaudīgu adrenalīna devu mums uzdāvina Sanmarīno. Visticamāk būs visu laiku augstākā vieta šai valstij! https://twitter.com/KalvisTroska/status/1396209019489067009 https://twitter.com/Sintija21/status/1396208703133659136 https://twitter.com/dixie_chick19/status/1396208715133558784 https://twitter.com/zirgspeks/status/1396208229517078534 https://twitter.com/kourtnija/status/1396207980220125189 🇸🇪👨‍🎤🗣🎊 Kamēr citi ņemas un spekulē, Tusse turpina rādīt stabilu sniegumu katrā mēģinājumā – nevienam nav šaubu, ka arī šovakar būs izcils. Nevienam gan arī nav šaubu, ka Zviedrija šogad neuzvarēs. https://twitter.com/ddemonccat/status/1396207776616132611 https://twitter.com/Ikars/status/1396207451897176064 https://twitter.com/agnijagrigule/status/1396207501595619330 https://twitter.com/saussasfalts/status/1396207467541970950 https://twitter.com/PeaceAiko/status/1396207525830213633 https://twitter.com/jusumilakalinda/status/1396207249736015880 https://twitter.com/MaijaKuznecova/status/1396206986220421128 🇮🇹🤘🎸👨‍🎤 Uz skatuves uguņo bukmeikeru favorīti itāļi. Daudzi fani jau steidz rezervēt viesnīcas nākamā gada maijā ar pārliecību, ka tas notiks Itālijā. Bet kur tieši - Romā, Milānā, varbūt Sanremo? Ļoti iespējams, ka Itāļi triumfēs skatītāju balsojumā. https://twitter.com/sigitaliepina2/status/1396206755206647810 https://twitter.com/dzeina_/status/1396206508904534017 https://twitter.com/b1ack_math/status/1396206433084055559 🇳🇱 Mājniekus pārstāv Surinamā dzimušais Džangu Makrojs un viņa āfrikāņu ritmos ieturētā dziesma tik pavadīta ar ļoti skaļiem aplausiem. Un nē, viņš nedzied kaut ko par brokoļiem – ja gribat dziedāt līdzi, tad precīzs teksts ir ‘Yu no man broko mi’. https://twitter.com/DavisVilums/status/1396205427738791937 https://twitter.com/liiigav/status/1396204878960250881 🇳🇴 Zināms, ka Norvēģu ‘kritušajam eņģelim’ TIX konkursa laikā izveidojušās visai romantiskas attiecības ar Azerbaidžānas pārstāvi! Vai tas ir gaumīgs joks no producentu puses, likt uzstāties viņiem vienam aiz otra? Katrā ziņā vismaz šajā lietā viņi abi ir šogad uzvarējuši! https://twitter.com/Akmens64/status/1396203824914780163 🇦🇿 🔥💃 Mata Hari 💃🔥 Azerbaidžāna šogad nāk ar ļoti līdzīgu pērnā gada dziesmas “Cleopatra” kopiju, kas izrādījās pietiekami lipīga, lai tiktu finālā! Starp citu, Nīderlandē dzimusī pirmā pasaules kara spiedze Mata Hari, par kuru ir šī dziesma, ar nāvi tika sodīta Francijā - valstī, kas uztājās tieši pirms šīs dziesmas. https://twitter.com/zhagata/status/1396203377839812610 https://twitter.com/dzhe_in/status/1396203106535362562 https://twitter.com/Patriicija9/status/1396203134016540678 https://twitter.com/ElinaGribute/status/1396202877518061568 🇫🇷 🎶 Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis 🎶 Francijas Edīte Piaf.., atvainojos – Barbara Pravī apbur ar vienkāršību, pārliecību un gaismas rotaļām. Starp citu šī lielvalsts nav uzvarējusi kopš 1977. gada un Francijas uzvara šovakar nebūtu liels pārsteigums, jo "Eirovīzijas" skatītāji labprāt izvēlas kvalitāti un vienkāršību pār gaismām, pirotehniku un tehnoloģijām. https://twitter.com/SemjAina/status/1396202334229778435 https://twitter.com/rubinstein_/status/1396202054889230341 https://twitter.com/maira6666/status/1396202120492244996 https://twitter.com/VitaDaukste/status/1396201870855704576 