Foto: Ļaudis piesakās gaidāmajam plastiskās ķirurģijas šovam TV3

Sestdien kādā Rīgas centra viesnīcā notika dalībnieku atlase TV3 šovam "Operācija: Jauna dzīve", kas taps pieredzējušās šovu režisores Aijas Strazdiņas vadībā.

Kā novēroja portāls "Delfi", dalība jaunajā pārvērtību šovā interesējusi kuplu skaitu visdažādāko vecumu cilvēku. Atlasē manīti arī iepriekš pašmāju šovos piedalījušās personības.

Katram no atnācējiem tika dotas trīs minūtes laika, lai pārliecinātu žūriju par to, kāpēc viņam cilvēkam būtu jāpiedalās ekstrēmajās pārvērtībās. Kopumā uz pirmo atlasi tika uzaicināti apmēram 50 cilvēku, kuri iepriekš savu vēlmi bija apliecinājuši ar pieteikumu e-pastā. Tādu bija apmēram 1300, no kuriem 88% – dāmas.

Žūrijas sastāvā bija ārsti no klīnikām (Raivis Sietnieks, Vadims Kļimecs), psiholoģe Inga Bērziņa, fitnesa trenere Zanda Zariņa-Rešetina.

Šova pretendentu vidū bija daudzbērnu māmiņa, kura uz atlasi bija ieradusies kopā ar visiem astoņiem bērniem, dzejniece, kas deklamēja savu dzeju par pārvērtībām, kāds dalībnieks, kurš palicis bez auss, kāda dāma uz šova atlasi bija speciāli ieradusies no Šveices.

Starp potenciālajiem dalībniekiem bija arī sabiedrībā pazīstamas personības – TV raidījumu vadītāja Jeļena Gricuka, hokejists Ēriks Ozollapa, kā arī šova "Lauku sēta" 6. sezonā iepazītā Dace Bullīte un sezonas uzvarētājs Aigars Kļavs.

Jau vēstīts, ka plānotais šovs "Operācija: Jauna dzīve" būs iespēja mainīt jebko savā izskatā, nemaksājot par to ne centa, portālu "Delfi" informēja jaunā raidījuma veidotāji.

"Raidījumā aicinām piedalīties gan sievietes, gan vīriešus, kuriem tiks pilnībā uzlabots ārējais izskats, veicot visas nepieciešamās plastiskās operācijas, kā arī sniedzot zobārstniecības pakalpojumus (sākot no implantoloģijas, protezēšanas līdz pat pilnīgai jauna smaida iegūšanai). Pārvērtības veiks plastiskās ķirurģijas speciālisti – Eduards Jurševičs, Vadims Kļimecs, Tatjana Bogdanova un zobārstniecības eksperts Raivis Sietnieks," skaidro raidījuma producente un režisore Aija Strazdiņa.