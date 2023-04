Komēdijšovs 'Četri Brāļi' – improvizācija apvienojumā ar izaicinājumiem

"Četri Brāļi" ir humora piesātināts šovs, kurā elementi no jau iemīļotiem formātiem apvienoti ar oriģinālsaturu. Šovs ir dinamisks un pielāgojas spontānajām idejām, kas rodas šova laikā, balstoties uz skatītāju ieteikumiem. Tas viss ar vienu mērķi – sasmīdināt un izklaidēt. Jau no 3. maija interneta televīzijā "Go3" būs redzams pirmais no četriem šoviem, bet trešdienās tik pievienots jauns.

Brāļi Kozlovski – Mārtiņš, Oskars, Juris un Jānis – apvienojās uz skatuves, lai beidzot noskaidrotu atbildi uz mūžseno jautājumu, "kurš no visiem tēva dēliem ir tas labākais", jo pašu vecāki atbildi uz šo jautājumu nevarot sniegt. Ko nespēj tuvākie, to ar prieku paveiks absolūti svešinieki – tā kā katrs šovs ir unikāls, tad skatītājiem ir iespēja katru reizi izvēlēties savu favorītu.

Brāļi apvieno improvizāciju, stendapu, interaktīvas spēles ar skatītājiem un izaicinājumus savā starpā, lai plūktu uzvaras laurus. Šovā uz skatuves kāpj arī piektais dalībnieks – ikreiz jauns īpašais viesis, kas gatavs kopā ar četrotni izmēģina savus spēkus improvizētās komēdijas formātā.

Mārtiņš jeb Kozmens ir vecākais no brāļiem. Vadījis dažādus TV raidījumus, piemēram "Ciemos", "Iekodies", filmējies seriālā "Nopietni?" "un bijis daļa no "Pusnakts šovs septiņos ar Jāni Skuteli". Solists grupā "Rīta Stienis". Paguvis izpildīt pilsoņa pienākumu – trīs reizes piedalīties nacionālajā Eirovīzijas atlasē. Mīl vadīt pasākumus un kāzas. Pats sevi vienkārši dēvē par C klases slavenību.

Oskars improvizē kopš 2004. gada, ir radošās apvienības "Spiediens" līdzdibinātājs un improvizācijas pasniedzējs. Kanāla LTV7 specprojektu korespondents, kurš spēj nointervēt jebkuru, sākot ar garāmgājējiem uz ielas līdz sportistiem stadionā, sarunas piepildot ar pozitīvu enerģiju. Aktīvi slīpē ne tikai savas uzstāšanās prasmes, bet arī līkumus, kā jau patiess drifta entuziasts.

Juris, tāpat kā Oskars, piedalījies radošās apvienības "Spiediens" radīšanā un ir viens no tehniski spēcīgākajiem improvizācijas vadītājiem. Ikdienā Juris ceļ ne tikai joku latiņu jebkurā kolektīvā, kurā nonāk, bet arī reālas mājas. Visam pa vidu viņš paguvis kļūt par septiņkārtēju Latvijas Sambo čempionu un skatītāju iemīlēto Žuku no seriāla "Nemīlētie".

Jānis ir pasākumu vadītājs un viens no pieprasītākajiem dīdžejiem Latvijā, kurš iegriezis ballītes gan "Arēnā Rīga", gan pie Brīvības pieminekļa. Piedalījies šovos "Gandrīz ideālas vakariņas" un pavisam nesen – "Zemīt, paveries!". Spēja improvizēt viņam noder ne tikai vadot un producējot pasākumus, bet arī brīvajā laikā vicinot gan florbola nūju, gan zobenu viduslaiku bruņinieku cīņās.

Četru brāļu uzstāšanos papildina muzikālais noformējums, par ko rūpējas īpaši šovam izveidotā grupa "Pusbrāļi" (Jānis Niedra, Artūrs Strautmanis, Toms Valmiers) un DJ Kress.

Šobrīd "Hanzas peronā" aizvadīti trīs izpārdoti šovi, savukārt 30. aprīlī cikls tiks noslēgts – ar jauniem izaicinājumiem, jokiem, pārsteigumiem un sabiedrībā iemīļotiem viesiem.