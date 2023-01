Izcilais šefpavārs Remzijs: harisma un šerpa daba, pasniegta piparotā mērcē

Izcilās gatavošanas prasmes un zināšanas par kulināriju kombinācijā ar spilgtu personību Remzijam ļāvušas kļūt arī par TV ekrānu mīluli. Viņš piedalījies un arī vadījis dažādus kulinārijas šovus, kuros allaž pārsteidzis ne tikai ar savām plašajām zināšanām un pieredzi, bet arī visnotaļ šerpo dabu. Gan televīzijas skatītāju, gan arī raidījumu kritiķu atzinību izpelnījušies tādi Remzija šovi kā "Hell's Kitchen", "Masterchef", "24 Hours to Hell & Back", "The F-Word", "Masterchef Jr.", "Culinary Genius" un daudzi citi. 2016. gadā šefpavārs nodibināja pats savu neatkarīgo producentu grupu "Studio Ramsay".

Lai gan Remzijs plašu atpazīstamību iemantojis kā slavenību šefpavārs, viņam netrūkst sasniegumu arī ārpus restorānu biznesa un kulinārijas šoviem. Viņš ir izdevis grāmatas, no kurām daudzas kļuvušas par pasaules mēroga dižpārdokļiem, tostarp arī viņa autobiogrāfija "Roasting in Hell's Kitchen". Tāpat arī Remzijs sadarbojas ar dažādu zīmolu uzņēmumiem, kas ražo traukus un virtuves lietas, kā arī viņa tēls ir iedzīvināts mobilajā spēlītē "Restaurant DASH", kas kļuvusi par īstu hitu. Jūs jautāsiet – ko vēl īpašu Remzijs varētu paveikt? Šefpavārs kopā ar sievu Tanu 2014. gadā nodibināja savā vārdā nosauktu fondu, kura paspārnē ir vairākas labdarības organizācijas.

Remzijs kopā ar savu kuplo ģimeni – sievu, četriem bērniem, suņiem, kaķiem un bruņurupuci – dzīvo Londonā, bet lielu daļu sava laika pavada arī Losandželosā. "Es nedomāju, ka cilvēki, ieraugot mani televīzijā, redz to, kāds esmu patiesībā. Man ir brīnišķīga ģimene, liela māja, spoža automašīna. Es vadu vairākus pasaules labākos restorānus. Es skrienu apkārt, lamājoties un norādot cilvēkiem, ko viņiem darīt. Viņi, visticamāk, domā – tas sasodītais izdzimtenis. Bet mana dzīve, tāpat kā daudziem citiem, ir smags darbs. Tie ir panākumi. Tomēr papildus tam uz spēles ir vēl kaut kas. Esmu tikpat motivēts kā jebkurš cits vīrietis. Kad sāku iedziļināties, es joprojām sevi redzu kā mazu zēnu, kurš izmisīgi vēlas aizbēgt un izpatikt. Es turpinu iet uz priekšu, cenšoties tikt pēc iespējas tālāk no vietas, kur sāku," vienā no savām grāmatām "Humble Pie" sacījis Remzijs.