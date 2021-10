Foto: Pirmais ieskats Andreja Ēķa jaunajā seriālā 'Perfektās kāzas'

No 4. novembra pie skatītājiem nonāks režisora Andreja Ēķa jaunākais romantiskais komēdijseriāls sešās sērijās – "Perfektās kāzas", kas skatītāju izvedīs cauri emociju un piedzīvojumu karuselim. Galvenajās lomās redzēsim vairākus Latvijā iemīļotus aktierus – Leldi Dreimani, Kasparu Zāli, Mārtiņu Meieru un citus. Seriāla scenāriju sarakstījusi rakstniece Zane Zusta, bet oriģinālmūzikas autors ir komponists Rihards Zaļupe.

Romantisko komēdijseriālu "Perfektās kāzas" piedāvā vietējā satura veidotājs "Tet studio" sadarbībā ar filmu studiju "Cinevilla Films". Skatītāji to varēs redzēt izklaides platformā Tet+ un Helio interaktīvajā televīzijā.

Seriāls "Perfektās kāzas" stāsta par vienu dienu kāda jaunā pāra dzīvē, ko atveido Lelde Dreimane un Kaspars Zāle. Līgavas uzticība tiek pārbaudīta, kāzu dienā negaidīti uzrodoties viņas bijušajam vīrietim, kuru atveido talantīgais lomu meistars Mārtiņš Meiers. Meiera atveidotais varonis ir it kā pavisam nevainīgs kāzu operators, kura pienākums ir būt klāt tur, kur citiem tas liegts, un fiksēt visus svarīgās dienas notikumus, no kuriem liela daļa no kāzu filmu lentas visticamāk tiks izgriezta, nepiemērotā aizkulišu satura dēļ. Sarežģījumus rada apstāklis, ka līgavas jūtas pret bijušo mīlnieku vēl nav pavisam dzisušas, radot intrigu visu sēriju garumā – vai viņa šo pārbaudījumu izturēs un neļausies doties atmodinātu jūtu pavadā?

Jaunā pāra vecākus, kuru dzīvēs valda savas kaislības, attēlos izcils aktieru ansamblis kā Aija Dzērve, Ivars Puga, Anna Šteina un Ģirts Krūmiņš. Savukārt turīgās krustmātes lomā iejutusies Daiga Kažociņa.

"Seriāla filmēšana bija viena no dinamiskākajām pieredzēm manā režisora karjerā, kas nebūtu izdarāms bez producentu komandas un profesionālajiem aktieriem, kuri spēj sakoncentrēties lielam darba apjomam, nezaudējot kvalitāti. Gandarīja fakts, ka visi iesaistītie aktieri izlasot scenāriju, saskatīja seriāla stāstā potenciālu, ieguldot katrs savu aktiermeistarības artavu, lai savu varoni padarītu spilgtāku," uzsver režisors Andrejs Ēķis un atklāj, ka seriāla ideja dzimusi viņam pašam daudzkārt iejūtoties kāzu operatora lomā un redzot, cik šī diena var izvērsties krāšņa un emocijas gammu pilna. "Redzēju, ka tur ir laba drēbe seriālam vai filmai un kopā ar scenāristi Zani Zustu to arī realizējām."

"Tet" izklaides pakalpojumu daļas direktore Inga Alika-Stroda saka: "Domāju, ka šis seriāls ir īsta un viegla dāvana skatītājiem – pozitīvas un kaislīgas emocijas šajā rudens laikā ir labākās zāles pret grūtsirdību un garlaicību. Profesionālā komanda ar izcilu aktieru sastāvu ir parādījuši labāko sniegumu."

Bez romantiskā pamatstāsta neizpaliks arī citi interesanti pārsteigumi – kāzu fotogrāfa lomā iejuties fotogrāfs Jānis Deinats, atveidojot pats sevi, tāpat pats savā lomā iejutīsies mūziķis Jānis Aišpurs un frizieris Kristaps Slakteris, bet kāzu ceremonijas vadītāja lomā – dziedātājs Lauris Reiniks. Par aktieru vizuālajiem tēliem seriālā parūpējusies kostīmu māksliniece Daina Gāga-Ēķe.

Seriāls tika uzņemts atjaunotajā Nordeķu muižā Pārdaugavā, Kuldīgā un citviet Kurzemes pusē.