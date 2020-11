Jau izraudzīta Samantas Tīnas dziesma 'Eirovīzijai'

Dziedātāja Samanta Tīna publicējusi video, kurā atklāj sen gaidītu un satraucošu informāciju par gatavošanos nākamā gada Eirovīzijas dziesmu konkursam. Kā atklāj Samanta, jau ir izraudzīta dziesma, ar kuru viņa pārstāvēs Latviju 2021. gada konkursā.

Skaņdarbs esot radīts īpašā dziesmu rakstīšanas nometnē, kur no 11 dziesmu aizmetņiem izraudzīta īstā, pie kuras tagad tiekot strādāts īpaši rūpīgi.

Tāpat cītīgi tiekot gatavots arī priekšnesums, jo, kā zināms, "Eirovīzija" jau sen vairs nav tikai dziesmu konkurss. Plašāku informāciju par izraudzīto dziesmu Samanta gan pagaidām nesniedz.

Līdz šim oficiāli nekur nav minēts tas, kā Latvija izraudzīsies nākamā gada "Eirovīzijas" dziesmu, taču šī informācija liek domāt, ka atsevišķa skatītāju balsošana par kādu no Samantas dziesmām tomēr izpaliks.

Here's Latvia’s 🇱🇻 Samanta Tina just dropping the news that she’s already chosen her song for #ESC2021! 😮🤩#Eurovision | #OpenUp pic.twitter.com/E38caiqlSl