https://twitter.com/Patriicija9/status/1396201857547128832 🇺🇦 Kā novērojām pusfinālā – Latvijai ļooooti patīk Ukrainas priekšnesums un domājams, ka mēs neesam vienīgie. Neticami, bet vēl aprīlī viņiem netika solīta vieta finālā, bet šobrīd ‘Go_A’ pat varētu parūpēties par kādu iespaidīgu pārsteigumu un vēlreiz atvest konkursu uz Kijevu! https://twitter.com/alishikaa/status/1396201107957944322 https://twitter.com/ddemonccat/status/1396200835223367680 https://twitter.com/rubinstein_/status/1396200822162214923 🇱🇹🕺🎉 Baltijas lielā cerība - Lietuva! Cerams, ka visi ir iemācījušies viņu deju un šobrīd metaties to nodemonstrēt! Viļņa sola sarīkot grandiozu diskotēku uzvaras gadījumā un mums tas ļoti patiktu – nebūtu tālu jābrauc! https://twitter.com/linda_elza/status/1396200363649347590 https://twitter.com/energodata/status/1396199752157519879 https://twitter.com/dzhe_in/status/1396199748088987652 https://twitter.com/zverulacis/status/1396199532459962370 🇧🇬 Bulgāriju šogad pārstāv Viktorija - dziedātāja, kurai to vajadzēja darīt jau pērn, ar vēl spēcīgāku dziesmu “Tears Getting Sober”, taču Covid-19 šo ieceri sagrāva. Šodien Viktorijas noslēpums tiks atklāts ļoti sapņainā un intīmā dziesmā. Uzvara nebūs, bet labs priekšnesums gan! https://twitter.com/elinakursite/status/1396198883294957572 https://twitter.com/MartinsSpuris/status/1396198946985312256 https://twitter.com/Eurovision/status/1396198804446187526 https://twitter.com/agijakola/status/1396198474400555011 https://twitter.com/mooneshe/status/1396198513751597057 https://twitter.com/dzhe_in/status/1396198275871617025 https://twitter.com/Akmens64/status/1396197944727121920 https://twitter.com/ElvaLaureen/status/1396197971985944582 https://twitter.com/Patriicija9/status/1396197982656208901 🇫🇮🎸👨‍🎤⬛👨‍🎤🎸 Kurš teica, ka Linkin Park ir beidzis pastāvēt? Rekur viņi ir un pārstāv Somiju! Šoreiz gan viņu nosaukums ir “Blind Channel” un viņi varētu iegūt augstāko vietu Somijai kopš vēl smagākās grupas “Lordi” triumfa 2006. gadā! https://twitter.com/i_am_not_diana/status/1396196914916376576 https://twitter.com/Zane95429187/status/1396196977638088714 🇩🇪 Vācijas dziesmai varam paredzēt labus panākumus kādā bērnu rīta raidījumā, bet ne ‘Eirovīzijā’. Vismaz nav garlaicīgi, par to liels pluspunkts! https://twitter.com/Ginta_HG/status/1396195997789966341 https://twitter.com/bunlebee/status/1396195996774895621 https://twitter.com/PakistAnnie_/status/1396196012495196163 Ja kāds skaita sudraba krāsas kleitas – kura tā šovakar ir? Trešā vismaz! 🇲🇩 🍭🍫👩‍🎤🍨🧁 https://twitter.com/AKozlovska/status/1396194791038324736 https://twitter.com/juris_mucenieks/status/1396195197898403841 https://twitter.com/b1ack_math/status/1396195206328881163 https://twitter.com/Akmens64/status/1396194920906559493 🇪🇸 Spānija ir droši kandidāti uz pēdējo vietu konkursā. Nepalīdzēs arī milzīgais mēness uz skatuves – Samantas mēness bija daudz labāks! https://twitter.com/NiksEvalds/status/1396194391212101637 https://twitter.com/msligab/status/1396194202732662786 https://twitter.com/rubinstein_/status/1396193929310183427 https://twitter.com/erbe_kurpe/status/1396193745440329732 https://twitter.com/VilhelmsM/status/1396193637982212102 https://twitter.com/njudavai/status/1396193721444671492 🇮🇸 Islande