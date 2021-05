'Eirovīzijas' finālam kvalificējas Lietuva, Krievija un vēl astoņas valstis

Roterdamā, Nīderlandē, otrdienas vakarā tika aizvadīts pirmais atlases pusfināls 2021. gada "Eirovīzijas" dziesmu konkursā. Sīvā konkurencē noskaidroti desmit priekšnesumi, kas tikuši konkursa finālā.

Konkursa pirmajā pusfinālā par iespēju cīnīties "Eirovīzijas" finālā konkurēja 16 valstis – Lietuva, Slovēnija, Krievija, Zviedrija, Austrālija, Ziemeļmaķedonija, Īrija, Kipra, Norvēģija, Horvātija, Beļģija, Izraēla, Rumānija, Azerbaidžāna, kā arī Ukraina un Malta, kurai neformāli tiek prognozēta pat uzvara visā šā gada sarīkojumā.

Eiropas TV skatītāju un žūrijas apvienotajā balsojumā "Eirovīzijas" finālam kvalificējās desmit valstu mākslinieki. Finālā iekļūst (paziņošanas nejaušā secībā): Norvēģija, Izraēla, Krievija, Azerbaidžāna, Malta, Lietuva, Kipra, Zviedrija, Beļģija un Ukraina.

Par minēto valstu dziesmām varēja balsot tikai tās valstis, kuras pašas startēja šajā pusfinālā.

Allaž pirms "Eirovīzijas" pusfināliem uzmanības lokā nonāk konkursa fanu un arī bukmeikeru prognozes. Šoreiz tās bijušas visai precīzas, un lielu pārsteigumu par kāda mākslinieka iekļūšanu vai neiekļūšanu finālā nav. Arī eksperts Edgars Bāliņš savā analīzē visai precīzi paredzēja panākumus, piemēram, Tiksam no Norvēģijas, Manižai no Krievijas, Destinijai no Maltas, kā arī lietuviešiem.

Pirmajā atlasē kvalificējušās valstis līdzās desmit citām no konkursa otrā pusfināla sacentīsies "Eirovīzijas" finālā sestdien, 22. maijā. Otrajā pusfinālā 20. maijā ar 15. kārtas numuru startēs Latvijas pārstāve Samanta Tīna. Teksta tiešraidi ceturtdienas vakarā nodrošinās portāls 'Delfi".

Tāpat finālā tradicionāli bez atlasēm piedalās "Eirovīzijas" rīkotājvalsts, kas šogad ir Nīderlande, kā arī Eiropas raidorganizāciju apvienības (EBU) lielais piecinieks – Francija, Lielbritānija, Vācija, Spānija, Itālija.