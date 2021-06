Iepazīsties! Deviņi kungi un viena dāma 'Saimniekšovā' lūko mīlu

4. jūnijā plkst. 21.10 pie kanāla TV3 un televīzijas "Go3" skatītājiem nonāks šova "Saimnieks meklē sievu" jaunās sezonas iepazīšanās epizode.

Tās laikā šova vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare ciemosies pie deviņiem brašiem, staltiem, krietniem un pats galvenais – brīviem Latvijas saimniekiem, kuri ir gatavi iepazīties. Jaunajā šova sezonā būs iespējams sekot līdzi arī saimnieces – kantridziedātājas Linitas saimnieka meklējumiem. Piedāvājam iepazīšanos ar saimniekiem un saimnieci.

Šogad šovā sagaidāmi saimnieki no Latvijas malu malām – būs pārstāvēti gan suiti, gan latgaļi, gan graudkopji un lopkopji, tūrisma industrijas pārstāvji un pat zirgsaimniecību īpašnieki.

Pirmajā šova raidījumā iepazīsimies ar katru no saimniekiem tuvāk – atklājot gan viņu nodarbošanos, hobijus, intereses, kā arī to, no kādām dāmām kungi gaida vēstules. Vēstules tiks gaidītas līdz 4. jūlijam.

Pēteris (30) no Alsungas novada

Pēteris ir no Latvijas suitu novada. Nodarbojas ar gaļas lopu audzēšanu, kaut sirdī vīrietis pats ir liels pacifists. Pēterim ir 30 gadi, viņš ir ne tikai ļoti izskatīgs, bet arī augsti izglītots. Viņam ir maģistra grāds lauksaimniecībā, viņš specializējies lopu ģenētikā. Pēteris aizraujas ar ģitārspēli un viņam ir pašam sava māja, kuru puisis straujos tempos remontē un pārbūvē. Viņš ir kautrīgs, bet, kolīdz iepazīts, izrādās ļoti interesants sarunu biedrs.

Jānis (41) no Ķekavas novada

Jānis ir saimnieks, kurš it visu savā sētā radījis paša rokām. Pavisam nesen viņš uzbūvēja māju, iekopa dārzu, kurā jau zaļo zemeņu stādi, un drīz paša celtajā siltumnīcā jau gatavosies tomāti. Jānis ir mākslinieks, kurš ne tikai zīmē, bet savu vēstījumu sabiedrībai nodod, radot itin neparastus mākslas objektus. Simpātiskais saimnieks, kurš nekad nav bijis vīra godā, beidzot ir gatavs iestūrēt laulības ostā. Jānis cer sastapt sievieti - mūzu.

Jānis (27) no Gulbenes novada

Jānis audzē ābolus, ķiršus un sīpolus. Saimniecībā ir arī govis un bites, kuras gan ir citu ģimenes locekļu pārraudzībā. Gulbenes puses saimnieks ir arī dīdžejs un mārketinga speciālists. Jānis nelieto alkoholu un viņam nav arī citu kaitīgu ieradumu, tādēļ viņš cer sastapt meiteni bez kaitīgiem ieradumiem.

Andris (45) no Alūksnes novada

Andrim pieder skaists īpašums pašā Alūksnes ezera krastā. Kādreiz nodarbojies ar lauksaimniecību, tagad pievērsies tūrismam. Andrim pieder ne vien kempings, bet arī vienīgā jahta Alūksnes ezerā. Viņam ir daudz hobiji: atjauno laivas un mašīnas, iet medībās, dejo tautas dejas. Arī sievieti sev blakus vēlētos ar savu hobiju. Otrajai pusītei drīkst būt arī bērni, jo arī pašam Andrim ir dēls.

Juris (23) no Preiļu novada

Juris dzīvo Latgales pusē netālu no Preiļiem. Viņa ģimenei ir liela māja un liela saimniecība. Pusis kopā ar savu tēvu pārdod lauksaimniecības tehniku – gan jaunu, gan lietotu. Tāpat viņa aizgādībā ir slaucamās govis un liels sakņu dārzs. Juris ir nedaudz kautrīgs, tomēr ļoti runātīgs un laipns, kad viņu iepazīst tuvāk. Jura aizraušanās ir medības. Viņš ir sava novada lielākā medību kolektīva biedrs un regulāri mājās pārnes medījumu, ko ģimene arī lieto ikdienās pārtikā. Juris lūko meiteni nopietnām attiecībām.

Andis (50) no Kuldīgas novada

Viņam ir vidēja izmēra graudkopības saimniecība. Desmitiem hektāru lielajos labības laukos Andis audzē dažādus graudaugus. Anda mājā valda teju pedantiska kārtība. Par piemājas dārzu un siltumnīcu rūpējas 80 gadus vecā Anda mamma. Bet pašam Andim aktīvākais laiks ir tieši vasara, kad jāsēj, jāpļauj un jānodod graudi. Andim ir 50 gadi, taču viņš izskatās krietni jaunāks. Viņš ir aizrautīgs dejotājs, kas ar savu tautas deju kolektīvu, kad tas ir iespējams, regulāri piedalās koncertos. Meklē strādīgu sievieti, kura var būt krietni jaunāka par vīrieti, jo viņš ļoti vēlas ģimeni un bērnus. Kā pats saka – citādi nav kam saimniecību atstāt.

Jānis (28) no Valkas novada

Jānis apsaimnieko laukus Vidzemes pašos ziemeļos, kur Latvija ar Igauniju satiekas. Nodarbojas ar graudkopību, un paralēli labības sēšanas un kulšanas darbiem atjauno senus automobiļus. Jānis tic, ka jebkurai tehnikai ir vērts dot otro elpu, un viņš cer sastapt sievieti, kuru arī aizrauj senie spēkrati. Smaidīgais vidzemnieks saka – ir gatavs apgredzenoties un sastapt sievieti, kura nebaidās sasmērēt rokas, būs līdzās gan labos, gan grūtos laikos.

Austris (62) no Rundāles novada

Austris ir kungs labākajos gados – viņam ir 62 gadi. Viņam ir zelta rokas – pats remontē automašīnas. Skaistajā piemājas dārzā viņam ir gan augļu koki, gan sakņu dobes. Austris ir labi ģērbies un viņam ir asa, laba humora izjūta.

Armands (30) no Tērvetes novada

Armands ir ļoti runātīgs un atvērts puisis. Viņš ir prasmīgs zirgkopis vairākās paaudzēs. Vadīt zirgu pajūgu viņš prot tik pat labi, cik cits vieglo automašīnu. Spēlē amatierteātrī un labi jūtas ikvienā situācijā. Ar meitenēm mācēs gan pakoķetēt, gan aprunāties par svarīgām lietām. Meklē dāmu nopietnām attiecībām. Aizraujas ne tikai ar amatierteātri, bet arī ar autosportu.

Linita (51) no Jelgavas novada

Linita ir kantridziedātaja. Viņas sirdslieta ir ziedi – Linita audzē rozes, un puķu tematiku iedzīvina arī pašas darinātajās svecēs. Par spīti tam, ka jaunība pagājusi, Linita nav zaudējusi dzīvesprieku un bērnišķīgo naivumu. Par sevi saka: esmu neapturams vilciens, kurš, ielikts pareizajās sliedēs, spēj kalnus gāzt. Vēlas satikt vīrieti dvēselei, kuram ir vēlme būt kopā un dalīties it visā. Piedzīvojumu meklētējus, lūdzu, netraucēt.