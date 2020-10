Iepazīsties! Kas ir kas jaunajā LTV seriālā 'Projekts: Šķiršanās'

Iepazīsties ar jaunā LTV seriāla "Projekts: Šķiršanās" varoņiem!

LTV komiskā ģimenes drāma "Projekts: Šķiršanās" pie skatītājiem nokļūs jau pēc nedēļas – 30. oktobrī.

Taču jau tagad aicinām iepazīties ar stāsta galvenajiem varoņiem – Liepiņu ģimeni (Rēzija Kalniņa, Gatis Gāga, Elīna Vaska un Kārlis Dzintars Zahovskis), Kramiņu pāri (Madara Botmane un Ivo Martinsons) pāru konsultantu (Ģirts Krūmiņš) un citiem.

23. oktobra vakarā LTV skatītājiem būs iespēja ielūkoties arī seriāla aizkadros dokumentālajā stāstā "Projekts: Šķiršanās. Seriāla aizkulises".

Laura Liepiņa (Rēzija Kalniņa)

Laura ir laipna, racionāli domājoša un gādīga sieviete, taču var būt arī ļoti asa un tieša. Lai gan sākotnēji Laura studēja rotu dizainu, tagad viņa ir biznesa sieviete. Iemesls pavisam vienkāršs – bija jādomā par stabilāku iztikas avotu, jo vīrs gribēja veltīt sevi mūzikai un arī ģimene paplašinājās. Laura ir nelielas beķereju ķēdes īpašniece, kas ienes pietiekami naudas, lai varētu gādāt par vīru un bērniem. Taču darbs paņem pārāk daudz laika. Arvien biežāk Lauru apciemo doma, ka dzīve kopā ar Aivaru pārāk ilgi ir turējusi viņu grožos un vilkusi pie zemes. Aivara spožā mūziķa karjera tā arī nekad nav sākusies, un Laurai šķiet, ka tagad varētu būt pienācis laiks viņas "otrajai iespējai" – viņai ir tikai 47 gadi, bērni ir izauguši, bizness uzlikts uz sliedēm un, ja viņa izbeigtu savu blāvo laulību, varētu sākt dzīvot pa īstam.

Aivars Liepiņš (Gatis Gāga)

Aivars ir ar dzīvi ne pārāk apmierināts klarnetes skolotājs. Savā būtībā viņš ir jauks un inteliģents vīrietis, taču iekšēji pārdzīvo gan par savām bailēm pieņemt izšķirošus lēmumus, gan nespēju atbalstīt ģimeni, gan to, ka mūzikas skolotāji netiek pietiekami novērtēti, gan daudz ko citu. Sapnis par mūziķa karjeru kaut kur dziļi iekšā varbūt vēl gruzd, tomēr Aivars nav tik naivs, lai neredzētu realitāti – viņš apzinās, ka ir gandrīz anonīms, nevienam neredzams pusmūža privātskolotājs, kurš vairs nesaprot mūsdienu pasauli. Šķiršanās Aivaram ir sāpīgs pārsteigums, jo tas grauj viņa pārliecību, ka viņš ir bijis mājas sirds. Viņam šķita, ka visiem patīk dzīve, ko viņš bija "iekārtojis" – atmosfēra ar klasiskās mūzikas un radoša haosa piesitienu. Laulības šķiršana draud arī ar ekonomiskām sekām, jo Aivars nespēj iedomāties, kā varēs dzīvot bez enerģiskās sievas pleca.

Tālis Kramiņš (Ivo Martinsons)

Aivara un Lauras ģimenes draugs, kaimiņš, kurš mīl valkāt militāra stila tērpus (pat viņa apakšveļai ir kamuflāžas raksts). Lai arī viņa sieva ārkārtīgi vēlas bērnus, Tālim to nevar būt. Taču viņš uzskata, ka par adopciju arī nevar būt ne runas – Tālis ir izteikti konservatīvs un tas viņam ir kopīgs ar Aivaru. Tāli piesaista viss, kam ir kaut kāds sakars ar militāro sfēru. Tālis mantojis mežus un zemi, tādēļ viņam un viņa sievai nav jāiespringst par naudu. Nauda parādījās, pārdodot daļu no mantotā īpašuma ārzemniekiem, taču Tālis izvairās par to runāt. Vienlaikus Tālis apgalvo, ka ienīst ikvienu, kurš pārdod Latviju, ielaiž te "visādus svešos", "izļurkā nācijas pamatus". Aivars Tālim ir kā logs uz smalko, kulturālo pasauli. Lai gan Tālis ir jaunāks par Aivaru, viņš jūtas kā viņa vecākais brālis, kuram jārūpējas par vājāko.

Jogita Kramiņa (Madara Botmane)

Tāļa sieva, kura nodarbojas ar jogu un aizraujas ar ezotēriskām idejām. Viņa ir ļoti pievilcīga un pilnīgi vienaldzīga pret sarunām par politiku vai ekonomiku. Jogita ir atvērta avantūrām, un par tādu var uzskatīt arī kopdzīvi ar Tāli. Viņa ir pārpildīta ar enerģiju un ļoti vēlas bērnus, kuriem šo enerģiju veltīt. Jogita ir dzīvespriecīgs, vienmēr saprotošs un izpalīdzīgs cilvēks, un laba Lauras draudzene. Viņai ir mazs, balts sunītis Mango.

Haralds Liepiņš (Kārlis Dzintars Zahovskis)

Aivara un Lauras jaunākais dēls. Gudrs jaunietis, kurš ir liela jautājuma priekšā – ko darīt ar savu dzīvi pēc skolas? Vecāku šķiršanos viņam ir nepatīkami redzēt, abi uzvedas kā idioti, taču viņš saprot, ka tas bija nenovēršami. Brīvajā laikā un meklējot savu ceļu dzīvē, Haralds veido dažādus video, filmē arī vecāku konfliktus. Video sēriju ar nosaukumu "Projekts: Šķiršanās" Haralds izmanto kā materiālu, lai iestātos kinoskolā.

Eva Liepiņa (Elīna Vaska)

Aivara un Lauras vecākā meita, bakalaure sabiedriskajās attiecībās, vegāne un "pasaules glābēja", kura plāno doties uz ārzemēm un kaut ko glābt. Pasaules glābšanas akcijas tiek plānotas kopā ar viņas 60 gadīgo universitātes okeanoloģijas pasniedzēju Vladimiru, kurš saistībā ar nedienām savā ģimenē ievācas pie Liepiņiem. Eva ir dumpīga un vienmēr cenšas saviem vecākiem kaut ko pierādīt, vienlaikus dziļi jūtot, ka nekad nav saņēmusi pietiekami daudz uzmanības.

Gatis – pāru konsultants (Ģirts Krūmiņš)

Pieredzējis un slīpēts psihologs, kurš izstrādājis savu personīgo miermīlīgas un cieņpilnas šķiršanās metodi, un ar to ļoti lepojas. Metode ietver 10 uzdevumu kārtis – pārim jāizpilda visi uzdevumi un jāpierāda, ka viņi ir tikuši pāri nesaskaņām un spēj attiecības beigt bez skandāliem un naida. Tiesa, ne vienmēr kārtis savu uzdevumu izpilda, taču tas Gati īpaši neuztrauc.