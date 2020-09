Kāpēc Vairas Vīķes-Freibergas mātei Imanta bildinājums nebija īsti pa prātam

Trešdien pie kanāla "360TV" skatītājiem nonāks jauns un emocionāls pašmāju šovs "Pasaki to skaļi", kuru vadīs Lauris Reiniks un jaunā TV personība Egija Gailuma. Šova pirmā viešņa – bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

Sarunā ar "Pasaki to skaļi" vadītājiem, Freibergas kundze atklās kādu interesantu stāstu par attiecībām ar vīru Imantu un to, ka viņš Vairu bildinājis ne gluži tā, kā mamma to bija iecerējusi.

"Mana mamma bija "drama queen"," atklāj Vaira, pastāstot, ka brīdī, kad viņa mammai rādījusi Imanta dāvāto gredzenu, viņa vairāk bijusi pārsteigta nevis par pašu bildinājumu, bet gan to, ka Imants nav vispirms nācis viņai lūgt meitas roku.

"Man šķiet, ka vecākiem tā dažreiz ir, ka viņi nav gatavi tam brīdim, ka bērni aiziet savā dzīvē," saka Vaira Vīķe-Freiberga.

Vaicāta, vai vīrs Imants viņai mēdz sarūpēt kādus romantiskus pārsteigumus, eksprezidente atzīst, ka šādiem pārsteigumiem viņas dzīvē nav tik liela vērtība. Jaunā šova koncepts arīdzan paredz, ka studijā viesosies kāds cilvēks, kurš eksprezidentei teiks sirsnīgu dzīves "paldies" par iedvesmu, ko viņa sniegusi. Kurš tas būs, to uzzināsiet jaunajā šovā "Pasaki to skaļi".