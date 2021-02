Jaunajā 'Sekss un lielpilsēta' Samantas pazušanai būs loģisks izskaidrojums

Šopavasar Ņujorkā sāks filmēt ikoniskā seriāla "Sekss un lielpilsēta" turpinājumu. No leģendāro dāmu četrotnes dalību topošajā seriālā "And just like that" apstiprinājušas trīs aktrises, bet ne Kima Ketrela, kura atveidoja Samantu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jauno seriālu veido straumēšanas platforma "HBO Max". Tās direktors Keisijs Blūiss seriāla fanus nomierina: nebūs tā, ka Samanta Džonsa jaunajās sērijās būs itin kā bez pēdām pazudusi. Viņas prombūtnei scenāristi piešķīruši loģisku izskaidrojumu.

"HBO Max" direktors teic, ka jāatceras: jaunais seriāls vairs nebūs stāsts par četrām trīsdesmitgadniecēm, bet gan dāmām jau ap 50. "Tāpat kā reālajā dzīvē: cilvēki nāk, un cilvēki iet," par sižetisko risinājumu Samantas prombūtnei stāsta seriāla veidotājs.

Proti, būs notikusi attālināšanās un draudzības izjukšana ar tiem cilvēkiem, kas bija tuvi 30 gadu vecumā. Lēdiju trijotnei draudzība ar Samantu būs pārtrūkusi. "Es domāju, ka tas ļoti labi sasaucas posmiem reālajā dzīvē. Tas būs godīgs stāsts, kas organiski iekļausies sižeta līnijā," skaidro Blūiss.

"Delfi" jau vēstīja, ka "Sekss un lielpilsēta" turpinājumā redzēsim gan Keriju Bredšovu (Sāra Džesika Pārkere, gan Šarloti (Kristīna Deivisa), gan Mirandu (Sintija Niksone), taču Samantas lomas tēlotāja Kima Ketrela atteikusies piedalīties seriāla turpinājumā. Gan tāpēc, ka nevēlas pati, gan arī tāpēc, ka viņai jau izsenis nav pārāk labas attiecības ar Sāru Džesiku Pārkeri.

Pagājušajā mēnesī seriāla veidotāji paziņoja, ka jaunajā sērijās redzēsim arī vairāk Ņujorkas multikulturālo vidi. Jau esošajām draudzenēm būs uzradušās vēl divas tumšādainas sievietes. Seriāla veidotāji atspoguļos "Ņujorku šodien"; iepriekš seriāls "Sekss un lielpilsēta" jau bija saņēmis riekšavu pārmetumu par to, ka seriālā viss notiek "baltādaino sieviešu acīm".