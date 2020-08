Foto: Kas ir kas jaunajā TV3 ikvakara seriālā 'Nemīlētie'

Pirmdien, 31. augustā, pie kanāla TV3 skatītājiem un video satura platformas Go3 lietotājiem nonāks jaunais ikvakara seriāls – dzīves drāma "Nemīlētie".

Jaunā seriāla stāsts ir balstīts uz patiesiem notikumiem. Seriālā stāstīs par mīlestību, sabiedrības morāli un spēju saglabāt cilvēciskās attiecības apkārt esošajā necilvēcīgajā vidē.

Dzīves drāma "Nemīlētie" kanālā TV3 no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 21.05!

Video satura platformā Go3 visas nedēļas epizodes jau pirmdienās

Iepazīsimies ar varoņiem!

Sofija Zīle (Rēzija Kalniņa)

Foto: Publicitātes attēli

Zīles mamma, ļoti gādīga un sirsnīga sieviete. Rūpējas un uztraucas par savu dēlu, zinādama, ka viņš katru dienu staigā kā pa naža asmeni. Reizēm ar dēlu strīdas – iemesls ir Sofijas bijušā vīra dzīvesveids. Sofijas dēls Oskars izsaka savai mammai pārmetumus par tagadējo partneri Raimondu, bet Zīles mamma vienmēr prot pamatot savu izvēli un rīcību. Reizēm gan Sofija pati dabū ciest šīs savas izvēles dēļ, un tiek ļoti sāpināta. Sofijas dzīve ir pilna noslēpumu, viens no tiem – kas patiesībā notika ar viņas pirmo vīru.

Raimonds Katlaps (Egons Dombrovskis)

Foto: Publicitātes attēli

Uzņēmējs. Cenšas nopelnīt naudu godīgā veidā, bet saprotot, ka lielu naudu var dabūt tikai negodīgā ceļā, neatsakās arī no šādas dzīves dotas iespējas. Bagāts, slidens, ļoti mīl naudu un svešu vīru sievas. Dara tikai tad, ja saskata tajā iespēju nopelnīt. Draugu viņam nav, Raimonds ir despots, ģimenē galvenais ir viņa viedoklis.

Artūrs Vanags (Edijs Zalaks)

Foto: Publicitātes attēli

Jūtīgs, uzticīgs savai mīlestībai un īstiem draugiem. Pat nokļūstot grūtās dzīves situācijās, paliek uzticīgs sev, saviem principiem, un tuvākajiem draugiem. Nokļuvis policistu rokās, nenodod savu labāko draugu, kurš viņam palīdzējis nozieguma izdarīšanā. Pavadot cietumā daudzas dienas, viņš cieņpilni iztur visus pārbaudījumus, saglabājot cilvēcību. Ļoti mīl savu sievu Ievu, viņam ir vecākais brālis Normunds, kurš Artūram palīdz grūtos dzīves brīžos.

Ieva Vanaga (Elīna Bojarkina)

Foto: Publicitātes attēli

Dzīvē daudz cietusi meitene, kura nekad nav pieredzējusi bagātību, izklaides un vieglu dzīvi. Viņa apprecas ar savu mīļoto vīrieti Artūru, tā arī nesagaidot savas mammas svētību. Ievai rodas iespēja paglābt vīru no cietuma kameras, tomēr viņa to neizmanto, un brīdī, kad Artūrs jau nokļuvis aiz cietuma žoga, viņa nokļūst nekontrolējamā vidē, kurā notiek izpriecas, apgrozās liela nauda un narkotikas. Ievai šī vieglā dzīve iepatīkas, bet alkohola, narkotiku un izlaidīgā dzīvesveida dēļ, viņa riskē pazaudēt ne vien savu vīru Artūru, bet vēl ko ļoti svarīgu.

Oskars Zīle (Artūrs Dīcis)

Foto: Publicitātes attēli

Oskaru Zīli gan draugi, gan ienaidnieki visbiežāk sauc vienkārši par Zīli. Sapratīgs, ieturēts, lielisks psihologs – izprot gan savus draugus, gan ienaidniekus, vēlāk kļūst par savas izveidotās bandas līderi un smadzenēm. Labākais Normunda, bet vēlāk arī Lorenso draugs. Vislielākais un neciešamākais Makara ienaidnieks. Būdams liela auguma, droši dodas pretī briesmām, ātri pieņem lēmumus un rīkojas nekavējoties. Simpatizē Zanei, bet tā kā Zane patīk viņa labākajam draugam Normundam, Zīle turas malā un tāpēc paliek viens. Zīle ir lojāls savai bandai, pat nokļūstot nepatīkamās situācijās, viņš savējos nenodod, un, pateicoties savai drosmei, reizēm viņam izdodas uzveikt savus konkurentus.