ir viens no aprunātākajām valstīm šogad – ne tikai tāpēc, ka tur risinājās ‘Eirovīzijas’ filmas notikumi, bet arī tāpēc, ka viņi ir vienīgie, kuri šovakar neuzstāsies ‘dzīvajā’. Novēlam Islandei lielisku veselību un noteikti esiet pie ekrāniem, kad Islande paziņos savus punktus – tur gaidāms ļoti asprātīgs pārsteigums! https://twitter.com/Akmens64/status/1396193140017614857 https://twitter.com/Ikars/status/1396193189560819713 https://twitter.com/lliliaaana/status/1396193205272653830 🇨🇭 🌌 Tout l'univers 💔👨‍🎤 Vēl pirms mēneša viņš bija absolūts favorīts uz uzvaru konkursā – viņa dziesmas tapšanā roku pielicis arī viens no pērnā gada uzvarētāja Dankana Lorensa dziesmas producentiem un līdzību var saklausīt pat paviršākais šova skatītājs. https://twitter.com/Eclipse_Page/status/1396191849333805057 https://twitter.com/esesmues/status/1396191921203290121 Sliktā ziņa – Latvijas izlase 'bullīšos' nupat zaudēja. Labā ziņa – visās mājsaimniecībās TV ekrānos tagad tiks ieslēgta 'Eirovīzija'! 🇬🇷💃 Grieķiju mēs redzējām savā pusfinālā un kaut ko no Grieķijas redzēsim arī balsošanas laikā – atceraties gadu, kad šī valsts uzvarēja? Helēna šovakar būs redzama dziedot uz kāda jumta. https://twitter.com/pieceofguy/status/1396191112348553224 https://twitter.com/AmiSkywalker/status/1396191173367275526 🇬🇧✨👨‍🎤🎶 Apvienotā Karaliste turpina uz šo konkursu sūtīt kaut ko ne pārāk spēcīgu – pēdējoreiz trijniekā viņus redzējām mums tik ļoti mīļajā 2002. gadā. Varbūt viņi vienkārši negrib ņemties ar to rīkošanu? Baigais čakars varētu būt, jā. https://twitter.com/Sintija21/status/1396189648528056324 https://twitter.com/esesmues/status/1396189333972000771 https://twitter.com/baibakev/status/1396189081235755010 https://twitter.com/JutaZiedina/status/1396189135258505221 https://twitter.com/NiksEvalds/status/1396188801173762052 🇷🇸👩🏼‍🦱👩🏻‍🦳👩 Ja nāk trīs spēcīgas Balkānu sievietes – tu labāk paej malā. Matiem plīvojot un basiem rībot viņas parādīja pigu Samantai otrajā pusfinālā. Jāatzīst, ka vieta finālā diezgan pelnīta – grupa ‘Hurricane’ nodod ļoti spēcīgu enerģiju pat neskatoties uz to, ka dāmas ne nieka nejēdz kustēties sinhroni. https://twitter.com/kaskere/status/1396188582742745092 https://twitter.com/Zane95429187/status/1396188183675744258 https://twitter.com/dzhe_in/status/1396188013063966724 🇵🇹🎸👨‍🎤❤️ Portugāļi kaut kā pamanījušies no konkursa pastarīšiem kļūt par vieniem no favorītiem! Šo lēno dziesmu novērtēs gan žūrija visā Eiropā, gan tie, kuri šobrīd cenšas iemidzināt kādu mazuli. https://twitter.com/gxymin/status/1396187021924831234 https://twitter.com/LestatsSanguis/status/1396187052308377610 🇲🇹 👩‍🎤 Je me casse 👋 Ja Malta šovakar uzvarēs, tā būs pirmā reize Kopš 2003. gada konkursa Rīgā, kad uzvar dalībnieks, kurš uzstājies pirms desmitā kārtas numura. Vai ir laiks atjaunot statistiku un satīkot pirmo ‘Eirovīziju’ Maltā? Lai izdodas! https://twitter.com/and_kse/status/1396186564078735364 https://twitter.com/Ugis_Seglins/status/1396186188671770624 https://twitter.com/kaskere/status/1396186209215557633 https://twitter.com/LatvijasKaza/status/1396185988913901573 https://twitter.com/pieceofguy/status/1396185997658968065 🇷🇺 Krievija vienmēr ir pretendente uz visaugstāko vietu, arī tāpēc, ka par to sabalsos miljoniem krievu visā Eiropā, taču