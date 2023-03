Jaunā vaļību šovā startē divas meitenes un vairāki puiši

Platformā "Go3" no 31. marta ētera gaita sāk jauns pašmāju pikantēriju šovs – "Būs vai nebūs", kurā startē septiņi jaunieši, divas dāmas un pieci puiši. Jau pirmajā sērijā dalībnieki atklāj savas mīļākās seksa pozas.

Uz namu, kurā dalībnieki dzīvos, ballēsies un meklēs otrās pusītes, ieradās septiņi dalībnieki. Puišiem nāksies iekarot divu meiteņu uzmanību, jo tie, kuriem neizdosies atrasts sirdsāķīti, tiks aicināti atstāt šovu.

Pirmajā epizodē skatītājiem ir iespēja iepazīt dalībniekus, tajā skaitā arī pikantas detaļas, kuras ne katrs būtu gatavs atklāt publiski. Starp dalībnieku iecienītākajām pozām, kurās baudīt mīlas priekus, izskanēja tādi varianti kā ērglis un guļošā...

Šovā startē vidusskolniece Skārleta no Liepājas (18), kura meklē draugu bez liekā svara ar brūniem vai blondiem matiem. Arī otra dāma ir liepājniece – 23 gadus vecā Sendija lūko puisi, kurš prot stilīgi ģērbties.

Par meiteņu sirdīm cīnīsies students Kristers (21) no Rīgas, Rihards (26) no Lauberes, tukumnieks Mariss (24), Toms (21) no Babītes un Roberts (23) – bijušais hokejists no Jelgavas.

Šova "Būs vai nebūs" sērijas būs vērojamas katru piektdienu platformā "Go3".