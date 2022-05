Kailija Minoga būs redzama seriāla 'Kaimiņi' noslēgumā

Austrālijas televīzijas seriāla "Kaimiņi" ("Neighbours") noslēgumā būs redzami Kailija Minoga un Džeisons Donovans, kuri ar lomām šajā "ziepju operā" kļuva populāri 80.gados, pavēstīja producenti.

Seriāls "Kaimiņi" iznācis uz ekrāniem 37 gadus, taču martā tika paziņots, ka finansiālu problēmu dēļ tā filmēšana vasarā tiks izbeigta. Finansiālās grūtības radās, kad no seriāla pārraidīšanas atteicās Lielbritānijas telekanāls "Channel 5".

"Kaimiņu" noslēgumā Minoga un Donovans, kas tagad ir 53 gadus veci, atkal tēlos pāri Šarlīnu Mičelu un Skotu Robinsonu.

Šīs lomas viņiem atnesa popularitāti 80.gados, un no 1986. līdz 1989.gadam starp abiem bija romantiskas attiecības arī reālajā dzīvē. Minoga pārtrauca filmēties "Kaimiņos" 1988.gadā, bet Donovans - 1989.gadā, un abi pievērsās popmūzikai. 1988.gadā iznāca viņu duetā iedziedātais singls "Especially For You".

Minoga kļuvusi par vienu no populārākajām pasaules popdziedātājām, viņas ieraksti pārdoti vairāk nekā 80 miljonos eksemplāru. Donovanam bijušas lomas mūziklos un viņš turpinājis filmēties seriālos.

Seriāla "Kaimiņi" darbība noris Melburnā, un to sāka raidīt Austrālijā 1985.gadā, bet vēl pēc gada Lielbritānijā telekanālā "BBC One".

Gan Austrālijā, gan Lielbritānijā seriāls savulaik iemantojis milzu popularitāti. Tajā filmējušies arī Margo Robina, Natālija Imbrulija un Rasels Krovs.