Normunds Vanags (Ģirts Rāviņš)

Foto: Publicitātes attēli

Normunds ir Artūra brālis, kuram pieder vairāki autoservisi, viņš mēģina nopelnīt naudu legālā veidā, nodarbojoties ar kravu pārvadājumiem, un vēl dažiem nelieliem darbiem. Dzīve Normundu saved kopā ar Ingu, kurā viņš uzreiz iemīlas, tomēr viņš nespēj pretoties arī savai skolas laiku simpātijai medicīnas māsai Zanei. Savas neizlēmības dēļ viņš nespēj izšķirties, ar kuru no sievietēm palikt kopā, tāpēc viņš nemitīgi svārstās starp abām meitenēm. Normundam ir gudrs - viņš māk apiet likumus, tomēr pats baidās uzņemties nelegālas lietas. Pieņemot svarīgus lēmumus, viņš dažkārt mēdz būt nervozs, bet, lai tiktu galā ar stresu, ķeras pie alkohola.

Inga Gricmane (Dārta Daneviča)

Foto: Publicitātes attēli

Ļoti gudra, saprātīga, kā arī viltīga sieviete. Vienmēr meklē vieglāko ceļu, iegūst vīriešu laipnību un tad uzdzīvo uz viņu rēķina. Tā kā viņa ir skaista, tad vienmēr piesaista solīdu vīriešu uzmanību un viegli tos savaldzina. Inga var būt ļoti dažāda, atkarībā no situācijas – viņa var būt gan koķete, gan uzticīga sieva, gan mīļākā. Viņa ir sieviete – čūska, savā dzīvē redzējusi visu – aukstu, karstu, baltu un melnu. Vienmēr līdz vissmalkākajai detaļai visu aprēķina. Vīrieši nespēj pretoties viņas valdzinājumam, tāpēc bieži vien no sarežģītām situācijām Inga aiziet kā uzvarētāja.

Juris Katlaps (Tom J. Benedict)

Foto: Publicitātes attēli

Bagāta tēva uzņēmuma mantinieks. Kad tēvs sāk šaubīties par negodīgo biznesu, Juris, bez tēva ziņas, turpina Raimonda iesāktās lietas kārtot viens. Juris ir vējagrābslis, kurš mīl naudu, jautrību, mašīnas un sievietes. Ir saprātīgs, apķērīgs, zina, kad paklusēt. Juris ir izskatīgs, pret sievietēm dāsns, tāpēc labāk viņam veicas ar tēva naudas tērēšanu, nekā ar jaunas nopelnīšanu.

Māris Kļava (Andrejs Aļeņčevs)

Foto: Publicitātes attēli

Labākais Artūra draugs. Pēc viņu abu izdomāta un realizēta nozieguma, nokļūst kriminālpolicijas rokās, tomēr Māris nenodod savu draugu. Kad Artūrs nonāk cietumā, rūpējas par viņu un viņa ģimeni, kurai brīvībā bez Artūra klājas grūti. Palēnām viņš nonāk Zīles bandā, bet draugu pamudināts, kļūst par dubultaģentu, sāk biedroties ar niknāko Zīles ienaidnieku Makaru. Viņš vienmēr cenšas būt prātīgs un atbildīgs pret saviem draugiem, tomēr reizēm dzīve Māri nesaudzē.

Makars (Ģirts Ķesteris)

Foto: Publicitātes attēli

Viens no Rīgas mafijas svarīgākajiem vadoņiem. Nācis no nabadzīgas ģimenes, Makars ir cīnījies un darījis visu, lai kļūtu par noziedzīgās pasaules autoritāti. Ļoti gudrs, apdomā ikvienu savu vārdu, ir autoritāte konkurējošajām noziedzīgajām grupām, bet nesatiek ar Zīli un viņa bandas locekļiem. Tam izrādās ir iemesls – Makars ir strādājis kopā ar Zīles tēvu Mārtiņu, abi sastrīdējušies, jo nav varējuši sadalīt naudu. Tagad Zīle Makaram par to atriebjas. Makars nodarbojas ar vairākām lietām, tomēr viena no ienesīgākajām ir narkotiku tirdzniecība. Lai to slēptu, viņam pieder vairāki restorāni un naktsklubi. Makars vienmēr sasniedz savus mērķus, ir bezkompromisu cilvēks. Labs psihologs un sarunu biedrs, prot izteikties gudri, tomēr ļoti atriebīgs cilvēks.

Valērija – Valeri (Zane Daudziņa)

Foto: Publicitātes attēli

Sieviete, kura vienmēr atrodas blakus savam vīram Makaram, ir viņam uzticīga. Mazliet naiva, tomēr, atšķirībā no sava vīra, visas savas un vīra problēmas cenšas atrisināt mierīgi un bez trokšņa. Tā kā visi apkārtējie zina, kas ir Valērijas vīrs, viņai ir grūti atrast īstus draugus. Valērija cenšas sadraudzēties ar Sofiju, rūpējas par pusaudžiem, kuriem dzīve nodarījusi pāri, pēc iespējas mēģina viņiem palīdzēt.