žūrijas balsojums varētu ‘atsēdināt’ Manižu aiz pirmā desmitnieka. https://twitter.com/evteanete/status/1396185132160196608 https://twitter.com/kaskere/status/1396185309688258564 https://twitter.com/gxymin/status/1396184974303318020 🇧🇪👩‍🎤🎶✨Viena no retajām ‘mierīgajām’ dziesmām šajā finālā, bet viena no tām, kura varētu turpināt savu mūžu daudzu fanu pleilistēs arī pēc konkursa. Iespējams, ka tas arī ir galvenais! https://twitter.com/ELI220118/status/1396184450267074562 https://twitter.com/lilemiile/status/1396184278719942656 https://twitter.com/alielirem/status/1396184281886695429 🇮🇱 Daudzi negaidīja Izraēlas tikšanu finālā, bet tās augstu izspiegtās notis laikam bija noteicošs faktors. Lai labi skan arī šoreiz, bet augstās notis šovakar būs vienīgā augstā lieta Edenai. https://twitter.com/mmzemitis/status/1396183659837800452 🇦🇱 Kaut kur tur starp dūmiem uz skatuves atrodas arī Albānijas pārstāve. Iespējams tieši viņa aizlika kāju priekšā Samantai. Starp citu, šonakt uzzināsim arī pusfinālu rezultātus! https://twitter.com/liepina_roze/status/1396182380965208065 https://twitter.com/pieceofguy/status/1396182178355204097 https://twitter.com/Patriicija9/status/1396181582243840000 🇨🇾 Konkursu atklāj karstā Kipras dziesma 🔥 El Diablo 👹. Kristīgi noskaņotus cilvēkus aicinām kādas trīs minūtes īpaši neskatīties TV virzienā https://twitter.com/pluume31/status/1396181355290050566 https://twitter.com/ethanoolisms/status/1396181093934567426 https://twitter.com/baibakev/status/1396180697895915520 https://twitter.com/kikii_gun/status/1396180502168719361 Kuriem finālistiem šogad ir labākie tērpi? Gaidām jūsu komentārus twitterī un šī raksta komentāros! https://twitter.com/Ugis_Seglins/status/1396180233095565314 https://twitter.com/Akmens64/status/1396179946469482497 Cik sudraba krāsas kleitas būs šovakar? Valstis šovakar uzstāsies šādā secībā - Kipra, Albānija, Izraēla, Belģija, Krievija, Malta, Portugāle, Serbija, Lielbritānija, Grieķija, Šveice, Islande, Spānija, Moldova, Vācija, Somija, Bulgārija, Lietuva, Ukraina, Francija, Azerbaidžāna, Norvēģija, Nīderlande, Itālija, Zviedrija, Sanmarīno. Šovakar redzēsim 26 priekšnesumus – pa desmit no katra pusfināla, lielo piecinieku un konkursa rīkotājus Nīderlandi. Latvija līdz finālam neaizsniedzās, taču mēs – skatītāji gan ņemsim dalību un balsosim par saviem favorītiem pēc tam, kad dziesmas būs noskanējušas. https://twitter.com/rubinstein_/status/1396179241281196036 Dāmas un kungi – šovs var sākties! Izsakām līdzjūtību tiem, kuru mājās notiek cīņa par TV pulti – hokejs pret Eirovīziju. Labā ziņa ir tā, ka abus var skatīties internetā un abiem var sekot līdzi portāla DELFI teksta tiešraidēs! https://twitter.com/shmigors/status/1396177847279132673 Vēl tikai piecas minūtes un miljoniem skatītāju visā Eiropā (un Austrālijā) vienosies kopīgā TV seansā. https://twitter.com/b1ack_math/status/1396176601629532164 Cerams, ka uzkodas un dzērieni jums ir sagādāti – šis vakars ievilksies, jo pati jautrākā daļa ar balsu paziņošanu sāksies tikai ap pusnakti! https://twitter.com/Ugis_Seglins/status/1396176255330959363 https://twitter.com/TheGints/status/1396174994821066761 Esiet sveicināti lielajā 'Eirovīzijas' finālā! Šovakar noskaidrosim konkursa uzvarētāju un valsti, uz kuru dosimies nākamgad.

