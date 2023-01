Jokdaris ar seksa skaņām sabotē BBC sporta studijas tiešraidi

Amizants gadījums otrdienas vakarā pārsteidza futbola fanus Lielbritānijā – tiešraidē BBC vērojot maču starp "Wolves" un "Liverpool", stadiona TV sporta studijā apmēram 10 minūtes bija jāklausās kaisles pilnas skaņas. Notikušā vaininieks ir rūdīts britu pranksteris jeb "sērijveida jokdaris" Daniels Džārviss.

Raidsabiedrība BBC futbola spēli pārraidīja no stadiona, kur jau pāris dienas iepriekš iekārtota sporta raidījuma "Dienas mačs" studija. Sākoties spēles tiešraidei, vadītājs Gerijs Linkers kopā ar futbola ekspertiem apsprieda gaidāmo maču, taču tad profesionāļu runām fonā sāka skanēt pornogrāfija. Studijā vismaz 10 minūtes skanēja elsas un baudas vaidi. Jāpiebilst, ka Anglijas kausa izcīņas spēli parasti vēro vairāki miljoni sporta fanu, viņu vidū arī ģimenes ar maziem bērniem.

Someone decided prank BBC with the moaning sounds😂 😂pic.twitter.com/DTKLxJ0Cm8 — The Koigi© (@kog_mark) January 18, 2023

Seksa trokšņi mitējās tikai pēc tam, kad Linkeram izdevās atrast to avotu, proti, zem krēsla atradās pielīmēts mobilais tālrunis. Kā noskaidrojās pēc tam, to tur atstājis jokdaris Daniels Džārviss.

Džārviss telefonu pielīmējis un pēc tam jau no savām mājām tam piezvanījis, un telefona zvana signāls bija audioceliņš no kādas pornofilmas.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) January 17, 2023

"Dienas mača" vadītājs Linkers prankstera joku novērtējis kā labu esam, turklāt publiski izteicies, ka BBC nav, par ko atvainoties, tikmēr notikušais radījis daudz jautājumu saistībā ar drošības aspektiem – kā gan tas nākas, ka jebkurš var ienākt TV studijā un rīkoties tur pēc savas patikas?

BBC ir atvainojusies par incidentu. Jokdaris pēcāk "Twitter" platformā ievietoja atzīšanos.