Lorenss (Gundars Grasbergs)

Foto: Publicitātes attēli

Cietumā iepazinies ar Zīles tēvu Mārtiņu. Zinādams, ko viņam ir nodarījis Makars, Lorenss apsola, ka izgājis no cietuma palīdzēs Mārtiņa dēlam Zīlem, un atriebsies pašam Makaram. Ar laiku kļūst par vienu no labākajiem Zīles draugiem, tomēr viņam ļoti nepatīk „mīkstais" Oskara draugs Normunds. Lorenss kļūst par uzticamu Zīles bandas locekli, ir ļoti drosmīgs, neiziet uz kompromisiem, karstasinīgs, kā dēļ reizēm pāršauj pār strīpu. Kad blakus ir bandas vadonis Zīle, viņš ļaujas pierunāties un kļūst mierīgāks. Mēdz riskēt, nesaudzē sevi un savu draugu dēļ ir gatavs pat mirt. Lorenss necieš konkurējošo bandu un jo īpaši – Makaru.

Gvido Doļskis (Egils Melbārdis)

Foto: Publicitātes attēli

Kriminālpolicijas izmeklētājs, kurš ir korumpēts un patiesībā strādā noziedznieku labā. Lai arī tēlo neuzpērkamu, viņš mīl kukuļus, darbā pārsniedz savas pilnvaras, ir ļoti glums un bīstams policists.

Žora (Jurijs Djakonovs)

Foto: Publicitātes attēli

Noziedzīgajā pasaulē neviens nezina viņa pilno vārdu, viņš ir vienkārši – Žora. Viņš visu dzīvi izdara noziegumus, nevēlēdamies strādāt pats, Žora dara visu, lai citi cilvēki strādātu viņam. Nodarbojas ar zādzībām, reketu, parādu izsišanu. Žora ir ļoti neprognozējams, dusmīgs un nebaidās ne no kā. Viņš momentā izdomā, kā apkrāpt cilvēkus, izdabūt no viņiem naudu, un, ja tas neizdodas, vienkārši naudu atņem.

Valts (Armands Ikalis)

Foto: Publicitātes attēli

Valts ir Žoras labā roka, visu viņa pavēļu izpildītājs. Mazizglītots puisis, kura lielākās dzīves vērtības ir visu laiku kaut ko ēst un kaut ko sist. Pats dzīvē nespēdams neko izdomāt, pakalpīgi izpilda visus Žoras nosacījumus, kad viņš pazūd, sāk kalpot Makaram.

Sandra (Samira Adgezalova)

Foto: Publicitātes attēli

Mierīga un sirsnīga meitene, kurai dzīvē nav paveicies – Sandra kļuvusi par prostitūtu, jo kaut kā jāizdzīvo. Simpatizē Zīlem, pat ziņo par to, ko noziedzīgajā pasaulē par viņu runā konkurenti. Skaista meitene, bet visu laiku viņas dzīvē kaut kas noiet greizi. Sandrai ir dvīņumāsa Keita.

Kornēlija (Daiga Gaismiņa)

Foto: Publicitātes attēli

Viena nabadzībā uzaudzinājusi Ievu, Kornēlija savai meitai nenovēl tik grūtu dzīvi kā viņai, tāpēc reizēm starp māti un meitu izveidojas ne vien nesaskaņas, bet pat naida pilni strīdi. Ievas mamma kategoriski iebilst pret meitas draudzību ar nekur nestrādājošo Artūru, bet uzzinājusi, ka meita ar viņu precas, Ievu nolād. Ar laiku abu attiecības kļūst labākas, jo arī Ingas dzīve, kamēr Artūrs sēž cietumā, stipri izmainās.

Mārtiņš (Juris Lisners)

Foto: Publicitātes attēli

Zīles tēvs un bijušais Sofijas vīrs. Pēc konflikta ar biznesa partneri Makaru, nepatiesi notiesāts un cietumā nonācis, viņš kļūs par autoritāti ieslodzītajiem. Sadraudzējas ar Lorensu un, cik vien spēdams, palīdz notiesātajam Artūram. Prātīgs un gudrs vīrs, kurš izprot dzīves vērtības un pēc tām arī dzīvo. Kaut gan jau ilgi sēž cietumā, joprojām mīl savu bijušo sievu Sofiju, šīs mīlestības dēļ nokļūst sarežģītā un mulsinošā situācijā.

Lūkass (Kaspars Zāle)

Foto: Publicitātes attēli

Enerģisks un asprātīgs puisis, spēj piemēroties dažādām sarežģītām situācijām. Cietumā iepazīstas ar Artūru un palīdz viņam grūtākajos brīžos. Spēcīgs, viņa vārds cietumā ir no svara, tāpēc noziedznieki Lūkasu ciena.