Kuri ir galvenie favorīti uz panākumu šovakar? Kādus pārsteigumus varam sagaidīt? Portāls "Delfi" sniedz ieskatu šīvakara provizoriskajos notikumos.



Itālijas pārstāvji šogad šarmē visos veidos – ar spēcīgu dziesmu, izkoptu un gaumīgu stilu, lielisku izpildījumu un grandiozu skatuves šovu, ko papildina teju visa iespējamā pirotehnika. Tie, kuri "Eirovīzijai" sekojuši cītīgāk, sarakstam noteikti Itālijas priekšrocību sarakstam pievieno arī solista Damiano skatienu, balsi un skatuves ķērienu. Viņu uzvara Sanremo festivālā daudziem šķita kā pārsteigums, bet šobrīd nevienam vairs nav šaubu, ka "Maneskin" bija pareizā Itālijas izvēle, kas varētu atvest konkursu uz Apenīnu pussalu pirmoreiz kopš leģendārā Toto Kotunjo uzvaras 1990. gadā. Bukmeikeri vēl sestdienas rītā viņus izvirza kā galvenos pretendentus uzvarai un, ja Eiropa šovakar būs ballītes noskaņojumā, viņiem ir visas izredzes konkursu atvest uz Romu, Milānu vai Sanremo. Francijas pārstāve Barbara Pravī šogad ies Salvadora Sobrāla iemīto taciņu un centīsies šarmēt Eiropu ar vienkāršību, profesionalitāti un Francijai raksturīgu izpildījumu. Ja kaut reizi esat gremdējušies Francijas skatuves spožākās leģendas Edītes Piafas vokālajās pasakās, tad jūs noteikti saskatīsiet zināmas paralēles. Varam teikt, ka Francija šoreiz ķeras pie savām saknēm. Žūrija šo noteikti novērtēs, bet vai skatītājiem paliks atmiņā Barbaras emocionālais vēstījums, vai tas izcelsies starp citu valstu enerģiskajiem priekšnesumiem, vai Francija spēs noturēt skatītāja uzmanību pēc iespaidīgajiem Lietuvas un Ukrainas šoviem? Atbildi uzzināsim ap vieniem, diviem naktī, bet Francijas uzvara nebūt nebūtu liels pārsteigums, jo "Eirovīzijas" skatītāji labprāt izvēlas kvalitāti un vienkāršību pār gaismām, pirotehniku un tehnoloģijām. Interesants fakts: tieši pēc Francijas uzstājas Azerbaidžāna ar dziesmu "Mata Hari", kas stāsta par Nīderlandē dzimušo Vācijas spiedzi Pirmajā pasaules karā, kura tika sodīta ar nāvi tieši Francijā. Maltas izredzes 2022. gadā rīkot milzīgu ballīti pie sevis ir nedaudz sarukušas pēc pusfināliem, taču joprojām 18 gadu vecās dziedātājas Destinijas izredzes ir gana labas, lai pacīkstētos ar pārējiem līderiem. Sliktā ziņa – precīzu dziesmu kārtību konkursā izraugās producenti, un kopš 2003. gada šova Rīgā nekad nav uzvarējis pārstāvis, kurš startējis ātrāk par desmito pozīciju. Viņas dziesma gan tiek izcelta kā īpaši draudzīga radio formātam (atšķirībā no citiem favorītiem), un Destinijas izredzes uz veiksmīgu turpmāko karjeru ir pietiekoši spožas, lai šo konkursu izmantotu kā lielu pakāpienu tālākos panākumos. Ukrainas grupas 'Go_A' izredzes strauji kāpušas tieši pēc mēģinājumiem un jo sevišķi pēc pirmā pusfināla. Ja vēl aprīļa sākumā viņiem tika atvēlēta vien 12. vieta pusfinālā un pirmā palikšana aiz "Eirovīzijas" fināla Ukrainas vēsturē, tad šobrīd viņu iespaidīgā uznāciena izredzes tiek vērtētas kā piektās lielākās visā konkursā. Spriežot pēc vietējo līdzjutēju atsauksmēm – Ukraina