Foto: Pirmais ieskats jaunā pašmāju kriminālkomēdijā 'Uzticības persona'

No 1. decembra platformā Go3 būs skatāms Jura Podnieka studijas producētais jaunā režisora Jurija Skorobogatova seriāls "Uzticības persona" – krimināla komēdija par naudu, kontiem un neveikliem krāpniekiem. Stāsts, kas izvērsts piecās sērijās, vēsta par finanšu manipulācijām un tiem, kas tajās iesaistās. No seriālam uzfilmētā materiāla taps arī pilnmetrāžas filma, kas pie skatītājiem nonāks pavasarī, portālu "Delfi" informē "TV3 Group".

Seriāla galvenais varonis Artis, ko atveido Jurijs Djakonovs, palīdz saviem klientiem reģistrēt uzņēmumus un atvērt bankas kontus, izmantojot fiktīvas firmas ar fiktīviem valdes locekļiem. Stundu pirms izlidošanas uz paša kāzām, Artis uzzina, ka vienam no viņa klientiem ir nobloķēts konts. Lai kontu atbloķētu, Artim jāatrod fiktīvā uzņēmuma īpašniece Jana (Marija Linarte), kuras kontā iesaldēti daži miljoni eiro.

"Manis atveidotais tēls Artis ir avantūrists, savā veidā līdzīgs Ostapam Benderam, kurš ir viens no maniem mīļākajiem literatūras tēliem. Artis varbūt nav pārāk labs cilvēks, bet notikumu gaita viņš iemācīsies kaut ko vairāk gan par sevi, gan par dzīvi kā tādu," par galveno varoni Arti stāsta lomas atveidotājs Jurijs Djakonovs.

"Uzticības persona" man viennozīmīgi ir bijis viens no vismīļākajiem projektiem. Savukārt Jana, iespējams, ir viens no maniem alter ego, viena no daudzajām iespējām, kas es pati varēju būt. Šis tēls ir visas filmēšanas komandas kopdarbs un man atlika tikai lekt iekšā un dzīvot," par savu lomu pastāstīja aktrise Marija Linarte.

Savukārt režisors Jurijs Skorobogatovs seriālu raksturo kā stāstu par cilvēka un vides mijiedarbību: "Seriāls "Uzticības persona" ir par to, kā vide ietekmē cilvēka apziņu. Kā cilvēki, iekrītot sev neraksturīgos apstākļos, mācās spēlēt pēc svešiem noteikumiem. Recepte viena - darīt lietas no sirds, pretējā gadījumā vide tevi var arī aprīt."

Nozīmīgas lomas projektā atveido arī Liepājas teātra aktieri Egons Dombrovskis un Kaspars Gods, kā arī aktieri Mārcis Lācis, Zane Aļļēna, Niklāvs Kurpnieks, Ģirts Krūmiņš, Marija Bērziņa, Liene Šmukste, Ritvars Gailums un citi. Seriālā skanēs Ozola radīta dziesma un Kārļa Auzāna mūzika.

"Pie seriāla izveides strādājam pirmo reizi. Šis ir izaicinājums arī jaunajam režisoram Jurijam Skorobogatovam. Man ir liels prieks par to, ka filmēšanas posms mums bija aizraujošs un izaicinājumu pilns, kad varējām realizēt sev izvirzītos radošos uzdevumus. Tāpat filmēšanas laiks bija lielisks gan fantastiskās grupas un aktieru dēļ, gan daudzu iesaistīto un atbalstītāju atsaucības dēļ. Esmu pārliecināta, ka seriāls "Uzticības persona" uzrunās savu auditoriju un būs interesants pienesums pašmāju radītā satura piedāvājumā," pastāstīja projekta producente Antra Cilinska

Par projekta vizuālo risinājumu rūpējās operators Aigars Sērmukšs, mākslinieks Kārlis Balodis, kostīmu māksliniece Anastasija Golubeva, grima speciāliste Ilona Zariņa un citi pieredzējuši kino profesionāļi. Kā scenārija līdzautors projektā piedalījās arī Oskars Rupenheits, filmas "Kriminālās ekselences fonds" režisors un scenārija autors.

Jaunais režisors Jurijs Skorobogatovs kino izglītību ir ieguvis Nacionālajā Filmu skolā un sevi jau apliecinājis, veidojot gan diplomdarba filmu "Skrūvgriezis", gan vēl citas īsfilmas. No seriālam uzfilmētā materiāla taps arī pilnmetrāžas filma, kas pie skatītājiem nonāks pavasarī.