Iepazīsties: 10 dzīves sistas dāmas startē smeldzes šovā 'Caur ērkšķiem uz...'

No medikamentiem atkarīga jaunā māmiņa, sieviete, kura vēlas tikt uzrunāta kā vīrietis, meitene bez konkrētas dzīvesvietas un alkoholiķes – iepazīsti desmit dzīves nesaudzētas dāmas, kuras "Caur ērkšķiem uz..." ceturtajā sezonā gatavas mainīt savu nākotni.

24. septembrī plkst. 21:35 televīzijā sievietēm "STV Pirmā!", bet jau šobrīd ekskluzīvi lietotnē "Shortcut", pie skatītājiem nonākusi skandalozā sociālā raidījuma "Caur ērkšķiem uz..." ceturtā sezona, kas līdz ar nozīmīgām pārmaiņām dalībnieču dzīvēs sola arī strīdus, asaras un negaidītus attiecību pavērsienus.

Arī šoreiz 10 dāmas ar skaudriem dzīvesstāstiem, ekspertu pavadītas, dosies pārmaiņu ceļā pretim jaunai dzīvei – diendienā pavadot kopā turpat vai mēnesi, dalībnieces cīnīsies ar kaitīgām atkarībām, strādās pie personības pilnveidošanas, mācīsies apvaldīt negatīvās emocijas un stiprinās smagos dzīves pārbaudījumos iedragātu pašapziņu.

Lai arī cerējušas dzīvot lepnā savrupmājā, sievietes tiks izmitinātas kemperos un, izdzīvojot vērtīgām atziņām bagātus notikumus, viņas apceļos Latvijas pilsētas. Turklāt katrā vietā, kur dāmas piestās, viņas aiz sevis atstās "gaišas pēdas" jeb sabiedrības labā paveiktus darbus, kas stiprinās ne tikai projekta dalībnieces, bet arī sastaptos ļaudis. Iepazīsti desmit dzīves nesaudzētas sievietes, kuras ir apņēmības pilnas sākt jaunu dzīvi.

Kristīne no Ventspils, 25 gadi

Nespējot sadzīvot ar bērnības rēgiem un zemo pašvērtējumu gadiem ilgi burtiski nav izgājusi no mājas. Sapņo pieņemt sevi un kļūt par aktrisi. Bērnībā piedzīvojusi kā emocionālu tā arī fizisku vardarbību un mātes mīlestības trūkumu, tāpēc mēģinājusi dzīvi beigt pašnāvībā. Kristīnei nav draugu – visu savu mīlestību viņa velta līgavainim, ar kuru kopā ir četrus gadus. Ļoti pārdzīvo par savu izskatu, tāpēc spogulī skatās pēc iespējas retāk. Lai sevi un citus izklaidētu, Kristīne mājās taisa "live video", kurā stāsta jokus un veido etīdes.

Inga no Liepājas, 32 gadi

Lesbiete un alkoholiķe. Kopš bērnības smagi cietusi no vardarbības. Sapņo atbrīvoties no atkarības un kaitīgās vides ietekmes. Bērnībā Ingu audzinājuši vecvecāki, jo mātei atņemtas aprūpes tiesības. Inga izmācījusies par viesmīli un bārmeni, bet vēlas darboties militārajā jomā. Mācoties arodvidusskolā, jauniete sapratusi, ka izjūt simpātijas pret sava dzimuma pārstāvēm, iepazinusies ar mīļoto sievieti un sākusi kavēt mācības, "tusējusi" jaunceltnēs un klaiņojusi. Kad Inga tika izslēgta no skolas, viņa devās peļņā uz Rīgu. Inga bieži mainījusi partneres un cīnās ar depresiju un miega traucējumiem, kā arī nekontrolējami lieto alkoholu.