skatītāju balsojumā varētu saņemt kādu dāsnu sveicienu no Latvijas. Šveicietis Gjons pusfinālā uzstājās tieši pēc mūsu Samantas Tīnas un ar savu izcilo priekšnesumu, iespējams, nozaga mums ne tikai kādu punktu, bet arī mūsu sirdis līdz pat agram svētdienas rītam. Vēl pirms mēneša viņš bija absolūts favorīts uz uzvaru konkursā – viņa dziesmas tapšanā roku pielicis arī viens no pērnā gada uzvarētāja Dankana Lorensa dziesmas producentiem un līdzību var saklausīt pat paviršākais šova skatītājs. Interesanti, ka Šveice uztājas ar 11. kārtas numuru un tas varētu sakrist ar laiku, kad beidzas Šveices hokeja izlases cīņa ar Čehijas vienību, un vismaz "Eirovīzijā" Šveice jau ir nodrošinājusi augstāku vietu pār saviem sestdienas pretiniekiem. Pārējo dalībnieku cerības uz pirmo vietu tiek vērtētas zemāk, bet neviens nav atcēlis pārsteiguma iespēju – galu galā tie ir tie paši bukmeikeri, kuri vakar solīja Kanādas hokeja izlasei drošu uzvaru pār Latviju...

Kā pirmo "melno zirdziņu'" varam izcelt likteņa nesaudzēto Islandes grupu, kas pozitīva Covid-19 testa dēļ nedrīkst šovakar kāpt uz skatuves – tā vietā redzēsim ierakstu no viņu otrā mēģinājuma. Ja redzējāt otro pusfinālu, tad varat apstiprināt, ka atšķirība nebija īsti pamanāma, un šis faktors varētu nostrādāt viņiem par labu. Jebkurā gadījumā noteikti sagaidiet balsošanu, jo Islandes punktus paziņos kāds aktieris no populārās "Eirovīzijas" filmas! Nebūtu pārsteigums, ja arī Somijas enerģiskā grupa 'Blind Channel' no mums saņemtu krietnu punktu devu, jo viņi prot iekarot skatītāju simpātijas. Priekšnesums noteikti uzjundīs atmiņas tūkstošiem ņūmetāla un grupas 'Linkin Park' faniem visā Eiropā, un emociju pamodināšana ir galvenā atslēga uz panākumu. Viņi arī veiksmīgi izcēlās sava pusfināla punktu paziņošanas laikā gan ar trāpīgiem jokiem, gan apstiprinot savu izaicinošo tēlu. Somu galvenie konkurenti noteikti ir itāļi, kuru rokenrolam tiek prognozēti augstāki panākumi. Kā pēdējos šoreiz izcelsim vienīgos Baltijas valstu pārstāvjus finālā – lietuviešus. Viņiem bija tas īpašais gods būt pirmajiem, kas ieskandina 65. 'Eirovīzijas' dziesmu konkursu, bet lielajā finālā viņi uzstāsies otrajā daļā starp diviem citiem spēcīgiem dalībniekiem – Bulgāriju un Ukrainu. Ja pērnā gada konkurss būtu noticis, viņu dziesma "On Fire" būtu nopietns konkurents uz visaugstāko pozīciju, taču šoreiz "The Roop" netiek izcelti starp galvenajiem favorītiem. Visticamāk, lielāko daļu no punktiem viņi iekrās tieši skatītāju balsojumā, bet veiksmīga žūrijas vērtējuma gadījumā var aizķerties tuvu pirmajam trijniekam. 65. "Eirovīzijas" dziesmu konkursa fināls sāksies šovakar 22:00 un arī Latvijas līdzjutējiem būs iespēja nobalsot par saviem favorītiem. Mūsu pārstāve Samanta Tīna gan nepiedalās lielajā finālā, taču tas netraucēs mums fanot par saviem favorītiem un iesaistīties uzvarētāja noskaidrošanā. Portāls "Delfi" piedāvās teksta tiešraidi ar detalizētu notikumu izklāstu, ko papildinās labākie "Eirovīzijas" fanu tvīti.