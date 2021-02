Ēķis filmē seriālu pēc kokaīna kurjera Priverta grāmatas motīviem

Šogad martā pirmizrādi piedzīvos jauns televīzijas "Go3" oriģinālseriāls "Nebaidies ne no kā" Andreja Ēķa režijā.

Balstīts uz patiesiem notikumiem, seriāls ir pirmais Latvijā veidotais mākslas seriāls par narkobiznesa aizkulisēm. Tas balstīts uz Rolanda Priverta tāda paša nosaukuma grāmatas motīviem, katrā sērijā atspoguļojot kādu epizodi no tās.

"Šī "pasaule" ir mums blakus, kaut atrodas nosacītā pagrīdē. Pasaule, kurā visu nosaka nauda un kaifs. Mēs esam radījuši stāstu par narkobiznesu. Nežēlīgu, tumšu, asiņainu un reālu," tā portālam "Delfi" teic seriāla režisors Andrejs Ēķis.

Ēķis uzsver, ka seriāla centrā tiek izvirzīta psiholoģiskā un emocionālā saspēle, kas galveno varoni atšķir no citiem: "Seriāla galvenajam tēlam piemīt indivīdam neraksturīga vērtību sistēma – tas dzīvo pēc džungļu likumiem, gūstot adrenalīnu no staigāšanas pa naža asmeni, kas savukārt skatītājam ļaus seriālu izdzīvot un sajust no upura skatu punkta," skaidro režisors.

Seriāla galvenās lomas atveido Latvijā iecienīti un jau pazīstami aktieri: Kaspars Dumburs, Dita Lūriņa, Edgars Kaufelds, Imants Strads, Santa Didžus un citi.

Galvenā varoņa atveidotājs Kaspars Dumburs dalās ar saviem iespaidiem: "Ikviens, kurš nonācis saskarsmē ar galveno varoni, ir iekļuvis pamatīgā adrenalīna virpulī. Šī vide ir kā krievu rulete. Taču – šī aptvere ir pilna! Un ir tikai viens jautājums – kad tā izšaus? Šeit žēlots netiek neviens – bizness, kur katrs iesaistītais ir pakļauts riskam."

"Nebaidies ne no kā" uzņemšana sākās 2020. gada novembrī. Paredzēts, ka astoņu sēriju seriāla uzņemšana noslēgsies šī gada pavasarī.