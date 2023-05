Jaunā pašmāju šovā trīs rūdīti vecpuiši meklēs līgaviņu

Trīs latvieši, kuriem jau ir iepriekšēja pieredze TV šovos, ņēmuši dalību jaunā projektā - "Līgavu mednieki". Šovā viņi cīnīsies par kopskaitā astoņu dāmu uzmanību, portālam "Delfi" ziņo TV3. Jaunais šovs no 24. maija skatāms platformā "Go3".

Trīs apņēmīgi vecpuiši – Andris Rudzītis, Jānis Pomeditis un Raivis Sviklis – uzmirdzēs izklaidējošā randiņu šovā "Līgavu mednieki", katrā no epizodēm mēģinot apburt kādu no astoņām līgaviņām. Skatītāji varēs mesties līdzi raidījuma varoņiem aizraujošā piedzīvojumā un pasmelties idejas arī saviem randiņiem, kā arī just līdzi raidījuma varoņiem līgaviņu medībās, savukārt līgaviņām – randiņu izbaudīšanā un vērtējumā.

Kas ir brašie vecpuiši? Par astoņu dāmu simpātijām savā starpā sacentīsies jau rūdīti realitātes šovu dalībnieki. Katram no viņiem ir savas stiprās un vājās puses.

Andris Rudzītis (46) no Līgatnes Foto: Publicitātes foto

Kolorītais Andris Latvijā jau paspējis iemantot izveicīga brunču mednieka slavu, saka TV3. Viņš ir asprātīgs un var droši apgalvot, ka Andrim pēc vārda kabatā nav jāmeklē. Spilgtais dalībnieks priekšroku dod mierīgiem, ne ekstrēmiem randiņiem, viņam patīk dāmu aizraut ar interesantiem stāstiem un vest garās pastaigās, īpaši ja tās notiek viņa dzimtajā pusē. Andris ir ļoti neatlaidīgs un ja līgaviņu ir noskatījis, tad darīs visu, lai dāmu pārsteigtu ar interesantiem un, iespējams, savdabīgiem randiņiem tā, lai īpašais mirklis viņai noteikti spilgti paliktu atmiņā. Andris ir piedalījies vēl arī citos TV šovos – bijis "Lauku sētas" 9. sezonas viens no spilgtākajiem dalībniekiem, kā arī piedzīvojis stila pārvērtības pie Žannas Dubskas šovā "Stila patruļa." Andrim sirdij tuva ir arī kino pasaule – viņš ir filmējies seriālā "Tunelis."

Jānis Pomeditis (34) no Rīgas Foto: Publicitātes foto

Jānis jūtas par sevi pārliecināts un vīrišķīgs. Viņam patīk ekstrēmas un drosmīgas aktivitātes. Jānis ir galants un prot parūpēties par sievieti. Viņš labprāt pieņem izaicinājumus, viņš ir piedalījies arī šovā "Nākamā pietura mīlestība", kur gan savu īsto un vienīgo neatrada, tāpēc laiks doties jaunos sirdsāķīša meklējumu piedzīvojumos. Jānis ir komunikabls un nebaidās būt tiešs un atklāts, pasakot ko domā. Līgavu medniekam sirdij tuvi ir lauki un daba, tāpēc viņš vēlas iepazīties ar sievieti, kurai patīk izbaudīt lauku mieru un klusumu, kā arī kura nebaidās no maziem un, iespējams, arī lielākiem lauku darbiem. Viņš ir drosmīgs un aiz viņa pleciem sieviete noteikti jutīsies pasargāta. Jānis ir gatavs kļūt par labāko līgavu mednieku, cīnoties ar saviem konkurentiem un godam nopelnot šo titulu.

Raivis Sviklis (34) no Rīgas Foto: Publicitātes foto

Raivis ir aktīvs un drosmīgs, aizraujas ar pludmales volejbolu. Viņš meklē sievieti, kura domā līdzīgi viņam, kā arī būs gatava iet pa vienu ceļu un izklaidēties kopā. Raivis ir zinātkārs un nevēlas dzīvē apstāties un būt vienā vietā – viņš no dzīves ņem visu, ko tā dod. Raivis piedalās dažādos izaicinājumos un pasākumos, tādā veidā pilnveidojot sevi. Viens no šādiem izaicinājumiem bija dalība šovā "Mīla kemperī". Raivja mednieka dūzis būs tas, ka viņš spēj pielāgoties un ir ļoti empātisks, liek sievietei justies labi un tad jūtas labi arī pats. Raivis ir gatavs šaut amora bultas un trāpīt savai īstajai līgaviņai, noorganizējot vislabāko randiņu.