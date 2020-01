Kanālā TV3 startēs jauns pārvērtību šovs

Jau pavisam drīz – 5. februārī – kanālā TV3 pirmizrādi piedzīvo jauns pārvērtību šovs "Stilistu kaujas", kur dalībnieces piedzīvos vizuālas pārmaiņas populāro latviešu modes mākslinieku Aleksandra Pavlova, Lauras Valutas un Daces Krieviņas-Bahmanes rokās. Visas sezonas garumā modes lietpratēji sacentīsies, lai noskaidrotu, kuram būs izdevies radīt visatbilstošāko tēlu šova dalībniekam.

Kā informē kanāla TV3 pārstāvji, jaunā un vēl nebijušā šova "Stilistu kaujas" katras epizodes ietvaros viena sieviete piedzīvos trīs dažādas vizuālās pārvērtības, liekot tai uzmirdzēt īstu profesionāļu rokās. Katrs modes eksperts, ņemot vērā dalībnieka pieteicēja ieteikumus un vēlmes, piemeklēs, viņaprāt, atbilstošāko tēlu šova dalībniecēm.

Modes ekspertu radītās pārvērtības, kas pārsteigs, sajūsminās un pat šokēs, būs jānovērtē sievietes tuviniekiem, izvēloties tikai viena stilista veikumu, par kuru atdot savu "jā". Starp modes ekspertiem valdīs patiesi azartisks cīņas gars, jo sezonas izskaņā tiks noteikts viens uzvarētājs, kuram būs izdevies iegūt visvairāk punktu.

"Katrs no dalībnieku stāstiem ir īpašs – iepazīsim pārus, kas tikai nesen ir satikušies vai, gluži pretēji, jau ilgu laiku ir kopā un, iespējams, tieši pārvērtības ļaus viņiem no jauna atkal sajust to patīkamo kņudoņu pakrūtē! Bieži dalībnieku pieteicēji tieši šādā veidā vēlas pateikt "paldies" saviem mīļajiem, sniedzot iespēju piedzīvot iedvesmojošas un skaistas pārvērtības. Turklāt dalībnieces tiks postas arī īpašiem notikumiem – dzimšanas dienas svinībām vai Valentīndienas vakariņām, kur padomus un iedvesmu varēs smelties ikviens. Sezonas laikā pārvērtības piedzīvos arī sabiedrībā pazīstamas personības, piemēram, aktrise Elza Gauja, " par pārvērtību aizkulisēm stāsta šova producente Sandija Miezīte.

Foto: Publicitātes foto

Aleksandrs Pavlovs (@alexander.pavlov.ap) ir modes dizaineris un stilists ar daudzu gadu pieredzi modes pasaulē. Viens no vadošajiem modes dizaineriem un stila konsultantiem Latvijā. Modes zīmola "ALEXANDER PAVLOV" dibinātājs un radošais direktors, individuālā stila konsultants, starptautisku konkursu, izstāžu un festivālu dalībnieks, vieslektors, televīzijas raidījumu vadītājs. "Elegance, radošums, mīlestība," šie ir trīs vārdi, ar kuriem Aleksandrs sevi raksturo vislabāk.

Foto: Publicitātes foto

Laura Valuta (@laura_valuta) ir grima māksliniece ar 11 gadu pieredzi, kura jau sesto gadu strādā arī kā stila konsultante. Paralēli profesionālajam darbam, Laura ir arī iedvesmas bloga lauravalutablog.com autore, kurā māksliniece dalās ar viedokli par skaistumkopšanas un dekoratīvās kosmētikas produktiem, modes tendencēm, labsajūtu un daudz ko citu.. Laura uzskata, ka tas, kas ir tavā garderobē, ir tas, kas atklāj citiem attieksmi pašiem pret sevi un dzīvi, tādēļ vizuālais tēls ļoti labi raksturo personību.

Foto: Publicitātes foto

Dace Krieviņa-Bahmane (@dacebahmann) ir stila un modes redaktore žurnālā "L'Officiel Baltics", kā arī Latvijas modes zīmola Dace Bahmann radītāja un dizainere. Modes jomā Dace darbojos jau vairāk nekā desmit gadus – uzsākot darbu starptautiskajā žurnāla "Cosmopolitan" kā modes redaktore, pēc tam starptautiskajā modes žurnāla "L'Officiel Baltics" kā stila un modes redaktore, ko Dace turpina darīt arī līdz šim. Dace ir pārliecināta – lai veidotos baudāms un harmonisks koptēls, svarīgākais ir sabalansēti un trāpīgi salikti akcenti.