Ginta no Limbažiem, 28 gadi

Jaunā māmiņa, kura cieš no medikamentu atkarības un kritiski zema pašvērtējuma. Sapņo atgūt ticību sev un būt laba mamma. Bērnība Gintai nav bijusi laimīga – viņas tēvs aizrāvies ar alkohola lietošanu un terorizējis mammu. 14 gadu vecumā Ginta smagu ēšanas traucējumu dēļ nokļuva slimnīcā – viņa uzskatīja un joprojām uzskata sevi par resnu. Ginta sāka lietot alkoholu, grieza vēnas un jau 15 gadu vecumā izmēģināja medikamentus un amfetamīnu, kļūstot atkarīga no kaitīgajām vielām un medikamentiem – Ginta pat zaga mammai rotaslietas, lai varētu tikt pie kārtējās devas. Jaunā sieviete vairākas reizes centusies studēt, bet mācības tā arī nav pabeigusi – Gintu interesē stils, grims un frizūru veidošana. Audzina dēliņu, kurš ir sievietes vienīgā motivācija dzīvot.

Ināra no Cēsīm, 22 gadi

Aizraujas ar alkoholu un vieglajām narkotikām. Vēlas iemācīties pateikt "nē" ballītēm un kaitīgajiem ieradumiem, lai būtu laba mamma savam mazajam dēliņam. Augusi daudzbērnu ģimenē. 16 gadu vecumā sāka lietot narkotikas un ļauties uzdzīvei, bet jau 18 gadu vecumā kļuva par māmiņu dēliņam. Tomēr bērna piedzimšana neatturēja Ināru no ballītēm – mazulis tika nodots vecmāmiņas gādībā, kamēr jaunā sieviete devās iedzert. Ģimene neskaitāmas reizes centusies runāt ar Ināru, mudinot mainīt dzīvesveidu. Vienīgais, kas šobrīd notur Ināru pie dzīvības, ir viņas dēls, citādi, kā pati atzīst – grūtās dienās esot vienalga, pamosties vai nepamosties.

Līga no Ventspils, 24 gadi

Lesbiete, kura vēlas tikt saukta vīrieša vārdā – par Markusu. Ilgojas atrast savu "es", mazināt agresijas izpausmes un atbrīvoties no mātes alkoholiķes ietekmes. Šova otrās sezonas uzvarētājas Monikas paziņa, kura bērnību pavadījusi internātskolā Ventspils pusē un jau no 12 gadu vecuma sākusi darba gaitas – mežā vācot zarus un strādājot uz traktora. Vēlāk Līga izmācījusies par galdnieka palīgu, visu mūžu rūpējas par mammu – alkoholiķi un vairākas reizes nonākusi psihoneiroloģiskā slimnīcā. Līga ir tieša un atklāta, viņai nepatīk cilvēki, kas "tēlo" un lieto narkotikas, kā arī nepatīk būt uzmanības centrā. Dārgāks pat par sevi pašu Līgai esot viņas suns, vēl jaunā sieviete mīl mūziku, kuru klausoties gūst enerģiju un spēku.

Laura no Jēkabpils, 28 gadi

Lieto apdullinošas vielas un nespēj iekļauties pieaugušo dzīvē. Vēlas pārvarēt ar ģimeni saistītas psiholoģiskas traumas, atbrīvoties no atkarībām un kļūt par interneta zvaigzni. Laura augusi labā ģimenē, mācījusies augstskolā un strādājusi par fitnesa treneri, bet dzīve apmetusi kūleni brīdī, kad viņas tētis smagi cietis avārijā. Lai arī tēvs izveseļojies, Laura nav spējusi aizmirst piedzīvoto un sākusi smēķēt marihuānu. Sapratusi, ka Latvijā nevar nopelnīti tik, cik vēlams, Laura pārdeva vecāku dāvāto dzīvokli un devās peļņā uz Tenerifi. Vēlāk dzīve jauno sievieti aizveda arī uz Montenegro, bet nu viņa ir atgriezusies Jēkabpilī, kur arī pavada lielāko daļu laika. Laura sapņo kļūt par influenceri un tic, ka ar šo arodu iespējams nopelnīt miljonus un cits darbs tad nebūs nepieciešams.

Ina no Talsiem, 44 gadi

Smagi cietusi no seksuālas vardarbības. Grib pārvarēt skaudrās psiholoģiskās traumas un būt pilnvērtīga mamma savām četrām meitām, no kurām divas ir pieaugušas, bet abas jaunākās atgrieztas viņas aprūpē. Augusi nelabvēlīgā sešu bērnu ģimenē, kur redzējusi un uz savas ādas izjutusi fizisku un seksuālu vardarbību, nabadzību un asas vārdu apmaiņas. Inai ir četras meitas, bet kopdzīve ar bērnu tēvu nav bijusi veiksmīga – atkārtotas vardarbības dēļ Ina vairākas reizes nonākusi krīžu centrā. Sieviete neslēpj naidu pret vīriešu kārtas pārstāvjiem un it īpaši tiem, kuri viņai darījuši pāri, viņa neuzticas nevienam un neļauj svešiniekiem sev pieskarties, apskaut vai samīļot.

Sarmīte no Skrundas, 29 gadi

Cieš no azartspēļu atkarības un smagiem psiholoģiskiem kompleksiem. Sapņo apprecēties un būt mīloša mamma savām meitām. Sarmīte augusi daudzbērnu ģimenē un bērnībā tikusi skarbi apsmieta viņas izskata dēļ. Sarmīte bijusi brīvprātīgā Skrundas jauniešu centrā un nu ir darba meklējumos. Jaunā sieviete ar dzīvesbiedru audzina divas meitas un sapņo par kāzām. Viņa neslēpj, ka ir atkarīga no azartspēlēm un spēļu zālēs pazaudē lielu daļu ģimenes ienākumu, tomēr atteikties no kaitīgā ieraduma pašas spēkiem nespēj.

Nataļja no Rīgas, 32 gadi

Lietojusi narkotikas, ikdienā lieto alkoholu. Vēlas atbrīvoties no grādīgo dzērienu un kaitīgo vielu atkarības, lai ar mīļoto vīrieti veidotu stabilas attiecības un kuplu ģimeni. Šova pirmās sezonas dalībnieces Allas draudzene. Nataļju uzaudzinājusi vecmāmiņa, bet, būdama jauniete, viņa skolas mainījusi kā zeķes - mācījusies par frizieri, tad pavāru. Jau agrā jaunībā Nataļja sāka lietot narkotikas un mācības, protams, palika otrajā plānā. Šobrīd sieviete dzer katru dienu un lieto amfetamīnu – apreibinošo vielu ietekmē viņa mēdzot kļūt agresīva. Nataļja ir atradusi savu mūža mīlestību – viņai ir līgavainis, kurš nesen atbrīvots no ieslodzījuma, kur esot atradies nepatiesas apsūdzības rezultātā, un ar kuru sieviete plāno dibināt saticīgu ģimeni.

Anželika no Liepājas, 30 gadi

Meitene bez konkrētas dzīvesvietas. Cieš no zema pašvērtējuma un nevēlamiem dzīves apstākļiem. Sapņo par pastāvīgu mājokli un cer atgūt meitiņas aprūpes tiesības. Anželika ir atkarīga no apkārtējās vides un cilvēkiem, viņa ir viegli ietekmējama; jaunajai sievietei pietrūkst uzticības personu un draugu. Anželikai ir divi bērni, no kuriem viens dzīvo audžuģimenē, bet otrs pie tēva Anglijā, un par kura atgūšanu vai iespēju viņus satikt, ir gatava cīnīties. Anželika atzīst, ka viņa, iespējams, velti paļaujas uz vīriešiem, ar kuriem veido attiecības, jo, kad tās beidzas, viņa paliek tukšā un tiek pamesta viena: bez darba, mājām, izglītības un naudas.